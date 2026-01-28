English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात, सुप्रिया सुळे, सुनेत्रा पवार बारामतीकडे रवाना

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 January 2026: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाही आजपासून सुरुवात होणार. याशिवाय राज्यात महापालिकेचे महापौर अजूनही बसलेले नाहीत त्याबद्दलचे अपडेट्स आणि इतर प्रत्येक बातम्यांचे अपडेट्स एका क्लिकवर या ब्लॉगच्या माध्यमातून मिळवा...नवीन अपडेट्स बघण्यासाठी पेज रिफ्रेश करत राहा... 

Tejashree Gaikwad | Jan 28, 2026, 10:04 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात, सुप्रिया सुळे, सुनेत्रा पवार बारामतीकडे रवाना

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates  28 January 2026: महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपची विजयी घोडदौड बघायला मिळतेय... बहुतांश महापालिकांवर भाजपचं वर्चस्व प्रस्थापित होताना दिसतंय..आता सगळ्यांचं लक्ष हे मुंबईचा महापौर कोण असेल याकडे आहे. अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अभिभाषणाने होणार आहे.,पहिला टप्पा २८ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी आणि दुसरा टप्पा ९ मार्च ते २ एप्रिल दरम्यान आहे. २९ जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल आणि १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. याबद्दचे आणि इतर सगळेच अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवा. 

 

28 Jan 2026, 10:00 वाजता

अजित पवारांच्या विमान अपघाताच्या घटनेचा अहवाल:

  • दिनांक: २८.०१.२०२६

  • ऑपरेटर: व्हीएसआर

  • विमानाचा प्रकार: लिअरजेट ४५

  • विमान नोंदणी: व्हीटी-एसएसके

  • स्थान: बारामती विमानतळ

  • विमानातील कर्मचारी: क्रूसह ०५

28 Jan 2026, 09:54 वाजता

बारामती एअरपोर्टवर लँडिंग होताना अपघात

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान बारामती एअरपोर्टवर लँडिंग होत होतं त्याचवेळी त्याला अपघात झाल्याची माहिती मिळत आहे.

28 Jan 2026, 09:34 वाजता

अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात 

--मुंबईहून बारामतीला प्रचारासाठी जाताना अपघात
--बारामतीत लँडिंगदरम्यान अपघात
--विमान 400-500 फूट उंचीवर असताना दुर्घटना
--तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात झाल्याची माहिती
--विमान अपघातानंतर परिसरात आगीचे लोट
--सकाळी 8 वाजून 45 मिनिटांनी अपघात
--अजित पवारांसह 6 जणांचा मृत्यू-PTI 

28 Jan 2026, 09:29 वाजता

अजित पवारांच्या विमाचा अपघात, सुप्रिया सुळे, सुनेत्रा पवार बारामतीकडे रवाना 

अजित पवारांच्या विमाचा अपघात

खा. सुप्रिया सुळे थोड्याच वेळात बारामतीकडे रवाना होणार

खा. सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पावर देखील बारामतीला जाणार

अधिवेशन असल्याने खा. सुप्रिया सुळे आणि खा. सुनेत्रा पवार दिल्लीत आल्या आहेत. 

दिल्लीतून पुणे आणि तिथून बारामती. 

11 वाजताच्या विमानाने पुण्याला जाणार आहेत

28 Jan 2026, 09:17 वाजता

चंद्रपूर महापालिकेत सत्तेचा सस्पेन्स वाढला

चंद्रपूर महापालिकेत सत्तेचा सस्पेन्स वाढला.... शिवसेना UBTचा पाठिंबा मिळवल्याचा काँग्रेसचा दावा.... तर महापौर भाजपचाच बसणार, मुनगंटीवारांचा विश्वास

28 Jan 2026, 09:06 वाजता

अजित पवारांच्या विमानाला अपघात झाल्याची माहिती  

--बारामतीत लँडिंगदरम्यान अपघात झाल्याची माहिती 
--अजित पवारांच्या विमानाला अपघात 
--विमानातील काही जण जखमी झाल्याची माहिती 
--बारामतीत अजित पवारांच्या प्रचार सभा 

28 Jan 2026, 08:46 वाजता

 मध्य काश्मीरमधील सोनमर्ग भागात मोठ्या प्रमाणात हिमस्खलन

मध्य काश्मीरमधील सोनमर्ग भागात मोठ्या प्रमाणात हिमस्खलन झाले आहे.सुदैवाने, आतापर्यंत कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही, परंतु धोका टळलेला नाही. अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि उच्च-जोखीम असलेल्या, हिमस्खलन-प्रवण क्षेत्रांपासून दूर राहण्यासाठी सर्वांसाठी कडक सूचना जारी केल्या आहेत.

28 Jan 2026, 08:45 वाजता

आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन…महागाई, टॅरिफ, रुपयाच्या घसरणीसह विविध मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला कोंडीत घेरण्याच्या तयारीत…तर १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण अर्थसंकल्प मांडणार…

28 Jan 2026, 08:44 वाजता

जालन्यात खुनांच्या घटनांचे सत्रच सुरू

जालन्यात खुनांच्या घटनांचे सत्रच सुरू आहे.... गेल्या वर्षभरात 45 खुनांच्या घटना घडल्या आहेत..तर चालू वर्षाच्या जानेवारी महिन्यातही 4 खुनाच्या घटना घडल्या.... यामुळे जालन्यात कायदा-सुव्यवस्था कोलमडली आहे......

28 Jan 2026, 08:43 वाजता

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात चौथा टी-20 सामना

विशाखापट्टणम् इथे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात चौथा टी-20 सामना रंगणार आहे... भारतानं यापूर्वीच 5 टी-20 सामन्यांची मालिकेत 3-0 अशी विजयी आघाडी घेतली... त्यामुळे आजची लढत जिंकून मालिकेत विजयी चौकार मारण्याचा इरादा सूर्या आणि कंपनीचा असेल... मात्र दुसरीकडे फॉर्मात असलेल्या भारतीय संघाला रोखण्याचं आव्हान न्यूझीलंडसमोर असणारेय...

ट्रेंडिंग न्यूज़

महाराष्ट्रात इंजिनीयरींगचा अजब चमत्कार! मीरा-भाईंदरमधील 4 पदरीउड्डाणपूल अचानक मध्येच 2 पदरी झाला, फोटो पाहून शॉक व्हाल

महाराष्ट्रात इंजिनीयरींगचा अजब चमत्कार! मीरा-भाईंदरमधील 4 पदरीउड्डाणपूल अचानक मध्येच 2 पदरी झाला, फोटो पाहून शॉक व्हाल
काँग्रेसकडून भाजपचा &#039;टप्प्यात कार्यक्रम&#039;, ठाकरेंना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन, असा आहे महापौरपदाचा फॉर्म्युला

काँग्रेसकडून भाजपचा 'टप्प्यात कार्यक्रम', ठाकरेंना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन, असा आहे महापौरपदाचा फॉर्म्युला
दुखापतीनंतर थेट T20 वर्ल्ड कपसाठी मैदानात उतरणार टीम इंडियाचा &#039;हा&#039; खेळाडू, टीम मॅनेजमेंटचा मोठा निर्णय

दुखापतीनंतर थेट T20 वर्ल्ड कपसाठी मैदानात उतरणार टीम इंडियाचा 'हा' खेळाडू, टीम मॅनेजमेंटचा मोठा निर्णय

उर्फी जावेदला प्रेमात धक्का! ‘आता फक्त जिवंत माणसाशीच लग्न...’

उर्फी जावेदला प्रेमात धक्का! ‘आता फक्त जिवंत माणसाशीच लग्न...’

Ladki Bahin Yojana : &#039;लाडकी&#039;च्या पैशावर नवऱ्याचा डोळा, बँकेत असं काही केलं की...

Ladki Bahin Yojana : 'लाडकी'च्या पैशावर नवऱ्याचा डोळा, बँकेत असं काही केलं की...
लातूरच्या राजकारणात हायव्होल्टेज ड्रामा! अपहरणाच्या आरोपानंतर काँग्रेसच्या उमेदवार 25 वाहनांच्या अती सुरक्षा ताफ्यात आल्या आणि अर्ज मागे घेतला

लातूरच्या राजकारणात हायव्होल्टेज ड्रामा! अपहरणाच्या आरोपानंतर काँग्रेसच्या उमेदवार 25 वाहनांच्या अती सुरक्षा ताफ्यात आल्या आणि अर्ज मागे घेतला
रिल शूट करण्यासाठी बर्फाळ डोंगरावर गेला, बर्फात अडकून मरण पावला पण त्यानंतर त्याच्या कुत्र्याने जे काही केलं ते पाहून डोळे पाणावतील

रिल शूट करण्यासाठी बर्फाळ डोंगरावर गेला, बर्फात अडकून मरण पावला पण त्यानंतर त्याच्या कुत्र्याने जे काही केलं ते पाहून डोळे पाणावतील
Arijit Singh retirement : अरिजीत सिंग गाण्यातून घेणार संन्यास, स्वतःच खुलासा करत म्हणाला...

Arijit Singh retirement : अरिजीत सिंग गाण्यातून घेणार संन्यास, स्वतःच खुलासा करत म्हणाला...
India–EU Free Trade Agreement: भारत-युरोपमध्ये मोठा करार, कोणती उत्पादने होणार स्वस्त?

India–EU Free Trade Agreement: भारत-युरोपमध्ये मोठा करार, कोणती उत्पादने होणार स्वस्त?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात भयानक मोठं वादळ येणार? अजित पवारांनंतर आता एकनाथ शिंदेंचा नंबर; भाजपचं नेमकं चाललयं तरी काय?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात भयानक मोठं वादळ येणार? अजित पवारांनंतर आता एकनाथ शिंदेंचा नंबर; भाजपचं नेमकं चाललयं तरी काय?