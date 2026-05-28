Maharashtra Breaking News Today LIVE: महत्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 May 2026: महाराष्ट्रातील आणि देश विदेशामधील सर्व घडामोडी जाणून घ्या एका क्लिकवर.
उरण येथील जेएनपीए बंदरात दिवसाला १० ते १२ हजार तर वर्षाला ८० लाखा पर्यंत कंटेनरची येजा असते. परदेशात मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या आयात , निर्यातीसाठी या कंटेनरचा वापर केला जातो. परदेशातून माल घेवून आलेला कंटेनर ट्रेलर वर लोड करण्यासाठी दीड हजार रूपये आकारले जातात. दुसरीकडे माल खाली करून परत आलेला कंटेनर एमटी यार्ड मध्ये ठेवून घेण्यास ५ हजार ते ९ हजार रूपये आकारले जातात. त्यामुळे लोडींग आणि अनलोडींग करण्यासाठी एका कंटेनर मागे १० हजारांपर्यंत खर्च येत असून हा पैसा वाहतूकदारांकडून वसूल केला जात आहे. शिपींग कंपण्यांनी हा पैसा भरणे गरजेचे असताना ट्रेलर वाहतूकदारांच्या माथी हे पैसे मारले जात असल्याने या विरोधात आक्रमक पवित्रा न्हावा शेवा कंटेनर ॲापरेशन असोसिएशन ने घेतला आहे. केंद्र सरकार या मधून तोडगा काढत नसल्याने येत्या २८ तारखेपासून काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. कंटेनरचे लोडींग , अनलोडींग बंद करण्यात येणार असल्याने संपुर्ण आयात निर्यात ठप्प होणार आहे
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील हर्णे येथे दोन युवकांना 40-50 जणांच्या टोळक्याने अमानुष मारहाण केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. हर्णे किल्ला परिसरात मद्यपान करणाऱ्यांना हटकल्याच्या वादातून चिन्मय गुरव आणि रघुवीर या दोन युवकांवर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला, ज्यामध्ये दोघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेच्या निषेधार्थ दापोलीतील शिवप्रेमी आणि संतप्त नागरिकांनी रात्री डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौकात एकत्र येत जोरदार रास्ता रोको आंदोलन केले आणि वाहतूक रोखून धरली.
रत्नागिरी शहर आणि जिल्हा सर्पदंशाचं प्रमाण वाढले असून सर्वाधिक पावसाळ्यात सर्पदंशचं प्रमाण सर्वाधिक असते.मात्र यंदा थंडी,उन्हाळ्यातही दंशाच्या घटना घडल्या आहेत. जानेवारी ते एप्रिल या दरम्यान तब्बल 603 जणांना सर्पदंशाच्या घटना घडल्या आहेत. त्याचबरोबर 400 हून अधिक जणांना विंचुदोष झाला आहे,याचबरोबर माकड,मांजर,कुत्रा यासह इतर प्राण्यांनी हजारो जणांना चावा घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 May 2026 :अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या तणावामुळे अनेक देशांना त्याचा फटका बसत आहे, त्यामुळे इंधनाच्या दरांसदर्भात अपडेट्स वाचा. मनोज जरांगेंचा सरकारला दिलेला अल्टिमेटम उद्या संपणार, प्रसाद लाड पुन्हा मनोज जरांगे यांची भेट घेणार अंतर वाली सराटी येथे भेट घेऊन जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करणार करणार आहेत. दिल्लीत अमित शाह-फडणवीसांमध्ये बंद दाराआड चर्चा होणार आहे, राज्यातील राजकीय विषयांसह विधान परिषदेतील जागांबाबत चर्चा होऊ शकते. नीट प्रकरणातील काही अपडेट्स तुम्हाला येथे मिळतील. त्याचबरोबर परदेशामध्ये घडणाऱ्या घटनांबाबत अपडेट वाचा.