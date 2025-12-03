Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुणेकरांनो 'हे' काम करायचं असेल तर आजचा शेवटचा दिवस

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 Demeber 2025: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल आज लागणं अपेक्षित होतं. मात्र हे निकाल पुढे ढकलण्यात आले असून यावरुन राज्यातील राजकारण तापलं आहे. राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या, अपडेट्सचा धावता आढावा आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेणार आहोत.
3 Dec 2025, 09:20 वाजता
भाजपकडून मोठी खेळी, 'सोनिया गांधीं'ना उमेदवारी; काँग्रेसला हरवण्यासाठी उतरल्या मैदानात!
भाजपकडून मोठी खेळी, 'सोनिया गांधीं'ना उमेदवारी; काँग्रेसला हरवण्यासाठी उतरल्या मैदानात! #SoniaGandhi #BJP
3 Dec 2025, 09:18 वाजता
RBI च्या घोषणेमुळे देशभरातील ग्राहकांचा मोठा फायदा, तुमच्या सेव्हिंगवर बॅंकेला द्यावेच लागणार 'इतके' व्याज!
RBI च्या घोषणेमुळे देशभरातील ग्राहकांचा मोठा फायदा, तुमच्या सेव्हिंगवर बॅंकेला द्यावेच लागणार 'इतके' व्याज! #RBI #IntrestRate
3 Dec 2025, 09:17 वाजता
भारतातील खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, 1 हजारपासून थेट 7500 होणार तुमची पेन्शन?
भारतातील खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, 1 हजारपासून थेट 7500 होणार तुमची पेन्शन?#EPS #Pension
3 Dec 2025, 08:32 वाजता
मतदार यादीवर हरकतींसाठी आजचा शेवटचा दिवस
पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर हरकत घेण्यासाठी आजचा शेवटचा दिवस आहे. आत्तापर्यंत 12738 हरकती नोंदवल्या गेल्या आहेत. महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग निहाय प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाली आहे शहरात एकूण 35 लाख 51 हजार 469 मतदार आहेत त्या 3 लाख 446 नावे दुबार असल्याचे समोर आले आहे.
3 Dec 2025, 08:05 वाजता
आंगणेवाडीच्या जत्रेची तारीख जाहीर; 2026 मध्ये कधी होणार यात्रा समोर आली तारीख
लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या आंगणेवाडीच्या श्री. देवी भराडी आईच्या जत्रोत्सवाची तारीख निश्चित झाली आहे. सोमवार दिनांक 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी आंगणेवाडीच्या भराडी देवीचा जत्रोत्सव होणार असून याबाबतची अधिकृत माहिती आंगणे कुटुंबियांकडून देण्यात आली आहे. तसेच 3 ते 5 डिसेंबरदरम्यान मंदिर परिसर बंद ठेवण्यात येणार असल्याने भाविकांनी नियम पाळण्याचे आवाहन आंगणे कुटुंबियांनी केले आहे.
3 Dec 2025, 07:23 वाजता
'गडबड-घोटाळे करण्यात भाजप ‘मास्टर’ असल्याने...', ठाकरेंच्या सेनेला भलतीच शंका; CM चंही घेतलं नाव
'गडबड-घोटाळे करण्यात भाजप 'मास्टर' असल्याने...', ठाकरेंच्या सेनेला भलतीच शंका; CM चंही घेतलं नाव
3 Dec 2025, 06:50 वाजता
संजय निरुपम यांची आज पत्रकार परिषद
शिवसेना उपनेते व प्रवक्ते खासदार संजय निरुपम यांची महत्वाच्या राजकिय विषयांवर आज सकाळी 11 वाजता पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे.
3 Dec 2025, 06:46 वाजता
गेवराई राडा प्रकरणात 62 जणांवर गुन्हा दाखल
गेवराईतील भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील झालेल्या राडा प्रकरणात एकूण 62 जणांवर गुन्हे दाखल माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांच्या घराबाहेर पंडित आणि पवार कुटुंबातील सदस्य एकमेकांमध्ये भिडले होते याच प्रकरणात गेवराई पोलीस ठाण्यात बाळराजे पवार आणि पृथ्वीराज पंडित या दोघा गटातील 22 जण आणि इतर अज्ञातांवर सदरील गुन्हा नोंदवला गेला आहे.
3 Dec 2025, 06:46 वाजता
पोलिसांनी उमेदवाराची कॉलर पकडल्याने नागपुरात पोलीस स्टेशनसमोर गोंधळ
नागपूर जिल्ह्यातील कामठी नगरपरिषद निवडणुकीच्या दरम्यान बहुजन एकता मंचचे नागराध्यपदाचे उमेदवार अजय कदम यांची पोलीस कर्मचाऱ्यांना कॉलर पकडल्याचा आरोप. संतप्त समर्थकांनी कामठी पोलीस स्टेशनसममोर धरणे दिले. पोलीस कर्मचारी यांनी अजय कदम यांची कॉलर पकडत मानहानी केली. संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी समर्थकांनी केली आहे.
3 Dec 2025, 06:44 वाजता
संजय गायकवाड यांच्या पुत्रासहीत नातेवाईकाविरोधात गुन्हा दाखल
बुलढाण्यात बोगस मतदार प्रकरणी तीन वेगवेगळ्या घटनेत सहा जणांवर गुन्हा दाखल. बुलढाण्याचे शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांचे पुत्र असलेल्या कुणाल गायकवाड व नातेवाईक असलेला श्रीकांत गायकवाड यांच्यावर बुलढाणा पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे.