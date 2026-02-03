English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: ‘त्या’ फाईल्सचं रहस्य आणि राज्यसभेतून सुरु झाले राजकीय वाद

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 February  2026 : अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी  विलीनीकरणाचे काय होणार अशी चर्चा सुरु आहे.  या अनुषंगाने मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. 

Vanita Kamble | Feb 03, 2026, 08:15 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 February  2026 :  राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी बारामती येथे विमान दुर्घटनेत निधन झाले.  अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्विकारला आहे. तर, दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावरुन महाराष्ट्राचे राजकारण तापले आहे. विलीनीकरणाबाबत अजित पवारांची काय भूमिका होती या अनुषंगाने अनेकांच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. तर, दुसरीकडे राज्यात अनेक महापालिकांमध्ये महापौर उपमहापौर निवडीवरुन वाद सुरु आहे. 

3 Feb 2026, 08:15 वाजता

मुंबई महापालिकेत महायुतीचे तीन गट; राष्ट्रवादीची गट नोंदणी आज

मुंबई महापालिकेसाठी महायुतीचे तीन गट तयार झाले आहेत; भाजप आणि शिवसेना नगरसेवकांनी स्वतंत्र गट नोंदणी केली, तर कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे रखडलेली राष्ट्रवादीची गट नोंदणी आज होणार आहे.

3 Feb 2026, 08:04 वाजता

‘त्या’ फाईल्सचं रहस्य आणि राज्यसभेतून सुरु झाले राजकीय वाद

अपघाताआधी काही दिवस अजित दादांनी उल्लेख केलेल्या ‘त्या’ फाईल्सचं रहस्य काय, असा प्रश्न संजय राऊतांनी राज्यसभेत भाजपला विचारला; तर मानसिक संतुलन बिघडल्यामुळे राऊतांची विधानं नोंदवली गेली, ज्यावर राधाकृष्ण विखेंने पलटवार केला.

3 Feb 2026, 07:20 वाजता

सिंधुदुर्गातील निधीवरून सत्ताधारी‑विरोधक आमने‑सामने

सिंधुदुर्गात फक्त कमळ आणि धनुष्यबाण चिन्ह असलेल्या कामांनाच निधी दिला जाईल, अन्य चिन्ह दिसल्यास निधीला काट मारला जाईल, असे वक्तव्य नितेश राणेंनी केल्यानंतर शिवसेना (UBT) नेते विनायक राऊत यांनी पालकमंत्र्यांची मस्ती आम्ही उतरवू, असा जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

3 Feb 2026, 06:51 वाजता

मालेगाव महापालिकेत मोठा राजकीय ट्विस्ट

मालेगाव महापालिकेत काँग्रेससोबत स्थापन केलेला ‘भारत विकास आघाडी’ गट रद्द करण्यासाठी भाजपकडून नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात अधिकृत अर्ज दाखल करण्यात आला असून, भाजपच्या दोन्ही नगरसेवकांनी काँग्रेससोबतचा गट रद्द केल्याने जिल्ह्यासह राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

3 Feb 2026, 06:50 वाजता

पिंपरी चिंचवड महापौर निवडणुकीत भाजपमध्ये नाराजीनाट्य

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या महापौरपदासाठी भाजपकडून रवी लांडगे तर उपमहापौरपदासाठी शर्मिला बाबर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून 6 फेब्रुवारीला औपचारिक घोषणा होणार आहे, तर राष्ट्रवादीच्या वैशाली काळभोर यांनीही उपमहापौरपदासाठी अर्ज भरला आहे; मात्र संख्याबळ पाहता भाजपचाच उपमहापौर विजयी होणार असल्याचं निश्चित मानलं जात असून, दरम्यान उपमहापौरपदी निवड झालेल्या विजय उर्फ शीतल शिंदे यांनी पद स्वीकारण्यास नकार दिल्याची चर्चा रंगली आहे.

3 Feb 2026, 06:49 वाजता

लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांचं आश्वासन

संभाजीनगरातील प्रचारसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडक्या बहिणींना योग्यवेळी 2100 रुपये दिले जातील, तसेच शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी देण्याची ग्वाही दिली.

3 Feb 2026, 06:48 वाजता

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक रद्द

अजित पवारांचं निधन आणि झेडपी निवडणुकीतील रणधुमाळीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची आजची बैठक रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

3 Feb 2026, 06:47 वाजता

कात्रज दूध संघाला अजितदादा पवारांचं नाव

अजितदादा पवार यांच्या स्मृती जपण्यासाठी कात्रज दूध संघाला त्यांचं नाव देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला असून, दूध संघांच्या नामकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

3 Feb 2026, 06:46 वाजता

नवीन आर्थिक वर्षात मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीत वाढीची शक्यता

निवडणुका होताच प्रशासनाकडून हालचालींना वेग आला असून, नवीन आर्थिक वर्षात मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीत 6 ते 7 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

3 Feb 2026, 06:39 वाजता

सिंधुदुर्गातील निधीवरून राजकीय वाद

सिंधुदुर्गात फक्त कमळ आणि धनुष्यबाण चिन्ह असलेल्या कामांनाच निधी दिला जाईल, इतर चिन्ह दिसल्यास निधीला काट मारला जाईल, असे वक्तव्य नितेश राणेंनी केल्यानंतर शिवसेना (UBT) नेते विनायक राऊत यांनी पालकमंत्र्यांची मस्ती उतरवू, असा हल्लाबोल केला आहे.

