Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुणे विमानतळावर 77 कोटीचा हायड्रोपोनिक गांजा जप्त

kaveri pimpley | Mar 29, 2026, 09:45 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 March 2026: देशावर असलेल्या इंधन टंचाईच्या बातम्यांपासून ते राज्यातील राजकारणामध्ये अशोक खरात प्रकरणात रोज होत असलेल्या नव्या खुलाश्यांपर्यंत आणि इस्रायल-इराण युद्धापासून ते दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींपर्यंत सर्व घटनांचे अपडेट्स आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...

29 Mar 2026, 09:45 वाजता

ठाणे शहरात विजेचा तांत्रिक बिघाड; अनेक भागांमध्ये बत्ती गूल

ठाणे शहरात आज सकाळी सहा वाजल्यापासून विद्युत पुरवठा खंडित झाला आहे. वागळे इस्टेट, वसंत विहार, घोडबंदर रोड, ओळवा आणि कोलशेत या भागांमध्ये विजेचा तांत्रिक बिघाड असल्याने पुरवठा खंडित झाला, तर काही ठिकाणी विद्युत पुरवठा सुरळीत आहे. पडघा येथे EHV (एक्स्ट्रा हाय व्होल्टेज) तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे हा गडबड निर्माण झाला आहे. तापमान जास्त असून रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशी नागरिकांना या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

29 Mar 2026, 09:37 वाजता

पुणे-बँकॉक इंडिगो सेवा बंद 

पुणे-बँकॉक इंडिगो सेवा बंद करण्यात आलीयं.... पुणे विमानतळाच्या उन्हाळी वेळापत्रकात इंडिगोच्या पुणे-बँकॉक सेवेला कमी प्रतिसाद मिळाल्यामुळे ही सेवा बंद करण्यात आलीयं... तर पुणे-पाटणा उड्डाणाची वेळ बदलून रात्रीची करण्यात आलीयं... 

29 Mar 2026, 08:43 वाजता

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात चैत्र एकादशी निमित्त सनफ्लॉवर सजावट

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात आज चैत्र एकादशीनिमित्त सुंदर सनफ्लॉवर फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. पहाटे विठुरायाची आणि रुक्मिणीची नित्य पूजा संपन्न झाली. मंदिरातील फुल सजावटीसाठी सनफ्लॉवर, कामिनी, झेंडू, शेवंती, अष्टर अशा विविध प्रकारच्या फुलांचा वापर करण्यात आला होता. पुणे येथील राजेंद्र पंढरीनाथ नाईक यांनी ही आकर्षक सजावट केली आहे.

29 Mar 2026, 08:31 वाजता

पुणे विमानतळावर 77 कोटींच्या हायड्रोपोनिक गांजाची धडक जप्ती, व्यावसायिकाला अटक

पुणे विमानतळावर सीमा शुल्क विभाग आणि अमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या धडक कारवाईत तब्बल 76 किलो 580 ग्राम हायड्रोपोनिक गांजा जप्त करण्यात आला आहे, ज्याची बाजारवजा किंमत सुमारे 77 कोटी रुपये आहे. हा गांजा थायलंडून आलेल्या संत्र्याच्या तुकड्यांमध्ये लपवलेला होता. या प्रकरणी नवी मुंबईतील व्यावसायिक समीर सुरेश अष्टेकर याला अटक करण्यात आली आहे.

29 Mar 2026, 08:07 वाजता

अशोक खरातच्या बँक खात्यात 30–40 लाख रुपये, संपत्तीचा शोध पोलिसांसमोर आव्हान

अशोक खरातच्या बँक खात्यांमध्ये सध्या 30 ते 40 लाख रुपयांची शिल्लक आढळली आहे, तर प्रत्यक्षात त्याची एकूण संपत्ती पंधराशे ते दोन हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे समजते. मात्र संपत्तीच्या आणि उत्पन्नाच्या स्रोतांचा तपास करताना पोलीसांसमोर मोठे आव्हान उभे आहे, कारण तो आपल्या कार्यालयात श्रद्धाळूंकडून थेट रोख रक्कम घेत असे आणि ती कधीही बँक खात्यात ठेवली जात नसे. रोख रक्कम अकाउंटवर दाखवण्यासाठी तो शिवनिका संस्थांच्या नावावर पैसे घेत असे. तसेच जमीन-जुमल्यातील गुंतवणुकीत मोठमोठे अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सामील करून घेत असल्यामुळे मालमत्ता जप्त करणे अत्यंत कठीण झाले आहे.

29 Mar 2026, 08:05 वाजता

भोंदू कॅप्टनच्या बंगल्यात अमावस्येची रात्री: बड्या नेत्यांच्या ‘अघोरी’ गर्दीचा खुलासा

नाशिक शहरातील कर्मयोगी नगरमध्ये उभ्या भोंदू कॅप्टनच्या बंगल्यात अमावस्येच्या रात्री बड्या नेत्यांच्या रांगा दिसल्याचे समोर आले आहे. पाच कोटी रुपयांचा खर्च करून उभा केलेला हा शान बंगला राजकीय नेते, व्हीआयपी उद्योजक आणि सेलिब्रिटी यांच्या उपस्थितीत ‘अघोरी’ कृत्यांसाठी वापरला जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. भोंदू कॅप्टन कार्यालयात नेहमी गर्दी असल्याचे दाखवत, मुख्यमंत्री अमित शहा आणि विविध मंत्र्यांचे कॉल आल्याचे भासवून स्वतःचे रेटिंग वाढवत असे. नव्याने आलेल्या श्रद्धाळूंच्या नाटकाने खोटे कॉल दाखवून मोहित करण्याचा प्रकारही उघड झाला आहे. बंगल्याच्या आवारात लाखो रुपये किमतीचे दोन विदेशी जातीचे कुत्रे असून, चोरीच्या पावलांनी या बंगला वापरणाऱ्यांना आता अडचणीत आलेले असल्याचे समजते.

29 Mar 2026, 07:43 वाजता

कोल्हापूर: पक्षकार महिलेस शिवीगाळ प्रकरणी 15 वकिलांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा

कोल्हापूरमध्ये पक्षकार महिलेस शिवीगाळ केल्याच्या प्रकरणी 15 वकिलांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्षही समाविष्ट आहेत. हा गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या आदेशानुसार शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात नोंदवला गेला. वाद जिल्हा कोर्टात सुनावणीसाठी आल्यानंतर पक्षकार महिला अश्विनी पाटील आणि वकील काजल शेळके यांच्यात झाला, त्यानंतर सर्व वकिलांनी एकत्र येऊन पक्षकार महिलेच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या दरम्यान जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची तक्रार अश्विनी पाटील यांनी सर्किट बेंचमध्ये नोंदवली.

29 Mar 2026, 07:33 वाजता

भोंदू खरातचा पर्दाफाश: ‘माईंड रीडिंग’च्या नावाखाली महिलांचे शोषण, धक्कादायक कबुलीजबाब

भोंदू खरात उर्फ खरात बाबा याने किती महिलांचे शोषण केले याची त्यालाच आठवण नसल्याची धक्कादायक माहिती पोलिस चौकशीत समोर आली आहे. महिलांच्या भावनिक आणि मानसिक अवस्थेचा अंदाज घेत तो त्यांना संमोहित करत असे आणि त्यांच्या स्तुतीतून विश्वास संपादन करत असे. “तू सुंदर आहेस, तुझा पती तुला समजून घेत नाही” अशा शब्दांनी भुलवून तो स्वतःला देवाचा अवतार सांगत, महिलांना मागील जन्मी अप्सरा असल्याचे पटवून देत ‘ऊर्जा हस्तांतरण’ आणि विविध विधींच्या नावाखाली अत्याचार करत असल्याचे उघड झाले आहे.

29 Mar 2026, 07:31 वाजता

कल्याण रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांमध्ये तुफान हाणामारी, व्हिडिओ व्हायरल

कल्याण रेल्वे स्थानकावर लोकलमधून उतरताना दोन प्रवाशांमध्ये किरकोळ वाद झाला आणि काही क्षणांतच त्याचे रूपांतर तुफान हाणामारीत झाले. ही भांडणे सोडवण्यासाठी गेलेला एक दिव्यांग व्यक्ती गोंधळात खाली पडला, त्यानंतर संतापाच्या भरात त्यानेही एका प्रवाशाला मारहाण केली. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून परिसरात खळबळ उडाली आहे.

29 Mar 2026, 07:28 वाजता

खरात बाबा प्रकरण: ‘माईंड रीडिंग’च्या नावाखाली महिलांचे शोषण, पोलिस चौकशीत धक्कादायक खुलासा

खरात बाबा उर्फ अशोक खरात याने ‘माईंड रीडिंग’च्या नावाखाली महिलांच्या भावनिक आणि मानसिक अवस्थेचा गैरफायदा घेत पूजेच्या बहाण्याने त्यांचे शोषण केल्याची धक्कादायक कबुली पोलिस चौकशीत दिली आहे. विशेषतः कौटुंबिक आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या महिलांना तो लक्ष्य करत असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी सादर केलेल्या ठोस पुराव्यांमुळे त्याचा आत्मविश्वास ढासळला असून त्याची देहबोलीही बदलल्याचे दिसून आले आहे. या कबुलीजबाबामुळे तपासाला आता वेग येण्याची शक्यता आहे.

Nokia layoffs: भारतात पुन्हा मोठा लेऑफ, 20 टक्के कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार!

Ajit Pawar : &#039;काळ पुढे सरकतोय, पण...&#039; अजित पवारांना जाऊन 2 महिने झाले, सुनेत्रा पवारांनी भावनांना वाट करुन दिली

शेजारी देशाने मदत मागितली, एका फोनवर भारताने 38,000 मेट्रिक टन पेट्रोल आणि डिझेल पाठवले, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, मालदीवसह कोणत्या देशांना मदत केली?

Explained: जगातल्या 5 देशांना कधीच का करावं लागलं नाही युद्ध? अमेरिका-इराणला शिकण्यासारखं बरचं काही!

सिद्धार्थ जाधव माझ्याशी 10 वर्षे का बोलत नव्हता? सोनाली कुलकर्णीने सांगितलं अबोल्याचं कारण

Bank Holiday April 2026 : एप्रिल महिन्यात 14 दिवस बंद राहतील बँका, तारखांची यादी जाणून घ्या

School Holiday: एप्रिल महिन्यात विद्यार्थ्यांची मज्जा, ही घ्या सुट्ट्यांची यादी

जगातील सगळ्या देशांकडे मिळून नाही इतकं सोनं भारतीयांच्या घरात पडलंय, जर बाहेर काढलं तर एका झटक्यात अर्थव्यवस्था....

मुंबईकरांसाठी पिकनीक झाली अधिक सोपी! आलिबाग फक्त दीड तासावर; अटल सेतू थेट कनेक्ट करणार

Aajche Rashi Bhavishya 29 March 2026: कामदा एकादशीला ग्रहांमध्ये होणार मोठे बदल; 5 राशींसाठी गोल्डन टाइम

