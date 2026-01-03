Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरतील महत्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा मिळावा एकाच क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 03 January 2026: जानेवारी हा महिना महाराष्ट्रातील राजकारणासोबतच सुरु झाला आहे. काल अनेकांनी अर्ज मागे घेतले. यामुळे अनेक ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक झालीही. आता आज पासून प्रचाराचा नारळ फुटणार आहे.अशा राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या, सामाजिक आणि दैनंदिन घडामोडींचे सर्व अपडेट्स दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स एकाच ठिकाणी पाहू शकता. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेशन करा...
3 Jan 2026, 06:52 वाजता
मुंबईत 700 च.फु. घरांना मालमत्ता कर माफी, ज्युनियर ठाकरेंची घोषणा
मुंबईत 700 चौ. फूट घरांना मालमत्ता कर माफ करणार, जाहीरनाम्याआधी ज्युनियर ठाकरेंची मोठी घोषणा, आदित्य, अमित ठाकरेंचं उमेदवारांना मार्गदर्शन
3 Jan 2026, 06:51 वाजता
अजित पवारांकडून राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचे संकेत
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत अजित पवारांचे संकेत, पिंपरीतील पत्रकार परिषदेत अजित पवारांना विचारणा, अजित पवार म्हणाले तुमच्या तोंडात साखर पडो, दादांच्या विधानानं चर्चांना उधाण
3 Jan 2026, 06:49 वाजता
पुणे महापालिकेतील भाजपच्या भ्रष्टाचारावर अजित पवारांचा घणाघात
3 Jan 2026, 06:47 वाजता
पुणे–पिंपरीत प्रचाराचा शुभारंभ
पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये रवींद्र चव्हाणांच्या उपस्थितीत प्रचाराचा शुभारंभ, मुरलीधर मोहोळ, चंद्रकांत पाटलांच्या उपस्थितीत प्रचाराचं रणशिंग फुंकलं जाणार
3 Jan 2026, 06:46 वाजता
MPSC मुद्द्यावर जरांगे आक्रमक, सरकारची मुदत संपली
MPSC उमेदवारांबाबत जरांगे आक्रमक... सरकारला दिलेली मुदत संपली... तोडग्यासाठी फडणवीसांना दिलेली 10 वाजेपर्यंतची मुदत...
3 Jan 2026, 06:45 वाजता
सोलापुरात भाजपच्या अंतर्गत वादातून मनसे कार्यकर्त्याची हत्या, बाळासाहेब सरवदे यांचा मृत्यू
सोलापुरात भाजपा कार्यकर्त्यांच्या वादात मनसे कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आलीयय. मनसे विद्यार्थी सेनेचे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे असे हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. प्रभाग 2 मध्ये अर्ज माघारी घेण्यावरून आज भाजपच्या दोन गटात वाद झाला. प्रभाग 2 मध्ये शालन शिंदे या भाजपच्या अधिकृत उमेदवार आहेत. त्याच्याविरोधात भाजपच्या बंडखोर रेखा सरवदे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. रेखा सरवदे यांनी अर्ज माघारी घ्यावं यासाठी शिंदे आणि सरवदे या दोन गटात वाद झाला. या वादात भाजप नेते शंकर शिंदे यांचे कार्यालय देखील फोडण्यात आले. त्याचंवेळी शिंदे परिवाराच्या लोकांनी मध्यस्तीसाठी आलेल्या बाळासाहेब सरवदे यांच्यावर जीवघेणा हल्याचा आरोप सरवदे यांच्या नातेवाईकांनी केलाय.
3 Jan 2026, 06:44 वाजता
महायुतीकडून मुंबई महापालिका प्रचाराचा बिगुल, फडणवीस–शिंदेंचा संयुक्त मेळावा आज
महायुतीकडून आज मुंबईत महापालिकेच्या प्रचाराचं रणशिंग फुंकलं जाणार आहे.. मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या संयुक्त मेळाव्यानं प्रचाराचं नारळ फुटणार आहे.. महत्त्वाचं म्हणजे ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात महायुतीचा मेळावा पार पडणार आहे..मुंबईतील वरळी डोममध्ये संध्याकाळी 6 वाजेदरम्यान शिवसेना भाजपचा संयुक्त मेळावा पार पडणार आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें या मेळाव्याला संबोधित करणार आहेत..