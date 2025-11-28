English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE : महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील महत्वाच्या घडामोडी, वाचा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 November 2025: राज्यभरासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा.

Neha Choudhary | Nov 28, 2025, 06:00 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE : महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील महत्वाच्या घडामोडी, वाचा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 November 2025 : राज्यात 2 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या मतदानासाठी (Maharashtra Election) निवडणूक आयोगाची यंत्रणा सज्ज झाली आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी एकूण 1 कोटी 7 लाख 3 हजार 576 मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. गेल्या काही दिवसांत हवेची गुणवत्ता ही सध्या खराबहून अतिखराब वर्गात पोहोचलीय. वातावरणात पसरलेली धूळ आणि धुराचे कण यामुळे दृश्यमानता अतिशय कमी झालीय. या गोष्टीची दखल घेत यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर आज शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे. 

27 Nov 2025, 21:53 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा ‘अँक्शन प्लॅन’

राज्यात बेकायदेशीरपद्धतीने व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कंबर कसली असून, केवळ आधार कार्डच्या पुराव्यावर दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी तात्काळ रद्द करून, पोलिसात तातडीने तक्रार दाखल करण्याचे करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. 

27 Nov 2025, 21:48 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयात कबुली
 
४० नगरपरिषद – १७ नगर पंचायतमध्ये ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण
उद्याच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचे महत्वाचे निर्देश अपेक्षित
४० नगरपरिषदांच्या आरक्षण प्रक्रीयेवर पुन्हा प्रक्रिया शक्यता
चालू निवडणूक कार्यक्रमावर परिणाम होण्याची शक्यता – मतदान २ डिसेंबर
पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगानं उघड मान्य केली
यात विदर्भातील जागा सर्वाधिक
जिल्हा परिषद व महापालिका बाबत अद्याप माहिती नाही
 
50 प्रतिशत ओलांडलेल्या जागा : 
 40 नगरपरिषद : 
1. चिखलदरा – अमरावती
2. दर्यापूर – अमरावती
3. आर्णी – यवतमाळ
4. यवतमाळ
5. बिलोली – नांदेड
6. धर्माबाद – नांदेड
7. कुंदलवाडी – नांदेड
8. उमरी – नांदेड
9. पूर्णा – परभणी
10. जव्हार – पालघर
11. सकोली (शेंदुरवाफा) – भंडारा
12. बल्लारपूर – चंद्रपूर
13. भद्रावती – चंद्रपूर
14. ब्रह्मपुरी – चंद्रपूर
15. चिमूर – चंद्रपूर
16. घुग्गूस – चंद्रपूर
17. नागभीड – चंद्रपूर
18. राजुरा – चंद्रपूर
19. आर्मोरी – गडचिरोली
20. देसाईगंज – गडचिरोली
21. गडचिरोली
22. बुटीबोरी – नागपूर
23. डिगडोह (देवी) – नागपूर
24. कामठी – नागपूर
25. काटोल – नागपूर
26. खापा – नागपूर
27. उमरेड – नागपूर
28. कन्हान-पिंपरी – नागपूर
29. वाडी – नागपूर
30. पुलगाव – वर्धा
31. शिर्डी – अहमदनगर
32. पिंपळनेर – धुळे
33. नवापूर – नंदुरबार
34. तलोडा – नंदुरबार
35. मनमाड – नाशिक
36. पिंपळगाव बसवंत – नाशिक
37. इगतपुरी – नाशिक
38. ओझर – नाशिक
39. त्र्यंबक – नाशिक
40. दौंड – पुणे
 
50% ओलांडलेलं 17 नगर पंचायत :
 
1. धारणी – अमरावती
2. मालेगाव – वाशीम
3. धानकी – यवतमाळ
4. वाडा – पालघर
5. भीशी – चंद्रपूर
6. गोरेगाव – गोंदिया
7. सालेकसा – गोंदिया
8. बेसा पिपळा – नागपूर
9. भिवापूर – नागपूर
10. बिडगाव-तरोडी(खुर्द)-पंधूरणा – नागपूर
11. गोधणी (रेल्वे) – नागपूर
12. कांड्री (कन्हान) – नागपूर
13. महाडुला – नागपूर
14. मौदा – नागपूर
15. निलडोह – नागपूर
16. येर्खेडा – नागपूर
17. शिंदखेडा – धुळे
 

27 Nov 2025, 21:44 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : नगरपालिका निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाची यंत्रणा सज्ज

राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या मतदानासाठी निवडणूक आयोगाची यंत्रणा सज्ज झाली आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी एकूण 1 कोटी 7 लाख 3 हजार 576 मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यासाठी सुमारे 13 हजार 355 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. या निवडणुकांसाठी ईव्हीएम मशीनचा व्यवस्था करण्यात आली असून त्यात 13 हजार 726 कंट्रोल युनिट आणि 27 हजार 452 बॅलेट युनिटची उपलब्धता करण्यात आली आहे. राज्यातील 246 नगरपरिषदा तर 42 नगरपंचायतींच्या (एकूण 288) सदस्यपदासाठी आणि थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. 2 डिसेंबरला सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 पर्यंत मतदानाची वेळ असणार आहे. तर मतमोजणी 3 डिसेंबरला सकाळी 10 वाजेपासून सुरु होणार आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज़

बंगला-पैशांपेक्षा मौल्यवान! धर्मेंद्र यांच्या वारशातून मुलीनं केली एका खास गोष्टीची मागणी

बंगला-पैशांपेक्षा मौल्यवान! धर्मेंद्र यांच्या वारशातून मुलीनं केली एका खास गोष्टीची मागणी
WPL 2026 ऑक्शनमध्ये सर्वात महागडी ठरली दीप्ती शर्मा, &#039;या&#039; संघाने लावली मोठी बोली

WPL 2026 ऑक्शनमध्ये सर्वात महागडी ठरली दीप्ती शर्मा, 'या' संघाने लावली मोठी बोली

मराठमोळ्या अभिनेत्रीला ओळखणं झालं कठीण, का झाली अशी अवस्था?

मराठमोळ्या अभिनेत्रीला ओळखणं झालं कठीण, का झाली अशी अवस्था?
252 कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज प्रकरणः सिद्धांत कपूरनंतर ओरीची चौकशी, पण तपासात दिली उडवाउडवीची उत्तरे

252 कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज प्रकरणः सिद्धांत कपूरनंतर ओरीची चौकशी, पण तपासात दिली उडवाउडवीची उत्तरे
संगीतविश्वाला चकित करणारा विक्रम! या भक्तिगीताने पार केला 500 कोटींचा टप्पा, युट्यूबवर बनले नंबर 1

संगीतविश्वाला चकित करणारा विक्रम! या भक्तिगीताने पार केला 500 कोटींचा टप्पा, युट्यूबवर बनले नंबर 1
WPL च्या चौथ्या ऑक्शनमध्येही स्मृती मंधानाचा &#039;हा&#039; रेकॉर्ड कायम! कोणालाही मोडणं अशक्य

WPL च्या चौथ्या ऑक्शनमध्येही स्मृती मंधानाचा 'हा' रेकॉर्ड कायम! कोणालाही मोडणं अशक्य
हिंजवडीत हृदय हेलावणारी घटना, 20 चिमुकल्यांना अंगणवाडीत कोंडून ठेवलं; आक्रोश कॅमेऱ्यात कैद!

हिंजवडीत हृदय हेलावणारी घटना, 20 चिमुकल्यांना अंगणवाडीत कोंडून ठेवलं; आक्रोश कॅमेऱ्यात कैद!
अविश्वसनीय कमाई! 50 लाख बजेट अन् कमाई 150 पट अधिक, या चित्रपटाने शोले, सैयारा, छावालाही दिली टक्कर!

अविश्वसनीय कमाई! 50 लाख बजेट अन् कमाई 150 पट अधिक, या चित्रपटाने शोले, सैयारा, छावालाही दिली टक्कर!
मैत्रीण असावी तर अशी! स्मृतीचं लग्न रद्द झाल्यावर जेमिमा राॅड्रिग्सने घेतला मोठा निर्णय

मैत्रीण असावी तर अशी! स्मृतीचं लग्न रद्द झाल्यावर जेमिमा राॅड्रिग्सने घेतला मोठा निर्णय
&#039;&#039;तोच&#039; डाव मोदी-शहा मुंबईबाबत खेळणार&#039;, चंडिगडचा उल्लेख करत ठाकरेंच्या शिवसेनेने बोलून दाखवली शंका

''तोच' डाव मोदी-शहा मुंबईबाबत खेळणार', चंडिगडचा उल्लेख करत ठाकरेंच्या शिवसेनेने बोलून दाखवली शंका