Maharashtra Breaking News Today LIVE: लॉजवर नेऊन महिलेवर अत्याचार करणाऱ्या धर्मगुरुला पुण्यात अटक

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 March 2026: देशावर असलेल्या इंधन टंचाईच्या बातम्यांपासून ते राज्यातील राजकारणामध्ये अशोक खरात प्रकरणात रोज होत असलेल्या नव्या खुलाश्यांपर्यंत आणि इस्रायल-इराण युद्धापासून ते दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींपर्यंत सर्व घटनांचे अपडेट्स आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...
28 Mar 2026, 06:44 वाजता
स्वयंघोषित धर्मगुरू ऋषिकेश वैद्यला पुणे पोलिसांकडून अटक
पुण्यातील धक्कादायक प्रकरणात स्वयंघोषित धर्मगुरू ऋषिकेश वैद्य याला पोलिसांनी अटक केली आहे. गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी पिंपरी चिंचवडमधून त्याला रात्री ताब्यात घेण्यात आलं आहे. “मी महादेवाचा अवतार, तू पार्वती आहेस” असे सांगत 35 वर्षीय महिलेवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. अध्यात्माच्या नावाखाली त्याने जवळीक साधली. पीडित महिलेला लॉजमध्ये गुंगीचे पदार्थ देऊन अत्याचार केल्याची तक्रार आहे. अटकेनंतर पोलिसांकडून अधिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
28 Mar 2026, 06:44 वाजता
राज्य प्रशासनात मोठे फेरबदल; कोकण विभागीय आयुक्त बदलले; मेट्रो कॉर्पोरेशनलाही मिळाला नवा चेहरा
महा मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक रुबल अग्रवाल आता कोकण विभागाची धुरा सांभाळणार असून, श्वेता सिंघल यांच्याकडे मेट्रो कॉर्पोरेशनची जबाबदारी देण्यात आली आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन समाप्त होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य प्रशासनात महत्त्वपूर्ण बदल केले असून राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वादग्रस्त सदस्य सचिव एम.देवेंद्र सिंह यांची तडकाफडकी बदली केली आहे. तर कोकण विभागीय आयुक्तपदी रुबल अग्रवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
28 Mar 2026, 06:30 वाजता
अशोक खरातप्रकरणी 65 जणांवर गुन्हे दाखल
अशोक खरातप्रकरणी पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्या 65 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 'भोंदू बाबा' अशोक खरात याच्याशी संबंधित गुन्ह्यातील पीडित महिलांचे अश्लील आणि मॉर्फ केलेले व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात नाशिक सायबर पोलिसांनी कठोर पाऊल उचललं आहे.
फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि एक्स या प्लॅटफॉर्मवर पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो प्रसारित करणाऱ्या एकूण 65 जणांवर सायबर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केलेत.
28 Mar 2026, 06:30 वाजता
'मी सव्वा वर्ष गप्प, बोललो तर काय होईल?' धनंजय मुंडेंचा रोख नेमका कुणाकडे?
“मी जन्माला आलो तेव्हापासून माझ्यापाठी संघर्ष आहे. अनेक संकटं आली पण तुमच्या आशीर्वादामुळे वेळ कधीच आली नाही. मी सव्वा वर्ष गप्प राहिलो कारण माझ्या गप्प राहण्यातच ताकद आहे. बोलल्यानंतर काय होईल?" असं धनंजय मुंडे म्हणाले आहेत. “रथावर घोडंच बसतं… मोर नाही”… असं म्हणत त्यांनी कर्ण-अर्जुनाच्या उदाहरणातूनही राजकीय टोला लगावला.
28 Mar 2026, 06:30 वाजता
मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांना पालिकेच्या पैशातून हवाय लॅपटॉप आणि टॅब
महापालिका कामकाजाचा अजेंडा डिजिटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगरसेवकांसाठी लॅपटॉप-टॅबची मागणी करण्यात आली आहे. महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत महापालिकेचा अजेंडा डिजिटल करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. तर दुसऱ्या बाजूला आता नगरसेवकांना लॅपटॉप-टॅब देण्याची मागणी सर्वच गटनेत्यांनी या बैठकीत केलीय. काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आजमी यांनी अजेंडा डिजिटल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. कागदाची बचत आणि अभ्यास सुलभतेसाठी डिजिटल अजेंडाची गरज व्यक्त केली आहे. महापौरांकडून प्रस्तावास सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला असून अजेंडा डिजिटल स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. इच्छुक नगरसेवकांसाठी कागदी प्रतही उपलब्ध राहणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला नगरसेवकांना लॅपटॉप किंवा टॅब देण्याची मागणी बैठकीत मांडण्यात आलीय . मात्र या मागणीवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
28 Mar 2026, 06:26 वाजता
नरहरी झिरवाळांच्या व्हिडिओची सत्यता तपासणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या व्हिडिओ प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. नरहरी झिरवाळ यांनी फोनवरुन संपर्क केला असून तीन-चार व्हिडिओ जोडून हा व्हिडिओ तयार केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या व्हिडिओची सत्यता पडताळून याबाबत कारवाई करण्यात येईल असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. झिरवाळांना याबाबत तातडीनं तक्रार दाखल करण्याची सूचना दिल्यासंचे ते म्हणाले आहेत.
28 Mar 2026, 06:26 वाजता
सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषद घेत राजकीय नेत्यांवर गंभीर आरोप
ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारेंनी विविध नेत्यांचे अशोक खरातसोबतचे फोटो सादर करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. सुषमा अंधारेंनी भाजप नेते अतुल सावे, शिवसेनेचे माजी खासदार हेमंत गोडसे, तसेच मंत्री दीपक केसरकर आणि रुपाली चाकणकर यांचे खरातसोबतचे फोटो दाखवले. एका भूमिपूजन कार्यक्रमात खरात पुजारी म्हणून उपस्थित असल्याचे फोटो त्यांनी सादर केले. हा भस्मासूर नेमका कोणी तयार केला? त्याला आर्थिक पाठबळ कोणी दिलं? असा थेट सवाल अंधारेंनी उपस्थित केला. या सर्व नेत्यांचे खरातशी संबंध काय होते, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
28 Mar 2026, 06:26 वाजता
युद्धामुळे लासलगावचे यात्रेकरू परदेशात अडकले
लासलगाव येथील यात्रेकरू हज यात्रेसाठी गेले होते. त्यांना आखातातील युद्धाचा फटका बसलाय. 22 मार्चला ते भारतात परत येणार होते मात्र युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विमानसेवेवर परिणाम झाला परतीचा प्रवास लांबला आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून हे पती-पत्नी सौदी अरेबियात अडकलेत. यामुळे लासलगाव येथील पटेल कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झालं आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून सौदी अरेबियात अडकलेल्या हज-उमराह यात्रेकरूंना सुरक्षितपणे भारतात परत आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे.
28 Mar 2026, 06:22 वाजता
देशात लॉकडाऊन लागणार नाही : पंतप्रधान मोदी
देशात लॉकडाऊन लागणार नाही अशी स्पष्ट ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीत दिली. देशातील मुख्यमंत्र्यांशी मोदींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे संवाद साधला. त्यामध्ये आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांची त्यांनी माहिती घेतली. यावेळी आपल्याला टीम इंडियाप्रमाणे एकत्र काम करायचं असल्याचं त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं. परिस्थिती नियंत्रणात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.