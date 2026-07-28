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Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुलांवर लाठीचार्ज, मुलींवरील अत्याचार, नको तिथे तरुणींना..., पेपरफुटीवरून काँग्रेसचा सरकारवर हल्लाबोल

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 July 2026 : केंद्रीय पावसाळी अधिवेशनात एंटी पेपरफुटी विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. तर महाराष्ट्रात दोन्ही राष्ट्रवादी कधी एकत्र येणार या चर्चेवर अखेर शरद पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. या घटनेच्या अपडेटसह महाराष्ट्रासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 28, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:15 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुलांवर लाठीचार्ज, मुलींवरील अत्याचार, नको तिथे तरुणींना..., पेपरफुटीवरून काँग्रेसचा सरकारवर हल्लाबोल
28 July 2026 03:09 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पुणे जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी सुमारे ₹333 कोटींच्या पुरवणी अर्थसंकल्पाला मंजुरी

पुणे जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी सुमारे ₹333 कोटींच्या पुरवणी अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली यात अजित पवारांच्या नावे पुणेकरांना 3 मोठ्या योजना  मिळणार आहेत.  

बातमी सविस्तर वाचा - अजित पवारांच्या नावे पुणेकरांना मिळणार 3 मोठ्या योजना, पुणे ZP कडून ₹3330000000 बजेटला मंजुरी; कसा होणार फायदा?

28 July 2026 03:09 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पुणे जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी सुमारे ₹333 कोटींच्या पुरवणी अर्थसंकल्पाला मंजुरी

पुणे जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी सुमारे ₹333 कोटींच्या पुरवणी अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली यात अजित पवारांच्या नावे पुणेकरांना 3 मोठ्या योजना  मिळणार आहेत.  

बातमी सविस्तर वाचा - अजित पवारांच्या नावे पुणेकरांना मिळणार 3 मोठ्या योजना, पुणे ZP कडून ₹3330000000 बजेटला मंजुरी; कसा होणार फायदा?

28 July 2026 03:06 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारचे 8 धडाकेबाज निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे.  

बातमी सविस्तर वाचा - राज्यात 8 ठिकाणी नवी न्यायालये, ₹500 कोटींची शेअर्स खरेदी अन्...; मंत्रिमंडळाचे आजचे 8 महत्त्वाचे निर्णय

28 July 2026 03:02 PM (IST)

Parliament Monsoon Session Live :  नव्या कायद्यामुळे जलद न्याय मिळेल - जितेंद्र सिंह

२०१४ पूर्वी पेपरफुटीची अनेक प्रकरणे घडली होती, परंतु त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी कोणताही सर्वसमावेशक कायदा नव्हता. पंतप्रधान मोदी आणि सरकारने एक अपूर्ण राहिलेले काम पूर्ण केले आहे. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत करण्यात येत असलेल्या सुधारणांचा उद्देश "जलद न्याय" सुनिश्चित करणे हा आहे. अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. यापूर्वी पंजाब आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्येही अशाच प्रकारची पेपरफुटीची प्रकरणे समोर आली आहेत. पेपरफुटीसारख्या गुन्ह्यांसाठी कमाल तुरुंगवासाची शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परीक्षा पूर्णपणे पेपरफुटी-मुक्त व्हाव्यात हे सुनिश्चित करण्यासाठी पंतप्रधानांनी एका विशेष कृती दलाच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे.

28 July 2026 03:01 PM (IST)

Parliament Monsoon Session Live :  सरकार एनटीए अध्यक्षांचे संरक्षण करत आहे - गौरव गोगोई

लोकसभेत पेपरफुटी विधेयकावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. यावेळी काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारवर एनटीए अध्यक्षांचे संरक्षण करत असल्याचा आरोप केला. गोगोई म्हणाले, "सरकारने एनटीएच्या महासंचालकांना बदलले, पण अध्यक्षांना का हटवले नाही? सरकार अध्यक्षांचे संरक्षण करत आहे. त्यांनी जुन्या विधेयकात दुरुस्ती केली आहे. हा कायदा सरकारच्या अपयशाचे स्मारक आहे. सरकार शिक्षणाबाबत गंभीर नाही. पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. विद्यार्थी जंतर मंतरवर जमल्यानंतरच आज आपण शिक्षणावर चर्चा करत आहोत.

28 July 2026 03:01 PM (IST)

Parliament Monsoon Session Live :  सरकार एनटीए अध्यक्षांचे संरक्षण करत आहे - गौरव गोगोई

लोकसभेत पेपरफुटी विधेयकावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. यावेळी काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारवर एनटीए अध्यक्षांचे संरक्षण करत असल्याचा आरोप केला. गोगोई म्हणाले, "सरकारने एनटीएच्या महासंचालकांना बदलले, पण अध्यक्षांना का हटवले नाही? सरकार अध्यक्षांचे संरक्षण करत आहे. त्यांनी जुन्या विधेयकात दुरुस्ती केली आहे. हा कायदा सरकारच्या अपयशाचे स्मारक आहे. सरकार शिक्षणाबाबत गंभीर नाही. पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. विद्यार्थी जंतर मंतरवर जमल्यानंतरच आज आपण शिक्षणावर चर्चा करत आहोत.

28 July 2026 03:00 PM (IST)

Parliament Monsoon Session Live : पोलिसांनी मुलांवर लाठीचार्ज केला आणि मुलींना मारहाण केली, काँग्रेसचा आरोप

गौरव गोगोई पुढे म्हणाले, "जंतर मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या मुलांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. पोलिसांनी मुलींना मारहाण केली. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनादरम्यान पोलीस अत्याचार झाले. पेलेट गन वापरण्याचा आदेश कोणी दिला?"

28 July 2026 02:52 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : यापूर्वीही परीक्षेचे पेपर फुटले आहेत - जितेंद्र सिंह 

डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये, वेगवेगळ्या परीक्षांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना सुरूच आहेत. या घटना कोणत्याही एका राज्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, परंतु कदाचित आता केली जाणारी कारवाई तितकी प्रभावी नाही. त्यांनी काँग्रेसच्या राजवटीत झालेल्या पेपरफुटींची यादी दिली, ज्यात २००९ च्या रेल्वे भरती बोर्ड पेपरफुटीपासून ते २०१२ च्या एम्स प्रवेश परीक्षेच्या पेपरफुटीपर्यंतच्या घटनांचा समावेश होता. ते म्हणाले की, याच कारणामुळे या घटनांना तोंड देण्यासाठी एक अभेद्य प्रणाली तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतात चार प्रमुख परीक्षा संस्था आहेत. १९९२ मध्ये, जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती, तेव्हा एका समितीने केंद्रीय परीक्षा समिती स्थापन करण्याची सूचना केली होती. अशाच एका समितीने २०१० मध्ये अशीच सूचना केली. काँग्रेस आणि यूपीए सरकारांनी या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले. आम्ही एनटीए (NTA) ची स्थापना केली. हे विधेयक प्रथम २०२४ मध्ये सादर करण्यात आले आणि जून २०२४ मध्ये लागू करण्यात आले. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि सचोटी सुनिश्चित करणे हा होता. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणालाही तडजोड करू दिली जाणार नाही. पंतप्रधान म्हणाले की, आपल्याला २०२४ चे विधेयक आणखी मजबूत करण्याची गरज आहे. आम्ही या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक सादर केले आहे. 

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TAGS:
maharashtra
monsoon
Mumbai
pune
political news

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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