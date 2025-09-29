English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today Live : दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा, एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 September 2025 : राज्यात पावसाचा जोर वाढला आहे. दिवसभर ढगाळ वातावरणासह खूप पाऊस पडला. सर्व जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट जाहीर केली आहे. 

Dakshata Thasale | Sep 29, 2025, 06:44 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 September 2025 : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुरस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंबईसह राज्यात रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. 

 

29 Sep 2025, 06:43 वाजता

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ताकतीने लढवणार - विनय कोरे

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ताकतीने लढविण्याचा निर्धार जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्यावतीने करण्यात आलाय.सांगलीच्या मिरजेमध्ये पार पडलेल्या राज्यस्तरीय कार्यकर्ता मेळाव्यामध्ये हा निर्धार करण्यात आला असून भाजपासोबत समन्वयातून निवडणूक लढवल्या जातील, असं देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष व आमदार विनय कोरे, आमदार अशोक माने आणि प्रदेशाध्यक्ष समिती कदम यांच्या उपस्थितीत हा राज्यस्तरीय कार्यकर्ता मेळावा पार पडला.या मेळाव्याला सांगली, कोल्हापूर,सोलापूर,सातारा सह पुणे जिल्ह्यातुन जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

29 Sep 2025, 06:43 वाजता

गोदावरी नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा ईशारा 

जालन्यातील गोदावरी नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाकडून सतर्कतेचा ईशारा देण्यात आलाय..जालना जिल्ह्यातील गोदावरी नदीच्या काठावरील जवळपास 19 गावांना प्रशासनाच्या वतीने सतर्कतेचा ईशारा देण्यात आला आहे.नदीकाठी राहणाऱ्या नागरीकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरीत करण्यात आलं आहे. आहेत.परतूर तालुक्यातल्या गोळेगाव, सावरगाव, चांगतपुरी, या गावातील काही नागरीकांना काल सायंकाळी आष्टी येथे स्थलांतरीत करण्यात आलं.  तर सावरगावातील पुलावरून रस्सीच्या साह्याने नागरिकांना बाहेर काढण्यात आलं असून सुरक्षित स्थळी स्थलांतरीत करण्यात आलं.

29 Sep 2025, 06:40 वाजता

कल्याण खाडीजवळ असलेल्या दर्ग्यात दहा जण अडकल्याची माहिती 

कल्याण खाडीजवळ असलेल्या दर्ग्यात दहा जण अडकल्याची माहिती. कल्याण खाडीच्या पाण्याची पातळी वाढली. दर्ग्याला चारी बाजूंनी पाण्याने वेढले. अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले आहे. 

 

29 Sep 2025, 06:19 वाजता

दादर रेल्वे स्थानकावर बॉम्ब असल्याची धमकी

दादर रेल्वे स्थानकावर बॉम्ब असल्याची धमकी. शिवाजी पार्क पोलिस स्टेशनला फोन. पोलिसांनी जीआरपी आणि बॉम्ब शोध पथकासह स्टेशन आणि आजूबाजूच्या परिसरात शोध घेतला पण त्यांना काहीही संशयास्पद आढळले नाही. गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि पोलिस फोन करणाऱ्याचे ठिकाण शोधत आहेत.

28 Sep 2025, 22:31 वाजता

पालघर जिल्ह्यात उद्या देखील मुसळधार पावसाची शक्यता

खबरदारी म्हणून जिल्हा प्रशासनाकडून शाळा , महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर. पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखड यांचे आदेश. जिल्ह्यात उद्या पावसाचा ऑरेंज अलर्ट . अत्यावश्यक असेल तरच घराबाहेर पडण्याचं नागरिकांना प्रशासनाच आवाहन.

28 Sep 2025, 22:30 वाजता

संभाजीनगरमधील सर्व शाळांना उद्या सुट्टी

जिल्ह्याला अतिवृष्टीचा इशारा असल्यानं सर्वा शाळांना सुट्टी,जिल्हाधिका-यांकडून सुट्टी जाहीर,पुराचा धोका लक्षात घेता जिल्हाधिका-यांचे सुट्टीचे आदेश

 

28 Sep 2025, 22:29 वाजता

राज्य सरकारच शिष्टमंडळ दीपक बोऱ्हाडेंच्या उपोषणाला भेट देणार आहेत. धनगर आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांच्या आमरण उपोषणाला उद्या राज्य सरकारच शिष्टमंडळ पुन्हा चर्चेसाठी भेट देण्याची शक्यता आहे.वेळ निश्चित नाही. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

