Maharashtra Breaking News Today LIVE: अजित पवारांच्या 'त्या' चिठ्ठीत काय? गूढ वाढलं

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 Feb 2026: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनाला आज एक महिना पूर्ण झाला. 28 जानेवारी रोजी झालेल्या भीषण अपघातात अजित पवारांनी प्राण गमावले. अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाला की घातपात यावरुन राज्यातील राजकारण तापलेलं असून त्यासंदर्भातील घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या अपडेट्स आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज अपडेट करत राहा...
28 Feb 2026, 08:41 वाजता
नाशिकमध्ये एका मुलासह तीन मुलींचे अपहरण
नाशिक शहरातील वेगवेगळ्या भागात एका मुलासह तीन मुलींचे अपहरण करण्यात आल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अपहरणाचा पहिला प्रकार पंचवटीत घडला. आई वडील हे काल रात्री घरात झोपले होते. त्यावेळी मुलगी व शेजारच्या बिल्डींगमध्ये राहणारी मुलगी यांना अज्ञात इसमाने काही तरी आमिष दाखवून घराबाहेर बोलावले. या दोन्ही मुलींना कशाचे तरी आमिष दाखवून फूस लावून पळवून नेत त्यांचे अपहरण केले. याप्रकरणी म्हसरूळ पोलीस ठाण्यात अज्ञात इसमाविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला अपहरणाचा दुसरा प्रकार द्वारका परिसरात घडला.मुलगा दुपारी 12 वाजेच्या सुमारास शाळेतून घरी येण्यासाठी निघाला होता. त्यावेळी या मुलाला गाठून अज्ञात इसमाने त्याला अडवून त्याला कशाचे तरी आमिष दाखवून फूस लावून पळवून नेत अपहरण केले. याप्रकरणी भद्रकाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला अपहरणाचा तिसरा प्रकार गंगापूर रोड येथे घडला. मुलगी २५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10.30 वाजेच्या सुमारास घरी एकटीच होती. या मुलीला कोणीतरी अज्ञात इसमाने कशाचेतरी आमिष दाखवून पळवून नेले. याप्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
28 Feb 2026, 08:41 वाजता
अहिल्यानगरमध्ये गायींना अज्ञात रोगाचा संसर्ग; 15 दिवसात 26 गायी दगावल्याने खळबळ
अहिल्यानगर शहरापासून 25 किलोमीटर अंतरावर असलेलं हे दैठणे गुंजाळ गाव गावामध्ये साधारण दीड हजाराच्या आसपास दूध देणाऱ्या गाई आहेत. मागच्या 15 दिवसापासून गावात आणि परिसरात गायींना एका अज्ञात आजाराचा संसर्ग झाला आहे. या आजाराची लागण झाल्यानंतर गाय चार ते पाच दिवसात मृत्युमुखी पडत आहे. गावात आतापर्यंत 26 गाईंचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक गाईंना या अज्ञात रोगाची लागण झाल्याचे निदर्शनास आला आहे. हा आजार झालेले जनावर अचानक गहाळ होत असून ते जागेवर बसून राहत आहेत. चारापाणी सोडत आहेत. कालांतराने हातपाय खोडत ते मरण पावत आहे. गाईला अचानक होणारा हा संसर्ग आणि त्यानंतर होणाऱ्या मृत्यूमुळे दूध उत्पादक शेतकरी गोंधळून गेले आहेत. मृत्युमुखी पडलेल्या अनेक गाईंचा विमा काढलेला नाही. अशा पशुपालकांच्या दूध डेअरीला घालत असलेल्या दुधाच्या मागील तीन- चार महिन्यांच्या स्लिप ग्राह्य धरून एका गायीमागे किमान 70 ते 75 हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी पशुपालकांकडून होत आहे.
28 Feb 2026, 08:30 वाजता
मुंबई महापालिकेतील 80 टक्के कारभार इंग्रजीत
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतरही मुंबई महापालिकेत इंग्रजी भाषेत व्यवहार होत असल्याची खंत शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी मराठी भाषा दिनी व्यक्त केली. महापालिकेतील 80 टक्के कारभार इंग्रजी भाषेत होतो, असा दावा करत यापुढे कामाच्या निविदा व अन्य कामकाज मराठीत करण्याची मागणी पडवळ यांनी महापौर रितू तावडे यांच्याकडे केली. मुंबई महानगरपालिकेचे सर्व कामकाज 100 टक्के मराठी भाषेत असावे, असा ठराव सुमारे दहा वर्षांपूर्वीच महापालिका सभागृहात मंजूर झाला. परंतु मराठी भाषा दिन पंधरवडा पाळणारी मुंबई महानगरपालिका 100 टक्के मराठी भाषिक झालीच नाही. मुंबई महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी 100 टक्के मराठी भाषा स्वीकारली असली तरी प्रशासनाने या भाषेला दुय्यम स्थान दिले आहे. महापालिका प्रशासनाचा 80 टक्के कारभार आजही इंग्रजी भाषेत होतो.
28 Feb 2026, 07:38 वाजता
पुणेकरांनो वाहनांवरील थकीत दंड भरा अन्यथा लायसन्स रद्द होणार
वाहतूक पोलिसांनी दंड थकवणाऱ्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे. तीस दिवसांच्या आत दंड जमा न केल्यास वाहन परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव आरटीओकडे पाठवला जाणार आहे. पुणेकरांनी दंड भरण्यासाठी चौकात वाहतूक नियमानासाठी थांबलेल्या पोलिसमसदाराकडे दंड जमा करावा असं आवाहन वाहतूक पोलिसांचा पुणेकरांना केलं आहे. वाहन मालकांना लायसन्स रद्द होण्याची नोटीस पाठवली जाणार आहे. नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर अधिकृत शॉट कोडवरून एसएमएसद्वारे नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. 26, 27, 28 फेब्रुवारी आणि 1 मार्च या कालावधीत या सगळ्या नोटीसा पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्यांना असे मेसेज आलेत त्यांनी तातडीने दंड भरावा असं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.
28 Feb 2026, 07:34 वाजता
पुणेकरांची परदेशात ड्रायव्हिंग करण्याची क्रेझ कायम
पुणे आरटीओकडून गेल्या वर्षभरात तब्बल 5623 पुणेकरांनी आंतरराष्ट्रीय परवाना घेतल्याची नोंद समोर आली आहे. पुणे आरटीओ कडून मिळणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय परवामुळे पुणेकरांना जगातील तब्बल 105 देशांमध्ये वाहन चालवण्याची मुभा मिळते. देशात शिक्षणासाठी पर्यटनासाठी आणि नोकरी करणाऱ्यांसाठींची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे परदेशात गेल्यावर स्वतः गाडीचा स्टेरिंग हाती घेऊन तिथेही ड्रायव्हिंग करण्याची इच्छा अनेक पुणेकरांनी दाखवली आहे. त्यामुळे संपूर्ण आरटीओ ची प्रोसेस करून 5623 पुणेकरांनी हे आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंगचे परवाने घेतले आहेत.
28 Feb 2026, 06:57 वाजता
8 नाही 20 डब्यांची वंदे भारत हवी! कोकणवासियांची मागणी; सततच्या वेटींग लिस्टला कंटाळले चाकरमानी
महाराष्ट्रात सध्याच्या घडीला धावत असलेल्या वंदे भारत ट्रेन्सच्या मार्गांपैकी सर्वाधिक मागणी असलेल्या मार्गावर प्रवाशांकडून तिकीटांची मागणी असूनही मर्यादित डब्यांच्या संख्येमुळे प्रवाशांना अडचणीचा सामना करावा लागतोय. येथे क्लिक करुन जाणून घ्या कोणत्या 90 टक्क्यांच्या नियमावर ठेवण्यात आलंय बोट
28 Feb 2026, 06:53 वाजता
मुंबई उच्च न्यायालयाचा सरकारला दणका
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला दणका दिला आहे. सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतमधे सरपंचांना प्रशासक म्हणून कार्यभार स्वीकारता येणार नाही.
28 Feb 2026, 06:53 वाजता
भिवंडीतील कंपनीला भीषण आग
भिवंडीमधील रंगकाम कंपनीत भीषण आग लागली आहे. अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. अग्निशमन अधिकारी सचिन पवार यांनी, "घटनास्थळी 4-5 अग्निशमन दलाच्या गाड्या उपस्थित आहेत. आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आग खूप भीषण आहे," असं सांगितलं.
28 Feb 2026, 06:53 वाजता
सिडकोच्या त्या घरांसाठी 19 मार्चपर्यंत मुदतवाढ
सिडको महामंडळातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या 16,876 सदनिकांच्या “माझे पसंतीचे सिडकोचे घर - माझा फर्स्ट चॉइस नवी मुंबईमध्ये” गृहनिर्माण योजनेत पर्याय निवडीसाठी दि. 19 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
28 Feb 2026, 06:50 वाजता
खासदाराचा चालक करणार 1 कोटींच्या अब्रू नुकसानीचा दावा
खासदार संदिपान भुमरे यांचे चालक जावेद शेख यांनी ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांना वकिलाच्या मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. दानवेंनी सात दिवसात जाहीर माफी मागावी अन्यथा एक कोटींचा अब्रू नुकसानीचा दावा दानवेंच्या विरोधात ठोकणार असल्याचा जावेद शेख यांनी नोटीसमध्ये म्हटले आहे.