Maharashtra Breaking News Today LIVE: झेडपीआधी महापालिका निवडणुका होणार?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 November 2025 : राज्यात 2 डिसेंबर रोजी नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. यामुळे राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या मतदानासाठी (Maharashtra Election) निवडणूक आयोगाची यंत्रणा सज्ज झाली आहे. याशिवाय अनेक नागरिक हवेची गुणवत्ता खालावल्यामुळे आजारी आहेत. मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्रातही अपडेट्स आहेत. सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाला आज एक वर्ष पूर्ण होतय. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर मिळवा...
29 Nov 2025, 08:21 वाजता
Sourav Ganguly Wife: सौरव गांगुलींची पत्नी डोना गांगुली पोलीस स्टेशनमध्ये, नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या
Sourav Ganguly Wife: सौरव गांगुलींची पत्नी डोना गांगुली पोलीस स्टेशनमध्ये, नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या https://t.co/FghQK0u7RS < येथे वाचा सविस्तर #SouravGanguly #DonaGanguly #Police
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) November 29, 2025
29 Nov 2025, 08:16 वाजता
झेडपीआधी महापालिका निवडणुका होणार?
राज्यात झेडपीआधी महापालिका निवडणुका होण्याची शक्यता आहे... निवडणूक आयोगाने त्याबाबत चाचपणी सुरू केल्याची सूत्रांची माहिती आहे..केवळ दोनच महापालिकांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्यामुळे महापालिकांच्या निवडणूक आधी घेता येणे सोपे होईल असा आयोगाचा विचार आहे...त्या उलट बहुतांश झेडपीमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने तिथे पुन्हा आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे...त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून महापालिकेची चाचपणी सुरू आहे...डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुस-या आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
29 Nov 2025, 07:34 वाजता
सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाला आज एक वर्ष पूर्ण
सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाला आज एक वर्ष पूर्ण होतय.. या पार्श्वभूमीवर उद्या मस्साजोग येथे वर्ष श्राद्धचा कार्यक्रम आहे.. या निमित्ताने अनेक नेते त्या ठिकाणी येण्याची शक्यता आहे.
29 Nov 2025, 07:05 वाजता
नाद करा पण आमचा करू नका
नाद करा पण आमचा करू नका हे म्हणायला का कोणाचे परमिशन काढावे लागते का..? - सदाभाऊ खोत
29 Nov 2025, 07:05 वाजता
राणे साहेबांना युती हवी होती
वेंगुर्ला आमदार दीपक केसरकर कितीही पैसे वाटले तरी वेंगुर्लावासीय विकणार नाहीत. पैसे घेतील पण मत आपल्याच मनातील व्यक्तीला पाठवतील. जिल्ह्यात मोठा कट सुरू आहे. त्यांना राणे साहेबांचे महत्व संपवायाचे आहे! त्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहे. राणे साहेबांना युती हवी होती.
29 Nov 2025, 07:05 वाजता
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना मी सुरू केली- शिंदे
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना मी सुरू केली,कोणी माईका लाल आला तर ती योजना बंद करून देणार नाही. अनेक योजना या एकनाथ शिंदेने केल्या, एवढ्या योजना कधी न झाल्या तेवढ्या केल्या.
29 Nov 2025, 07:04 वाजता
IIT बॉम्बे नावाच्या प्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते राम नाईक यांची उडी
IIT बॉम्बे नावाच्या प्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते राम नाईक यांनी उडी घेतली आहे. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यांना पत्र लिहून आपलं विधान मागे घ्यावं अशी विनंती केल्याचं राम नाईक यांनी सांगितलं. तसंच या मुद्द्यावरुन ठाकरेंनी राजकीय पोळी भाजू नये असं आवाहनही त्यांनी केलंय.
29 Nov 2025, 07:04 वाजता
मित्र म्हणून प्रवासात सोबत घेऊ
दीपक केसरकर - मित्र म्हणून प्रवासात सोबत घेऊ, अडचण झाली तरी सहन करु पण कुणी भाजपचा बाप होऊ नये असा सल्ला गणेश नाईकांनी दिलाय.
29 Nov 2025, 07:03 वाजता
निवडणुकीत पैशांचा धूर
निवडणुकीत पैशांचा धूर.. राज्यकर्त्यांना सत्तेचा माज.. निवडणुकीत पैसे वापराच्या आरोपांवरून उद्धव ठाकरेंचा सत्ताधा-यांवर हल्लाबोल
29 Nov 2025, 06:59 वाजता
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा मार्ग मोकळा... निवडणुकांना स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार...आता 21 जानेवारीला होणार पुढील सुनावणी...50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेतच निवडणुका घेण्याचे निर्देश