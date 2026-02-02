Maharashtra Breaking News Today LIVE: महापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजप मोठी खेळी करण्याच्या तयारीत

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 2nd february 2026: पुणे विद्यापीठ चौकात नव्याने उभारण्यात दुमजली उड्डाणपूलास स्वर्गीय अजित पवारांचे नाव द्या, अशी मागणी पीएफआरडीएकडे करण्यात आलीय. ठाकरे गटाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक मधुर म्हात्रे, कीर्ती ढोणे राहुल कोट आणि स्वप्नाली केने हे अनेक दिवसापासून नॉट रीचेबल होते. अखेर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षांचे कल्याण पूर्वेचे नगरसेवक मधुर म्हात्रे आज परंतले. मुंबई महापालिकेच्या सत्ता स्थापनेचे सूत्र ठरले असून महायुती दोन गटात नगरसेवकांची नोंदणी करणार आहे.भाजपचा एक गट तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र नोंदणी करणार आहेत. राष्ट्रवादी सोबत आल्याने महायुतीचा बहुमताचा आकडा १२१ वर गेलाय. अशा अनेक महत्वाच्या बातम्यांचे लाईव्ह अपडेट्स या ब्लॉगमधून जाणून घेऊया.
2 Feb 2026, 12:48 वाजता
'मी सांगतोय ना भाजपसोबत जाणार नाही'
महापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजप मोठी खेळी करण्याच्या तयारीत? मनसे भाजपसोबत...? चर्चांनी डोकं वर काढताच खुद्द राज ठाकरेंनी दिली स्पष्ट माहिती. 'मी सांगतोय ना भाजपसोबत जाणार नाही', एमआयजीतील मनसेच्या बैठकीबाहेर राज ठाकरेंचा पत्रकारांसमोर खुलासा.
2 Feb 2026, 12:35 वाजता
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार विदीप जाधवांच्या घरी
अजित पवारांसोबत विमान अपघातामध्ये निधन झालेले त्यांचे सुरक्षारक्षक विदीप जाधव यांच्या घरी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांत्वनपर भेट दिली
2 Feb 2026, 12:21 वाजता
महापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजप मोठी खेळी करण्याच्या तयारीत
महापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजप मोठी खेळी करण्याच्या तयारीत. महापौर पदाच्या निवडणुकीत मनसे सभागृहात भाजपच्या महापौर पदाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याची शक्यता.
महायुतीच्या सध्या 121 संख्या असल्याने सभागृहात आणखी पाठिंबा भाजप घेण्याच्या तयारीत. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कांग्रेस यांना सोबत घेतल्यानंतर महापौर पदासाठी भाजपकडून खेळी. भाजपनं महायुतीचे संख्याबळ 121 वर नेल्यानंतर मनसेच्या ६ नगरसेवकांसंदर्भात देखील चर्चा केल्याची माहिती.
2 Feb 2026, 12:19 वाजता
लातूरच्या राजकारणात हप्तेखोरीचा स्फोट... अमित देशमुख आणि संभाजी पाटील निलंगेकर आमनेसामने
लातूर जिल्ह्यातील राजकारणात आता हप्तेखोरीच्या आरोपांमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख आणि भाजपचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यात या मुद्द्यावरून जोरदार आरोप–प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. आमदार अमित देशमुख यांनी थेट आरोप करत निलंगा मतदारसंघात एकही शासकीय कार्यालय असं नाही, जिथून आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांना हप्ते जात नाहीत. असा गंभीर आरोप देशमुख यांनी केला आहे. या आरोपांना उत्तर देताना आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी आक्रमक होत मी जर बोललो, तर तुम्हाला लातूर सोडून जावं लागेल अशा शब्दांत निलंगेकर यांनी देशमुख यांना थेट इशाराच दिला आहे.
2 Feb 2026, 12:09 वाजता
राष्ट्रवादी विलीनीकरणासंदर्भात मोठी बातमी; 22 डिसेंबरला...
विलीनीकरण करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणारी बैठक 22 डिसेंबरला पार पडली होती. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित आल्यास अडचण निर्माण होऊ शकते अशा नेत्यांना जयंत पाटील यांच्या घरी बोलवण्यात आलं होतं. बैठकीला माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड, माजी आमदार अशोक पवार, माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे, हर्षवर्धन पाटील प्रामुख्याने उपस्थित होते. आधी सर्व नेत्यांची एकत्रित बैठक केली आणि त्यानंतर प्रत्येकाशी अजित पवारांनी वन टू वन चर्चा केली होती. जयंत पाटील यांच्या निवासस्थानी रात्री 9 ते 12 दरम्यान ही महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. पक्षातील नेत्यांना याबाबत माहिती दिल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारखे नेते हे काहीसे पक्षाकडून दूर गेल्याचे दिसून आले होतं.
2 Feb 2026, 12:06 वाजता
नवाब मलिकांवर आक्षेप घेणा-या अमित साटमांकडून यु टर्न
आमचा आक्षेप एका व्यक्तीवरती पक्षावर नाही त्यामुळे राष्ट्रवादी-अजित पवार गट शिवसेनेसोबत गटनोंदणी करेल, असं म्हणत महाराष्ट्रातही राष्ट्रवादी अजित पवार गट सत्तेत आहे, त्यामुळे राष्ट्रवादी अजित पवार गट शिवसेनेसोबत गटनोंदणी करेल असं अमित साटम यांनी केलं स्पष्ट.
2 Feb 2026, 11:03 वाजता
भाजपचा गटनेता ठरला; अखेर कोणाची वर्णी?
अखेर भाजपचा गटनेता ठरला. भाजपच्या गटनेतेपदी गणेश खणकर यांची वर्णी लागणार. गणेश खणकर अभ्यासू, महापालिकेची माहिती असलेला अनुभवी चेहरा भाजपनं गटनेतेपदी निवडला. गणेश खणकर मागील अनेक वर्षांपासून भाजपात सक्रीय. गणेश खणकर भाजपचे महामंत्री आहेत.
2 Feb 2026, 10:55 वाजता
भाजपच्या गटनेते पदाबाबत कमालीची गुप्तता
भाजपच्या गटनेते पदाबाबत कमालीची गुप्तता. थोड्याच वेळात मुंबई महापालिकेतील गटनेता निवड होणार. गटनेता निवडीसाठी मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम महापालिका मुख्यालयाच्या दिशेने रवाना. गटनेते पदासाठी ज्येष्ठ नगरसेवक प्रभाकर शिंदे आणि गणेश खनकर ही नावे चर्चेत. चर्चेतील नावांपैकी गटनेता निवडला जाणार की नव्या चेहऱ्याला संधी मिळणार याकडे लक्ष.
2 Feb 2026, 10:55 वाजता
'10 दिवस होऊ द्या, नंतर बोलू...', अजित पवार विमान अपघातप्रकरणी बड्या नेत्याचं वक्तव्य
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ज्या विमान अपघातात प्राण गमावले त्या अपघातासंदर्भात हे 10 दिवस संपल्यानंतर बोलू अशी प्रतिक्रिया राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी केली. 'दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची बाबतीत दुखवटा संपल्यावर कोण काय चर्चा झाली हे सगळं सांगू, यात दुखवटा संपवू द्या राज्यानं एक कर्तबगार नेता गमावला आहे', असं म्हणत झालेल्या या अपघाताबाबत अनेक शंका उपस्थित होत असून, अचानक लँड होतांना tilt होतं असा प्रश्नार्थक सूर त्यांनी आळवला. विमानाच्या balck बॉक्स ची तपासणी सुरू असून 10 दिवसांनंतर बोलू असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
2 Feb 2026, 10:54 वाजता
मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या मैदानात
मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. महाडच्या नडगाव तर्फे बिरवाडी मतदार संघातून ते निवडणूक लढवत आहेत. प्रचारात उतरताच विकास गोगावले यांना मोठा प्रतिसाद मिळत असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केलाय. त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने निलेश महाडिक यांना रिंगणात उतरवले आहे. आपला विजय निश्चित असल्याचा दावा विकास गोगावले यांनी व्यक्त केलाय.