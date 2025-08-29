English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Manoj Jarange Mumbai Morcha Live: मराठ्याचं भगवं वादळ मुंबईत दाखल, वाशी टोलनाक्यावर जरांगेंचं जल्लोषात स्वागत!

Manoj Jarange Maratha Morcha Live Updates : मनोज जरांगे पाटील यांना त्यांच्या मराठा आंदोलनासाठी मुंबईत एका दिवसाची परवानगी मिळाली आहे. या मोर्च्याचे आणि राज्यातील इतर घडामोडीची  प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर.  

Tejashree Gaikwad | Aug 29, 2025, 08:06 AM IST
Manoj Jarange Mumbai Morcha Live: मराठ्याचं भगवं वादळ मुंबईत दाखल, वाशी टोलनाक्यावर जरांगेंचं जल्लोषात स्वागत!

Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha Mumbai: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा बिगुल वाजवणारे मनोज जरांगे पाटील आता थेट मुंबईच्या दिशेने कूच करत आहेत. अंतरवाली सराटीतून 27 ऑगस्ट रोजी त्यांनी मोर्चाला सुरुवात केली. पहिला मुक्काम किल्ले शिवनेरी येथे झाला. शिवनेरीचे दर्शन घेऊन त्यांनी आंदोलनाचा निर्धार अधिक दृढ केला. आज, 29 ऑगस्ट जरांगे पाटीलांचा मोर्चा मुंबईतील आझाद मैदानात पोहचून आजच्या दिवशी ते तिथे आंदोलन करणार आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या या मोर्चामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या केंद्रस्थानी आला आहे. याचे अपडेट्स आपण जाणून घेणार आहोत याचसोबत आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून इतर घडामोडींकडे लक्ष ठेवून आहोत... 

 

29 Aug 2025, 08:05 वाजता

Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha Mumbai: आंदोलनासाठी फक्त आठ तासांची परवानगी 

आज २९ ऑगस्ट रोजी  जरांगे आझाद मैदानात आंदोलन सुरु करणार आहे... आझाद मैदानात आमरण उपोषण करतायत... जरांगेंना मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी फक्त एका दिवसाची म्हणजेच 8 तासांची परवानगी देण्यात आली आहे.

29 Aug 2025, 07:50 वाजता

29 Aug 2025, 07:49 वाजता

'दोन्ही समाजाच्या हिताचाच निर्णय घेऊ' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं वक्तव्य

Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha Mumbai: दरम्यान दोन्ही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. दोघांच्याही हिताचाच निर्णय घेऊ...  अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली...

29 Aug 2025, 07:47 वाजता

Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha Mumbai: जरांगेंच्या मागणीला  राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानं कडाडून विरोध

मनोज जरांगेंच्या ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानं कडाडून विरोध केलाय.. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी करत जरांगेंनी मुंबईकडे कूच केलीय. मात्र, जरांगेंच्या या मागणीविरोधात आता ओबीसी महासंघ देखील आक्रमक झालाय. जरांगेंच्या मागण्यांचा विचार केल्यास आम्ही देखील मुंबईत धडकणार असा थेट इशारा ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी दिलाय... ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी नागपूरच्या संविधान चौकात आंदोलन करण्यात येणार आहे..

29 Aug 2025, 07:46 वाजता

Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha Mumbai: जरांगेंचं आंदोलन, मुंबई आरटीओही सज्ज

जरांगेंच्या आंदोलनासाठी मुंबईत वाहतूक पोलिसांकडून वाहतुकीचं व्यवस्थापन करण्यात आलं आहे.  मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे  आपल्या हजारो समर्थकांसह आझाद मैदानात आंदोलन करण्यासाठी मुंबईत आलेत मनोज  त्यांच्यासोबत मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ही गर्दी होणार आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई पोलिसांनी वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी काही मार्गात बदल केलेले आहे. तर काही मार्गावर सर्वसामान्यांच्या वाहनांना वाहतूक करण्यास बंदी घातलेली आहे. 

29 Aug 2025, 07:32 वाजता

Manoj Jarange Maratha Morcha Live Updates: जरांगेंचं मुंबईच्या वेशीवर जल्लोषात स्वागत 

मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंचं मुंबईच्या वेशीवर जल्लोषात स्वागत करण्यात आलंय..पहाटे तीन वाजता खोपोलीत जरांगेंचं स्वागत करण्यात आलं...तर सकाळी 6 वाजता वाशी टोलनाक्यावर मराठा कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केलाय...

29 Aug 2025, 07:32 वाजता

Manoj Jarange Maratha Morcha Live Updates: आझाद मैदानात कडक पोलीस बंदोबस्त

आझाद मैदानात मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दोनशे ते अडीचशे अधिकाऱ्यांसह १५०० हून अधिक पोलिसांचा फौजफाटा सज्ज करण्यात आला आहे, अशी माहिती सहपोलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांनी दिली. अफवांना पेव फुटू नये म्हणून सायबर पोलिसांचे विशेष लक्ष असेल.

29 Aug 2025, 07:22 वाजता

Manoj Jarange Maratha Morcha Live Updates: मराठा आंदोलकांच्या ताफ्यामुळे प्रचंड कोंडी 

--चेंबूर मैत्री पार्क रस्त्यावर वाहतूक कोंडी
--मराठा आंदोलकांच्या ताफ्यामुळे प्रचंड कोंडी 

29 Aug 2025, 07:20 वाजता

मराठ्याचं भगवं वादळ मुंबईत दाखल, वाशी टोलनाक्यावर जरांगेंचं जल्लोषात स्वागत

Manoj Jarange Maratha Morcha Live Updates:मराठ्याचं भगवं वादळ मुंबईत दाखल झालंय... हजारो मराठा आंदोलकांसह मनोज जरांगे वाशी टोलनाक्यावरून पुढे निघाले आहेत...वाशी टोलनाक्यांवर मराठा कार्यकर्त्यांनी जरांगेंचं जल्लोषात स्वागत केलंय... पुढच्या काही मिनिटांत जरांगे आझाद मैदानात पोहोचतील...आजपासून जरांगे आझाद मैदानात आंदोलन सुरु करणार आहे... आझाद मैदानात आमरण उपोषण करतायत... मराठा आरक्षणासाठी जरांगे आक्रमक असून सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य करणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय...जरांगेंना मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी फक्त एका दिवसाची म्हणजेच 8 तासांची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी आझाद मैदानमध्ये चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय... दोनशेहून अधिक पोलीस अधिकारी तैनात आहेत...तसंच दंगल नियंत्रण पथक आणि अग्निशममदलही तैनात करण्यात आलेत...

29 Aug 2025, 07:18 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: नांदेड, लातूरमध्ये पुन्हा एकदा पावसाचा जोर

नांदेड, लातूरमध्ये पुन्हा एकदा पावसाचा जोर, नायगावमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस, पुरात अडकलेल्या ग्रामस्थांची सुटका

