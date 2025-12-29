Maharashtra Breaking News Today LIVE: बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजपची रणनीती, उमेदवारांना थेट AB फॉर्म देणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 October 2025: राज्यात महापालिकांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे. राजकीय वर्तुळात अनेक घडामोडी पाहायला मिळत आहे. मुंबई, पुण्यासह सगळीकडे उमेदवार सोमवार किंवा मंगळवारी एबी फॉर्म भरणार आहेत. अनेक महापालिकेत महायुतीचा फॉर्म्युला वेगळा आहे तर अनेक ठिकाणी महाविकास आघाडी एकला चलो रे चा नारा देत आहे. या सगळ्या घडामोडींकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तसेच इतरही घडामोडींकडे क्षणा क्षणाचे अपडेट्स या Live Blog मधून पाहता येतील.
29 Dec 2025, 08:42 वाजता
परभणीचा पारा 6.3 अंश सेल्सिअसवर,महिना भरापासून तापमानाचा पारा दहा अंशाच्या खाली,परभणीकरांना करावा लागतोय थंडीचा सामना,ग्राउंडवर वाल्किंग करणारांची संख्या वाढली. परभणी शहरासह जिल्ह्यात मागील महिनाभरापासून तापमानाचा पारा दहा अंशाच्या खाली गेला असल्याने परभणीकरांना कडाक्याच्या थंडीचा सामना करावा लागतोय,आज परभणी शहराच तापमान 6.3 अंश सेल्सिअसवर जाऊन पोहोचलय,वाढत्या थंडीत नागरिक शेकोट्यांचा उबदार कपड्यांचा आधार घेतांना बघायला मिळतायेत, तर मॉर्निंग वाक करणाऱ्या नागरिकांची ही गर्दी वाढल्याचे बघायला मिळतं आहे.
29 Dec 2025, 08:36 वाजता
चांदवली प्रभाग क्रमांक 161 मध्ये ठाकरेंच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. जवळपास सहा टर्म पासून या 161 क्रमांक मधून शिवसेनेचा नगरसेवक निवडून आला आहे. मात्र यावेळी पोषक परिस्थिती असतानाही बाहेरील उमेदवाराला आयात करून उमेदवारी दिल्यामुळे स्थानिक शिवसैनिकांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. मागील वेळी एमआयएम मधून निवडणूक लढवलेल्या सय्यद इम्रान नबी यांना काल प्रवेश देऊन तात्काळ एबी फॉर्म देण्यात आल्याने नाराज आहेत.
29 Dec 2025, 08:27 वाजता
बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजपची रणनीती
महानगरपालिका निवडणुकीतंही भाजप उमेदवारांना थेट AB फॉर्म देणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजप मोठ्या महानगरपालिकेत उमेदवारांची यादी जाहिर करण्याची शक्यता कमी आहे. निश्चित उमेदवारांना थेट एबी फॅार्म देण्याची शक्यता आहे. उद्या अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, अद्याप उमेदवारांची यादी जाहिर नाही. बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजपची रणनीती असल्याच म्हटलं जात आहे. सर्वच इच्छुक उमेदवार सध्या वेटिंगवरअसून भाजपा शिवसेना युतीची चर्चाही अधांतरी.
29 Dec 2025, 08:19 वाजता
काँग्रेसची 14 उमेदवाराची दुसरी यादी जाहीर
कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी महायुतीमध्ये जागावाटपावरून घोळ सुरू असताना काँग्रेसने मात्र दुसरी उमेदवारी यादी जाहीर केली आहे. काँग्रेसने 17 उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली आहे, यामध्ये दोन माजी नगरसेवक आणि माजी महापौरांना संधी दिली आहे. यापूर्वी काँग्रेस पक्षाने 48 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली असून आतापर्यंत काँग्रेसने 81 पैकी 62 जागांवर उमेदवारी निश्चित केली आहे.
29 Dec 2025, 08:17 वाजता
उपराजधानीत महायुती अधांतरी... जागावाटपावरून अजूनही भाजपा - शिवसेनेत अजूनही एकमत नाही
शिवसेनेला दोन आकडी जागा देण्यासही भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचा विरोध झाला आहे. भाजप स्वबळावर लढण्याचा सूर, 151 पैकी 120 जागांचा आकडा गाठता येईल यावर बैठकीत विचारमंथन झालं. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी निवासस्थानी मॅराथॉन बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस, महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ,प्रभारी दटके यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत. शहरातील आमदार व कोअर कमिटीचे पदाधिकाऱ्यांमध्ये स्वबळावर लढण्याचा सुर
29 Dec 2025, 07:58 वाजता
29 Dec 2025, 07:49 वाजता
काँग्रेस पक्षाची दुसरी उमेदवारी यादी जाहीर
दुसऱ्या यादीत 17 जणांची उमेदवारी जाहीर
कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारी जाहीर करण्यात काँग्रेस पक्ष आघाडीवर.
29 Dec 2025, 07:15 वाजता
महायुतीत केवळ 5 जागा मिळत असल्यानं राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष युतीतून बाहेर
जालना महानगरपालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जागा वाटपाबाबत शनिवारी झालेल्या महायुतीच्या बैठकीत सहभागी झालेली अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीतून बाहेर पडली आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडी करण्यासाठी काँग्रेस-वंचित बहुजन आघाडी, रासपा पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली, परंतु जागा वाटपाचा समन्वय न झाल्याने याचंही अजून बिनसलेलं आहे.
29 Dec 2025, 07:12 वाजता
74 वर्षीय वृद्धाची संविधान वाचविण्यासाठी अनोखी तळमळ
भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला जो संविधान दिला त्याचे रक्षण आणि वाचन व्हावे या साठी ७४ वर्षीय भागवत लांडगे हे गेल्या अनेक वर्षा पासून धडपडत आहेत. या आधी त्यांनी नागपूर येथील संविधान चौकात ३०० च्या वर संविधान पुस्तकांचे वितरण करीत लोकांना संविधान वाचनाची सवय लावण्यासाठी आणि सुविधांचे हक्क आणि कलमा समजून घेण्यासाठी ६ डिसेंबर २०२४ ला संविधान वाचन कार्यक्रम घेतला.. भागवत लांडगे हे स्वतःच्या जन्म गावी म्हणजे गोंदिया जिल्ह्यातील सुरगाव येथील लोकांना संविधानाचे वाचन का करावे आणि आजच्या युवा पिढीने उद्याच्या उज्वल भविष्यासाठी संविधानात दिलेल्या कलमा का समजून घ्यावे या साठी जनजागृती करीत आहेत
29 Dec 2025, 07:10 वाजता
मुंबई, नवी मुंबईतील प्रदूषणकारी आरएमसी प्लांटवर आता कारवाई करण्यात येणार आहे. हवेच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी चार भरारी पथके स्थापन करण्यात आले आहेत. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा निर्णय