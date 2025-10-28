Maharashtra Breaking News Today LIVE : पुणे जैन बोर्डिंग संदर्भात आज वरळी कोर्टात सुनावणी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 October 2025 :बंगालच्या उपसागरातील कमी दाब क्षेत्राचे चक्रीवादळात रुपांतर होत आहे. या चक्रीवादळाला थायलंडने सुचवलेले मोंथा हे नाव देण्यात आले असून, या चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे पुढील 48 तासांत पुण्यासह राज्यातील काही जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आहे. आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या विविध भ्रष्टाचार प्रकरण व जमिनी बळकावल्याप्रकरणी तब्बल 23 उपोषणकर्ते आझाद मैदान मुंबई येथे शेकडो समर्थकांसह आज पासून उपोषणाला बसलेले आहेत. सुषमा अंधारे आणि जयश्री अगवणे यांच्याविरोधात, माजी खासदार रणजीत नाईक निंबाळकर यांनी 50 कोटींचा दावा ठोकला आहे. तसंच दोघींनी आपली जाहीर लेखी माफी मागावी अशी नोटीसही त्यांनी वकिलांमार्फत पाठवला आहे. यासह देशभरातील महत्वाच्या बातम्या जाणून घेऊया.
28 Oct 2025, 09:49 वाजता
'ती' माजी महिला खासदार पुन्हा भाजपात करणार प्रवेश
माजी खासदार हिना गावित आज भाजपमध्ये पुन्हा घर वापसी करणार आहेत. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थित भाजपामध्ये प्रवेश करणार आहेत. हिना गावित यांनी भाजपचा राजीनामा देऊन अपक्ष म्हणून विधानसभा निवडणूक लढवली होती.
28 Oct 2025, 09:27 वाजता
सततची नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकऱ्याची आत्महत्या
हिंगोलीच्या वसमत तालुक्यातील अकोली येथे 35 वर्षीय अल्पभूधारक शेतकऱ्याने सततची नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून विषारी औषध प्राशन करून आपली जीवनयात्रा संपविलीय. या घटनेमुळे अकोलीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मानिक दत्तराव कदम असे मयत शेतकऱ्याचे नाव आहे. मयत शेतकरी मानिक कदम यांच्या पाश्चात्य पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी, भाऊ व बहिण आसा परिवार आहे.
28 Oct 2025, 08:13 वाजता
आताच्या क्षणाला कुठे पोहोचलंय अक्राळविक्राळ 'मोंथा' चक्रीवादळ? पाहा Live Location; दोन वादळांचं पृथ्वीवर थैमान https://t.co/qI5caVhtaj
मोंथा चक्रीवादळ तुमच्यापासून किती दूर? पाहा लाईव्ह लोकेशन आणि वादळाचा प्रवास... #cyclonemontha #montha #weathernews #news
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 28, 2025
28 Oct 2025, 07:36 वाजता
'राणी'च्या सुरक्षित प्रवासासाठी मोठा निर्णय! मात्र हातात उरलेत फक्त तीन दिवस; 1 नोव्हेंबरपासून...
'राणी'च्या सुरक्षित प्रवासासाठी मोठा निर्णय! मात्र हातात उरलेत फक्त तीन दिवस; 1 नोव्हेंबरपासून...https://t.co/ehVJfq40wA < येथे वाचा सविस्तर...#Maharashtra #mumbai #matheran #train #security #specialtrain #Train #centralrailway #railway
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 28, 2025
28 Oct 2025, 07:04 वाजता
Maharashtra Weather News : सावध व्हा! वादळी वाऱ्यांमुळं महाराष्ट्रात ‘इथं’ कोसळधार...; एका क्षणात बदलणार हवामान, काही समजायच्या आतच...https://t.co/aBysmweuog
इतका पाऊस आला कुठून? महाराष्ट्रासाठी पुढील 36 तास महत्त्वाचे... #news #maharashtra #cyclonemontha #weather
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 28, 2025
28 Oct 2025, 06:55 वाजता
छटपूजेसाठी खडकवासला धरणातून पाणी सोडण्यास मंजुरी
उत्तर भारतीय समुदायाच्या महत्त्वाच्या छटपूजेसाठी खडकवासला धरणातून कालव्यात जादा पाणी सोडण्यास जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंजुरी दिली आहे. आज छटपूजा असून सूर्य अर्घ्यासाठी पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेता हडपसर, वानवडी, औंध आणि बालेवाडी परिसरातील कालव्यात अतिरिक्त पाणी सोडण्यात आले आहे. दोन दिवसांसाठी हे पाणी उपलब्ध राहणार आहे.
28 Oct 2025, 06:54 वाजता
मुंबईकरांना 'वॉक वे'ची भुरळ; तिजोरीत 72 लाख जमा
मुंबई महापालिकेने सात महिन्यांपूर्वी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर सुरू केलेला मलबार हिल परिसरातील 'निसर्ग उन्नत मार्ग' मुंबईकरांच्या पसंतीस उतरत आहे. राणीच्या बागेनंतर हा मार्ग पर्यटकांचे आवडते स्थळ ठरत असून, दिवाळीतील सुटीत त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंतच्या दोन लाख 98 हजार पर्यटकांनी या मार्गाला भेट दिली आहे. कमला नेहरू उद्यान आणि फिरोजशहा मेहता उद्यान येथे मे महिन्याच्या सुटीत आणि जुलैमध्ये वृक्षराजीमधून सर्वाधिक पर्यटकांनी मनसोक्त रपेट मारली आहे. पालिकेला यातून 72 लाखांहून अधिकचा महसूलही प्राप्त झाला आहे. सिंगापूर येथील 'ट्री टॉप वॉक' या संकल्पनेशी साधर्म्य असलेला हा उन्नत मार्ग मुंबईत पहिल्यांदाच उभारला आहे. महापालिकेच्या 'डी' विभागांतर्गत फिरोजशहा मेहता उद्यान आणि कमला नेहरू उद्यान येथे जल अभियंता विभागाने हा प्रकल्प विकसित केला आहे.
28 Oct 2025, 06:17 वाजता
महिला डॉक्टर मृत्यू प्रकरण: आज 'या' शहरात बंदची हाक; सर्व व्यवहार राहणार बंद
महिला डॉक्टर मृत्यू प्रकरणात आज वडणवी शहर बंदची हाक देण्यात आली आहे. महिला डॉक्टरच्या संशयास्पद आत्महत्या प्रकरणी आज वडवणी शहर बंद राहणार आहे. फलटण येथे आत्महत्या केलेल्या महिला डॉक्टर वडवणी तालुक्यातील रहिवासी आहेत. आजच्या बंदमध्ये सर्व संघटना आणि सर्व पक्ष सहभागी होणार आहेत. आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी वडवणी शहरवासियांकडून केली जात आहे.
28 Oct 2025, 00:34 वाजता
आज नांदेडमध्ये हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत पक्ष प्रवेश
नांदेड काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष् हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत पक्ष प्रवेश सोहळा पार पडणार आहे. देगलूर येथील 23 माजी नगरसेवक, 8 विद्यमान नगरसेवक, 3 माजी नगराध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिव्यांग सेल चे प्रदेशाध्यक्ष रामदास पाटील उद्या काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत. माजी मंत्री अमित देशमुख, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री आणि दोन मंत्री या प्रवेश सोहळ्यात हजर राहणार आहेत.
28 Oct 2025, 00:33 वाजता
आज परभणीत वंचित बहुजन आघाडीचा कार्यकर्ता संवाद मेळावा
वंचित बहुजन आघाडीचा कार्यकर्ता संवाद मेळावा परभणी येथील सखा गार्डन येथे आयोजित करण्यात आला आहे. ॲड प्रकाश आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत उद्या दुपारी बारा पार पडणार आहे, पत्रकार परिषदेचे ही यावेळी आयोजित करण्यात आली आहे.