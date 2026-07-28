/Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुलांवर लाठीचार्ज, मुलींवरील अत्याचार, नको तिथे तरुणींना..., पेपरफुटीवरून काँग्रेसचा सरकारवर हल्लाबोल

पुणे जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी सुमारे ₹333 कोटींच्या पुरवणी अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली यात अजित पवारांच्या नावे पुणेकरांना 3 मोठ्या योजना मिळणार आहेत.
बातमी सविस्तर वाचा - अजित पवारांच्या नावे पुणेकरांना मिळणार 3 मोठ्या योजना, पुणे ZP कडून ₹3330000000 बजेटला मंजुरी; कसा होणार फायदा?
पुणे जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी सुमारे ₹333 कोटींच्या पुरवणी अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली यात अजित पवारांच्या नावे पुणेकरांना 3 मोठ्या योजना मिळणार आहेत.
बातमी सविस्तर वाचा - अजित पवारांच्या नावे पुणेकरांना मिळणार 3 मोठ्या योजना, पुणे ZP कडून ₹3330000000 बजेटला मंजुरी; कसा होणार फायदा?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे.
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२०१४ पूर्वी पेपरफुटीची अनेक प्रकरणे घडली होती, परंतु त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी कोणताही सर्वसमावेशक कायदा नव्हता. पंतप्रधान मोदी आणि सरकारने एक अपूर्ण राहिलेले काम पूर्ण केले आहे. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत करण्यात येत असलेल्या सुधारणांचा उद्देश "जलद न्याय" सुनिश्चित करणे हा आहे. अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. यापूर्वी पंजाब आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्येही अशाच प्रकारची पेपरफुटीची प्रकरणे समोर आली आहेत. पेपरफुटीसारख्या गुन्ह्यांसाठी कमाल तुरुंगवासाची शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परीक्षा पूर्णपणे पेपरफुटी-मुक्त व्हाव्यात हे सुनिश्चित करण्यासाठी पंतप्रधानांनी एका विशेष कृती दलाच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे.
लोकसभेत पेपरफुटी विधेयकावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. यावेळी काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारवर एनटीए अध्यक्षांचे संरक्षण करत असल्याचा आरोप केला. गोगोई म्हणाले, "सरकारने एनटीएच्या महासंचालकांना बदलले, पण अध्यक्षांना का हटवले नाही? सरकार अध्यक्षांचे संरक्षण करत आहे. त्यांनी जुन्या विधेयकात दुरुस्ती केली आहे. हा कायदा सरकारच्या अपयशाचे स्मारक आहे. सरकार शिक्षणाबाबत गंभीर नाही. पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. विद्यार्थी जंतर मंतरवर जमल्यानंतरच आज आपण शिक्षणावर चर्चा करत आहोत.
लोकसभेत पेपरफुटी विधेयकावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. यावेळी काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारवर एनटीए अध्यक्षांचे संरक्षण करत असल्याचा आरोप केला. गोगोई म्हणाले, "सरकारने एनटीएच्या महासंचालकांना बदलले, पण अध्यक्षांना का हटवले नाही? सरकार अध्यक्षांचे संरक्षण करत आहे. त्यांनी जुन्या विधेयकात दुरुस्ती केली आहे. हा कायदा सरकारच्या अपयशाचे स्मारक आहे. सरकार शिक्षणाबाबत गंभीर नाही. पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. विद्यार्थी जंतर मंतरवर जमल्यानंतरच आज आपण शिक्षणावर चर्चा करत आहोत.
गौरव गोगोई पुढे म्हणाले, "जंतर मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या मुलांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. पोलिसांनी मुलींना मारहाण केली. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनादरम्यान पोलीस अत्याचार झाले. पेलेट गन वापरण्याचा आदेश कोणी दिला?"
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये, वेगवेगळ्या परीक्षांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना सुरूच आहेत. या घटना कोणत्याही एका राज्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, परंतु कदाचित आता केली जाणारी कारवाई तितकी प्रभावी नाही. त्यांनी काँग्रेसच्या राजवटीत झालेल्या पेपरफुटींची यादी दिली, ज्यात २००९ च्या रेल्वे भरती बोर्ड पेपरफुटीपासून ते २०१२ च्या एम्स प्रवेश परीक्षेच्या पेपरफुटीपर्यंतच्या घटनांचा समावेश होता. ते म्हणाले की, याच कारणामुळे या घटनांना तोंड देण्यासाठी एक अभेद्य प्रणाली तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतात चार प्रमुख परीक्षा संस्था आहेत. १९९२ मध्ये, जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती, तेव्हा एका समितीने केंद्रीय परीक्षा समिती स्थापन करण्याची सूचना केली होती. अशाच एका समितीने २०१० मध्ये अशीच सूचना केली. काँग्रेस आणि यूपीए सरकारांनी या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले. आम्ही एनटीए (NTA) ची स्थापना केली. हे विधेयक प्रथम २०२४ मध्ये सादर करण्यात आले आणि जून २०२४ मध्ये लागू करण्यात आले. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि सचोटी सुनिश्चित करणे हा होता. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणालाही तडजोड करू दिली जाणार नाही. पंतप्रधान म्हणाले की, आपल्याला २०२४ चे विधेयक आणखी मजबूत करण्याची गरज आहे. आम्ही या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक सादर केले आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 July 2026 : पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत एंटी पेपरफुटी विधेयक सादर केलं. मात्र, विधेयकावरील चर्चा सुरू होऊ शकली नाही. चर्चा सुरू होण्यापूर्वी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनावर विरोधी सदस्यांनी आग्रह धरला. आज लोकसभेत एंटी पेपरफुटी विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. तर महाराष्ट्रातील राजकारणात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का, यावर शरद पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे. तर राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली ज्यात 8 महत्त्वपू्र्ण निर्णय घेण्यात आले. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.