Maharashtra Breaking News Today LIVE: नाशिक कंपनी महिला अत्याचार, धर्मांतरण प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 May 2026 : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यापासून ते अगदी पेट्रोल-डिझेल दरवाढीपर्यंतचे सगळे अपडेट्स Live Blog मध्ये पाहता येतील.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील फुगेवाडी परिसरात गुरुवारी घडलेल्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण शहर हादरले आहे. अवघ्या काही तासांत ८ जणांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात भीती आणि अफवांचे वातावरण निर्माण झाले आहे...! हे मृत्यू विषारी दारू मुळे झाल्याची जोरदार चर्चा शहरात पसरली आहे. पण पोलिसांनी मात्र ती शक्यता फेटाळली आहे. पण सर्वजण फुगेवाडी परिसरात राहत असल्याने अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
नाशिक मल्टिनॅशनल कंपनीतील महिला अत्याचार आणि धर्मांतरण प्रकरणात नाशिक पोलिसांच्या वतीने न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल. मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात दाखल ८ गुन्ह्यांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर. तब्बल २५० ते ३०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल. महिला अत्याचार, धर्मांतरासाठी दबाव आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचे गंभीर आरोप. पीडित महिलांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचाही उल्लेख. मोबाईल संदेश, चॅट, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि जबाबांचा आधार. विशेष तपास पथकाकडून सखोल चौकशी पूर्ण. आतापर्यंत ८ संशयितांना या प्रकरणी झाली आहे अटक. निदा खानसह, दानिश शेख, रझा मेमन, तौफिक अत्तार, शफी शेख, आसिफ अन्सारी आणि शाहरुख कुरेशी यांच्यावर आरोप. देवळाली कॅम्प आणि मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल. पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पूर्ण
31 मे पर्यंत वादळी स्थिती राहणार, हवामान विभागाचा अंदाज. संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर पुढील तीन दिवसांमध्ये उष्णतेच्या लाटेबरोबर वादळी पावसाचा मारा सहन करावा लागणार आहे. ही वादळी स्थिती 29 मे ते 31 मे पर्यंत राहणार आहे. दरम्यान या काळात रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे किंवा विजांचा कडकडाट, ढगांच्या गडगडाटात सातत्याने सुरू राहील असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवला आहे.
गेल्या काही काळापासून सातत्याने बदलणाऱ्या प्रतिकूल हवामानाचा तीव्र फटका कोकणातील मुख्य आर्थिक कणा असलेल्या आंबा आणि काजू बागायतदारांना बसला आहे. कोकण कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त अहवालानुसार यंदा रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल 90 टक्के आंबा आणि काजू उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला.
या नैसर्गिक संकटानंतर कृषी आणि महसूल विभागाने युद्धपातळीवर राबवलेल्या मोहिमेत जिल्ह्यातील 56 हजार 420 बागायतदारांना 48 हजार 791 हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण केले आहेत. हा अहवाल दोन दिवसात जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत राज्य शासनाला सादर केला जाणार आहे..
जामदे धरण प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेवरून राजापूर तालुक्यातील काजिर्डा गावात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून संपूर्ण गावाने साखळी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे.मागील काही दिवसांपासून गावकरी भर उन्हात गावातील मुख्य रस्त्यावर ठाण मांडून बसले असून प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली आहे.
जामदे धरणासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. दलालांच्या माध्यमातून जमिनींचे व्यवहार करण्यात आल्याने अनेक शेतकरी आणि भूमिपुत्रांवर अन्याय झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. योग्य मोबदला, पारदर्शक प्रक्रिया आणि प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी ग्रामस्थ एकवटले आहेत.
दहावीच्या परीक्षेनंतर इयत्ता अकरावी प्रवेश प्रक्रियेच्या अर्थात महाविद्यालयीन जीवनाच्या अगदी सुरुवातीचा टप्पा समजल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक वर्षासाठी पहिल्या फेरीची गुणवत्ता यादी शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता जाहीर होणार आहे. यंदा विविध तांत्रिक अडचणी आणि वादांमुळे प्रक्रिया चर्चेत राहिली. सुरुवातीला प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दोन दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. पहिल्या फेरीत कोणत्या विद्यार्थ्याला कोणत्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या सेंटर बेस्ड एल.एल.एम. कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (एल.एल.एम. सीईटी) शुक्रवार, १२ जूनला घेण्यात येणार आहे. दुपारी २ ते ३ आणि सायंकाळी ५ ते ६ या दोन सत्रांत ही ऑनलाइन सेंटर बेस्ड परीक्षा घेतली जाणार आहे. विद्यापीठ यापूर्वी एल.एल.एम. सीईटी ७ जूनला घेणार होते. मात्र, त्याच दिवशी अखिल भारतीय बार परीक्षा देखील विद्यापीठाने नियोजित केली होती.
पिंपरी-चिंचवड गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकान काळेवाडी परिसरात मोठी कारवाई करत तब्बल ३ किलो ९१५ ग्रॅम गांजा जप्त केला. या कारवाईत एक आरोपी अटक करण्यात आला असून त्याच्याकडून एक मोबाईल आणि दुचाकीसह ३ लाख ३० हजार ७५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. थेऱगाव स्मशानभूमीजवळ सापळा रचून पोलिसांनी ही कारवाई केली. अशोक संतोष आडवाणी असे अटक आरोपीचे नाव आहे. काळेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
कर्जत तालुक्यातील धुळेवाडी येथे भटक्या कुत्र्यांच्या झुंडीने बकऱ्यांच्या शेडमध्ये घुसून हल्ला केला. या हल्ल्यात २८ बकऱ्या ठार झाल्या असून ६ बकऱ्या गंभीर जखमी आहेत. या घटनेत शेतकरी तानाजी धुळे यांचे सुमारे ३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून तानाजी धुळे यांनी शेळीपालन सुरू केले होते. राजस्थानमधून आणलेल्या ३५ बकऱ्या गावाबाहेरील शेडमध्ये ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र मध्यरात्री भटक्या कुत्र्यांनी शेडमध्ये घुसून बकऱ्यांवर हल्ला चढवला. सहा फूट उंचीचे सुरक्षित तारेचे शेड असतानाही कुत्र्यांनी आत प्रवेश केल्याने परिसरातील पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. घटनेनंतर ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे नुकसानभरपाईसह भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे.
मनोज जरांगे आमरण उपोषणावर ठाम, 30 मेपासून कडक उन्हात आमरण उपोषण करणार, उष्माघाताने जीव गेल्यास सरकार जबाबदार,मनोज जरांगेचा इशारा. मंडप नाही, सावली नाही, पाणीही पिणार नाही,उष्माघाताने मेलो तर सरकार जबाबदार,मनोज जरांगेंचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा
मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी भाजप नेते प्रसाद लाड, विखे पाटील उद्या पुन्हा एकदा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहेत.जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीत उद्या दुपारी ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडेल.या वेळी जरांगे यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करतील.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 May 2026 : इंधृन दर वाढीचं संकट अद्याप संपलेलं नाही. पेट्रोल-डिझेल पाठोपाठ सीएनजीचे दर वाढले आहेत. याचा फटका सामान्यांच्या खिशाला बसत आहे. तसेच विधानपरिषद निवडणुकीसाठी महायुतीमधील तिढा अद्याप सुटलेला नाही. तसेच मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिली असून प्रसाद लाड त्यांची भेट घेणार आहेत. असं असताना मनोज जरांगे काय निर्णय घेतील याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. दिवसभरातील राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्व बातम्या एका क्लिकवर पाहा.