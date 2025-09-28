Maharashtra Breaking News Today LIVE: अतिवृष्टीमुळे अजिंठा लेणीचा सप्तकुंड धबधबा ओसंडून वाहू लागला

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 September 2025 : टीम इंडिया विरुद्ध पाकिस्तान दोन्ही संघ आशिया कप स्पर्धेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अंतिम सामन्यात भिडणार आहेत, आशिया कप 2025 स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आज महाअंतिम सामना होणार आहे. महाराष्ट्रावर पुन्हा अस्मानी संकट,आधीच बेहाल मराठवाड्याला पावसाचा तडाखा,विदर्भासह, सोलापूरलाही पावसानं झोडपलं,पुढील तीन दिवस राज्यासाठी धोक्याचे,राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगड या सर्व जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट जारी करण्यात आला असून मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या चंद्रपूर दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे. दसरा मेळाव्यासाठी आज एकनाथ शिंदे यांनी बोलावली बैठक . प्रधानमंत्री आज ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून देशवासियांना संबोधित करणार. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राहुल गांधी मराठवाड्यातील पूरग्रस्त भागांना भेट देणार आहेत.
28 Sep 2025, 08:58 वाजता
गोदावरी नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, जायकवाडीच्या विसर्गामुळे पूरस्थिती गंभीर
छत्रपती संभाजी नगरच्या पैठण तालुक्यातील जायकवाडी धरणाचे 27 दरवाजे उघडण्यात आले आहे नियमित 18 दरवाजांसह नऊ आपातकालीन दरवाजे सुद्धा उघडण्यात आले आणि त्यातून 95 हजार क्यूसेक इतक्या वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे नाशिक भागात पाऊस झालाय त्यामुळे पाण्याची मोठी आवक धरणात सुरू आहे सोबतच परिसरातही पाऊस सुरू आहे त्यामुळे दरवाजे उघडण्याची ही वेळ आली आहे परिसरातील गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे धरणाचा विसर्ग एक लाखापेक्षा जास्त झाल्यात परिसरात पूर येण्याचा धोका आहे त्या दृष्टीने प्रशासनाची तयारी आहे नागरिकांनाही खबरदार राहण्याचं सांगण्यात आलंय.
28 Sep 2025, 08:23 वाजता
अतिवृष्टीमुळे अजिंठा लेणीचा सप्तकुंड धबधबा ओसंडून वाहू लागला
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव येथे झालेल्या अतिवृष्टीच्या पावसामुळे जगप्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक अजिंठा लेणीचा सप्तकुंड धबधबा ओसंडून वाहू लागलाय.छत्रपती संभाजीनगर इथे पावसाची संततधार सुरू आहे. अतिवृष्टीच्या पावसामुळे जगप्रसिद्ध असलेली अजिंठा लेणीचा धबधबा हा पुन्हा प्रवाहित झालाय.
28 Sep 2025, 08:22 वाजता
नगर जिल्ह्यातल्या उत्तर भागात ढगफुटीसदृश पावसाने दाणादाण
---नगर-मनमाड महामार्गावर पाणीच पाणी
---- पुलावरच्या पाण्यातूनच वाहनांची वाहतूक
---कोपरगाव, श्रीरामपूर, शिर्डी आणि राहाता परिसरातील जनजीवन विस्कळीत..
--राहाता शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज संकुलातील गाळ्यांमध्ये पाणी शिरलं..
----कामावर जाणाऱ्यांचे हाल
----दुचाकीस्वारांचा जीव धोक्यात घालून प्रवास...
28 Sep 2025, 08:22 वाजता
अक्कलपाडा धरणातून नदीपत्रात दहा हजार क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग
पांझरा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या पावसामुळे अक्कलपाडा धरणातून नदीपत्रात दहा हजार क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येतोय. तसेच अक्कलपाडा प्रकल्पाच्या वरील बाजूला असणाऱ्या पांझरा, मालनगाव आणि जामखेडी प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने अक्कलपाडा धरणामध्ये पाण्याचा येवा वाढतोय. त्या अनुषंगाने पांझरा नदीच्या दोन्ही तीरावरील तसेच धुळे शहरातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय. रात्री साडेपाच हजार क्युसेक विसर्गाने पाणी सोडण्यात आलं, आता सकाळीपासून 10 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आलाय. तसंच येवा वाढल्यास पूर्वसूचनेने विसर्ग वाढविण्यात येणार आहे. सर्वत्र पडत असलेल्या पावसामुळे नदी नाले दुथडी भरून वाहतायत. खरीप पिकांचं मोठ नुकसान झालंय
28 Sep 2025, 08:21 वाजता
गेल्या 48 तासांपासून नाशिक शहर परिसरात मुसळधार पाऊस
गेल्या 48 तासांपासून नाशिक शहर परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू पडतोय.यामुळे जिल्ह्यातील अनेक धरण तुडुंब भरलीत पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात विसर्ग करण्यात येतोय. नाशिकच्या गंगापूर धरणातून तब्बल 12हजार क्युसेस पाण्याचा विसर्ग गोदावरी नदीत करण्यात येतोय यामुळे गोदावरी नदीला पूर आलाय... गोदा घाट परिसरात असलेले छोटे मोठे मंदिरं पाण्याखाली गेलीत दुतोंड्या मारुतीच्या छातीपर्यंत पाणी आलंय..... यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय...
28 Sep 2025, 08:21 वाजता
रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला
रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढलाय.. जिल्ह्यात कालपासून पावसाची संततधार सुरु आहे.. आज आणि उद्या जिल्ह्यात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवलीये.. मुसळधार पावसासह सोसाट्याचा वारा वाहाणार असल्यानं मच्छिमारांनी खोल समुद्रात जाऊ नये अशा सूचना देण्यात आल्यात.
28 Sep 2025, 08:02 वाजता
Para World Archery Championship: भारताच्या शीतल देवीचा ऐतिहासिक पराक्रम, अवघ्या 18 व्या वर्षी सुवर्णपदकाची कमाई
28 Sep 2025, 07:48 वाजता
भारत- पाकिस्तान PVR मध्ये दाखवला जाणार भारत- पाकिस्तान सामना, ठाकरेंच्या सेनेचा विरोध
भारत पाकिस्तान सामन्यावरून आज वादाची शक्यता...
आज रात्री 8 वाजता भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना आहे
हा सामना PVR च्या सिनेमागृहात दाखवला जाणार असून याला ठाकरेंच्या सेनेने विरोध केला आहे...
आजचा सामना PVR मध्ये दाखवला जाणार असून याचे तिकीट आपण बुक करावे असं आवाहन PVR मार्फत केल आहे
मात्र हा सैन्याचा अपमान असल्याचं आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करून म्हटलं आहे...
तसेच ठाकरेंच्या सेनेकडून PVR ला पत्र देण्यात आलं असून सिनेमागृहात सामना दाखवू नये अशी विनंती सेनेकडून करण्यात आली आहे...
क्रिकेटआडून कोणी व्यापार करत असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही ठाकरेंच्या सेनेच PVR ला पत्र...
28 Sep 2025, 07:26 वाजता
पूरग्रस्तांसाठी अभिनेता सुबोध भावे सरसावले
पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी अभिनेता सुबोध भावे सरसावले आहेत. पुणे, सोलापुरातील पूरग्रस्तांना मदत करा असं आवाहन, सुबोध भावे यांनी व्हिडिओद्वारे केलं आहे. तसंच शेतक-यांच्या पाठीशी आम्ही सर्वजण असल्याची ग्वाही सुद्धा त्यांनी या व्हिडिओतून दिली आहे.
28 Sep 2025, 07:25 वाजता
ओल्या संकटावर पुन्हा धो-धो प्रहार
अतिवृष्टी आणि महापुराने बेहाल मराठवाड्याला शनिवारी पुन्हा मुसळधार पावसाने जोरदार तडाखा दिला.... त्यामुळे नद्या-नाल्यांचे पूर ओसरत नाहीत तोच प्रकल्पांमधून विसर्ग सुरू झाल्याने अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती ओळवून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. लातूर, परभणी, हिंगोली, धाराशित, बीड जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला. शुक्रवारी रात्रीपासून शनिवारी दिवसभर विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांनाही पावसाने झोडपून काढले. मराठवाडयात शनिवारी 141 मंडळाअंतर्गत येणा-या २,८८० गावांना अतिवृष्टीचा फटका बसला.... यात छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यात किरकोळ, तर उर्वरित सहा जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला.... शुक्रवारी दिवसभरात विभागात एकूण 41 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. सर्वाधिक पाऊस लातुरात 75.3 मिलिमीटर कोसळला.