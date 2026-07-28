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Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रासहीत देशातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स | 28 जुलै

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 July 2026: महाराष्ट्रासहीत देशातील दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स जाणून घ्या एकाच क्लिकवर...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 28, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:09 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रासहीत देशातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स | 28 जुलै
28 July 2026 07:04 AM (IST)

राज्यातील विद्यार्थ्यांचा प्रवास होणार सुरक्षित

आरटीओ काढली नवीन नियमावली

आता विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या बस मध्ये अग्निशमन यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरे , विद्यार्थ्यांची डिजिटल नोंद

किमान 30 दिवसांचे चित्रीकरण जतन करण्याच्या सूचना

तातडीने याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत

28 July 2026 07:04 AM (IST)

'गोपाळगड' अखेर शासनाच्या ताब्यात

जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील ऐतिहासिक आणि राज्य संरक्षित स्मारक असलेल्या गोपाळगड किल्ल्याला अखेर शासकीय संरक्षणाचे कवच मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. किल्ल्याची जागा खासगी मालकीची असल्यामुळे पर्यटकांना अनेकदा अडचणी आणि गैरवर्तनाचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर पुरातत्त्व विभागाने किल्ल्याची जमीन शासनाच्या ताब्यात आणण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली असून, या निर्णयाचे इतिहासप्रेमी आणि पर्यटकांकडून स्वागत होत आहे.

28 July 2026 06:52 AM (IST)

ठाणे, रायगडसाठी 2521 घरांची लॉटरी काढण्याचे आदेश

ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील एमएमआरडीएची 2521 घरे त्वरित दुरुस्त करून म्हाडामार्फत त्यांची लॉटरी काढावी, असे आदेश गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. माथाडी कामगारांसाठी जशी विशेष गृहनिर्माण योजना राबवली जाते, त्याच धर्तीवर गिरणी कामगारांसाठीही विशेष योजना राबवण्याचा प्रयत्न करा, असेही आदेश म्हाडाला दिले. गिरणी कामगारांच्या घरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने पावले उचलली आहेत. अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत कामगारांना लवकर हक्काची घरे मिळावीत यासाठी प्रशासनाला विविध महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले.

येथे मिळावीत घरे

ठाणे, उलवे, बोरीवली, मिरा-भायंदर, शेलू आणि वांगणी यांसारख्या भागांत गिरणी कामगारांसाठी घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी म्हाडाला तत्काळ स्वारस्य अभिव्यक्ती (ईओआय) मागवण्याचे निर्देश म्हाडाला देण्यात आले आहेत. कोन येथील इमारतींमधील आवश्यक सुविधा तातडीने पूर्ण करा. दुरुस्तीनंतर 3 महिन्यांत 2 लाभार्थ्यांनी ताबा न घेतल्यास ती घरे पुनश्च खुल्या सोडतीत समाविष्ट करा, असेही आदेश आहेत. बॉम्बे डाईंग गिरणीच्या जागेवर तयार घरांची सोडत तत्काळ काढण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश आहेत.

28 July 2026 06:51 AM (IST)

मनविसेचा शनिवारी वर्धापन दिन

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचा 20 वा वर्धापन दिन सोहळा शनिवार 1 ऑगस्ट रोजी दादर येथील रवींद्र नाट्यमंदिरात सकाळी 10 वाजता साजरा केला जाणार आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे या सोहळ्याला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राह‌णार असून, विद्यार्थी व पदाधिकाऱ्यांना ते मार्गदर्शन करणार आहेत. राज ठाकरे व मनविसेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी शिवाजी पार्क येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देत आआंदोलनात सहभाग घेतला होता. तर, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर ठाकरे बंधूनी शिवाजी पार्क येथेच विजयोत्सव साजरा केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंचे मार्गदर्शन हे या वर्धापन दिनाचे प्रमुख आकर्षणबिंदू असणार आहे.

28 July 2026 06:51 AM (IST)

आसाम सरकारचा आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात मोठा निर्णय

बिहारनंतर, आसाम सरकारनेही सर्व आंदोलकांना सोडण्याची आणि कोणतीही पुढील कारवाई न करता एफआयआर मागे घेण्याची अधिसूचना जारी केली आहे.

28 July 2026 06:46 AM (IST)

डॉक्टरांना मारहाण प्रकरण- नगरसेवक रमेश म्हात्रेला उच्च न्यायालयाचा पुन्हा दणका, जामीन देण्यास दिला नकार

डोंबिवलीच्या शासकीय रुग्णालयात डॉक्टरला मारहाण केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि इतर आरोपींना अटक करण्यात आली होती. या सर्वांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी रमेश म्हात्रेसह इतर सर्व आरोपींना 3 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

28 July 2026 06:46 AM (IST)

महाराष्ट्र सायबरची धडक कारवाई, CJP आंदोलनादरम्यान सीमेपलीकडून चालणारे 500 हून अधिक प्रोफाइल रडारवर

सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करण्यासाठी सीमेपलीकडून चालवल्या जाणाऱ्या 500 हून अधिक संशयास्पद सोशल मीडिया प्रोफाइलची ओळख पटवण्यात आली आहे. या आंदोलनाचा गैरफायदा घेत सोशल मीडियावर अफवा, चुकीची माहिती आणि एआय-जनरेटेड नावट मजकूर पसरवण्याचे काम करत होते.

28 July 2026 06:46 AM (IST)

फुटीर खासदाराकडून उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, नंतर पोस्ट डिलिट

नुकतेच शिंदेंच्या शिवसेनेत दाखल झालेले परभणीचे खासदार संजय जाधव यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियावर सकाळी दिलेल्या शुभेच्छांची पोस्ट डिलीट केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. आज सकाळी त्यांनी फेसबुकवर उद्धव ठाकरे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारी पोस्ट केली होती. ही पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर, तसेच या पोस्टवर अनेकांच्या टीकात्मक कमेंट आल्यानंतर ती पोस्ट अचानक डिलीट करण्यात आली.

28 July 2026 06:41 AM (IST)

...तर पुन्हा आंदोलन करु; सरकारला सीजेपीचा इशारा

सीजीपीनं पत्रकार परिषद घेऊन सरकारला इशारा दिला आहे. आंदोलकांवरील गुन्हा मागे घ्या. अन्यथा पुन्हा आंदोलन करू, असा इशारा सीजेपीने सरकारला दिला आहे. आंदोलनाचं वातावरण निवळल्या झाल्यानंतर हे सरकार वैयक्तिक पातळीवर लोकांना लक्ष्य करणं सुरु करेल, अशी शक्यता वाटत होती. कारण इतर चांगल्या आणि मोठ्या आंदोलनांमध्ये लोकांना खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवण्यात आलं. सीजेपी सर्व विद्यार्थ्यांसाठी कायदेशीर आणि वैद्यकीय मदत देशभर करत आहे.

28 July 2026 06:41 AM (IST)

लोकसभेत आज परीक्षा सुधारणा विधेयक?

लोकसभेत आज परीक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर करण्याची शक्यता आहे. आठवडाभर चाललेल्या वारंवारच्या व्यत्ययानंतर लोकसभेतील कोंडी फोडण्यासाठी सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये सोमवारी एक सहमती झाली आहे, ज्यामुळे मंगळवारपासून 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026' वर चर्चेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

28 July 2026 06:41 AM (IST)

सुप्रिया सुळे अन् सुनील तटकरे अमित शाहांना भेटले; दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलिनीकरण होणार?

सुप्रिया सुळे, सुनील तटकरेंनी घेतली अमित शाहांची वेगवेगळी  भेट. दोन्ही एनसीपीच्या नेत्यांनी भेट घेतल्यामुळे चर्चांना उधाण, राष्ट्रवादी विलिनीकरण, एनडीएला पाठिंबा देण्याबाबतच्या चर्चांना पुन्हा तोंड फुटलं आहे. काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादीचं विलिनीकरण होणार अशी देखील चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली होती. भेटीचे कारण जरी सुप्रिया सुळे यांनी वेगळं सांगितलं तरी पुन्हा एकदा एनडीएत सामिल होण्यासंदर्भात चर्चा सुरु झाली. मात्र 10 ऑगस्ट रोजी दिल्लीत आयोजित रिसेप्शन कार्यक्रमाचे निमंत्रण देण्यासाठी ही भेट घेतल्याची माहिती सुप्रिया सुळे यांनी दिली.

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TAGS:
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Mumbai news
pune news

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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