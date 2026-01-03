English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरतील महत्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा मिळावा एकाच क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 03 January  2026: नवीन वर्षाची सुरुवात राजकीय घडामोडींनी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या सर्व ताज्या अपडेट्स आपण या लाइव्ह ब्लॉगमधून पाहणार आहोत.  

kaveri pimpley | Jan 03, 2026, 06:52 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 03 January 2026: जानेवारी हा महिना महाराष्ट्रातील राजकारणासोबतच सुरु झाला आहे. काल अनेकांनी अर्ज मागे घेतले. यामुळे अनेक ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक झालीही. आता आज पासून प्रचाराचा नारळ फुटणार आहे.अशा राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या, सामाजिक आणि दैनंदिन घडामोडींचे सर्व अपडेट्स दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स एकाच ठिकाणी पाहू शकता. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेशन करा...

 

3 Jan 2026, 06:52 वाजता

मुंबईत 700 च.फु. घरांना मालमत्ता कर माफी, ज्युनियर ठाकरेंची घोषणा

मुंबईत 700 चौ. फूट घरांना मालमत्ता कर माफ करणार, जाहीरनाम्याआधी ज्युनियर ठाकरेंची मोठी घोषणा, आदित्य, अमित ठाकरेंचं उमेदवारांना मार्गदर्शन 

3 Jan 2026, 06:51 वाजता

अजित पवारांकडून राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचे संकेत

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत अजित पवारांचे संकेत, पिंपरीतील पत्रकार परिषदेत अजित पवारांना विचारणा, अजित पवार म्हणाले तुमच्या तोंडात साखर पडो, दादांच्या विधानानं चर्चांना उधाण

3 Jan 2026, 06:49 वाजता

पुणे महापालिकेतील भाजपच्या भ्रष्टाचारावर अजित पवारांचा घणाघात 

पुणे महापालिकेत लुटारू गँग... भ्रष्टाचारी राक्षसांचं दहन करायचं आहे... मनपातील भाजपच्या भ्रष्ट कारभाराचे अजित पवारांकडून पत्रकार परिषदेत वाभाडे...
 

 

3 Jan 2026, 06:47 वाजता

पुणे–पिंपरीत प्रचाराचा शुभारंभ

पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये रवींद्र चव्हाणांच्या उपस्थितीत प्रचाराचा शुभारंभ, मुरलीधर मोहोळ, चंद्रकांत पाटलांच्या उपस्थितीत प्रचाराचं रणशिंग फुंकलं जाणार

3 Jan 2026, 06:46 वाजता

MPSC मुद्द्यावर जरांगे आक्रमक, सरकारची मुदत संपली

MPSC उमेदवारांबाबत जरांगे आक्रमक... सरकारला दिलेली मुदत संपली... तोडग्यासाठी फडणवीसांना दिलेली 10 वाजेपर्यंतची मुदत...  

3 Jan 2026, 06:45 वाजता

सोलापुरात भाजपच्या अंतर्गत वादातून मनसे कार्यकर्त्याची हत्या, बाळासाहेब सरवदे यांचा मृत्यू

सोलापुरात भाजपा कार्यकर्त्यांच्या वादात मनसे कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आलीयय. मनसे विद्यार्थी सेनेचे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे असे हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. प्रभाग 2 मध्ये अर्ज माघारी घेण्यावरून आज भाजपच्या दोन गटात वाद झाला. प्रभाग 2 मध्ये शालन शिंदे या भाजपच्या अधिकृत उमेदवार आहेत. त्याच्याविरोधात भाजपच्या बंडखोर रेखा सरवदे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. रेखा सरवदे यांनी अर्ज माघारी घ्यावं यासाठी शिंदे आणि सरवदे या दोन गटात वाद झाला. या वादात भाजप नेते शंकर शिंदे यांचे कार्यालय देखील फोडण्यात आले. त्याचंवेळी शिंदे परिवाराच्या लोकांनी मध्यस्तीसाठी आलेल्या बाळासाहेब सरवदे यांच्यावर जीवघेणा हल्याचा आरोप सरवदे यांच्या नातेवाईकांनी केलाय.

3 Jan 2026, 06:44 वाजता

महायुतीकडून मुंबई महापालिका प्रचाराचा बिगुल, फडणवीस–शिंदेंचा संयुक्त मेळावा आज

महायुतीकडून आज मुंबईत महापालिकेच्या प्रचाराचं रणशिंग फुंकलं जाणार आहे.. मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या संयुक्त मेळाव्यानं प्रचाराचं नारळ फुटणार आहे.. महत्त्वाचं म्हणजे ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात महायुतीचा मेळावा पार पडणार आहे..मुंबईतील वरळी डोममध्ये संध्याकाळी 6 वाजेदरम्यान शिवसेना भाजपचा संयुक्त मेळावा पार पडणार आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें या मेळाव्याला संबोधित करणार आहेत.. 

&#039;उमेदवारी अर्ज मागे घेऊ नका&#039;, म्हणत भाजपच्या बंडखोर उमेदवाराला घरात डांबलं

₹83270000000 ची मालकीण झाली &#039;ती&#039; Dentist; असं काय काम करते? स्टेजजवर थेट पवारांच्या बाजूला

&#039;दृश्यम 3&#039; सोडल्यानंतर &#039;या&#039; चित्रपटात दिसणार अक्षय खन्ना; शूटिंगला सुरुवात

Dhurandhar Box Office Collection :नवीन वर्षात डबल डिजिटमध्ये कमाई करणारा पहिला हिंदी सिनेमा

महाराष्ट्रातलं Switzerland... यंदाच्या हिवाळ्यात इथं नक्की भेट द्या! मुंबई-पुण्याहून कसं जायचं? A To Z माहिती

&quot; नोकरीत पैसे कमी मिळाले तरी चालेल पण मानसिक शांतता हवी!&quot;, जेन-झींच्या या पंसंतीमागचे कारण काय?

फास्ट फूडने घेतला बळी! NEET ची तयारी करणाऱ्या तरुणीचा करुण अंत, मेंदूत तयार झाल्या गाठी

Mumbai Crime News : प्रियकराला घरी बोलवलं, मिठाई देण्याच्या बहाण्यानं संबंध ठेवले अन् गुप्तांगावर केले वार; घटनाक्रम हादरवणारा...

अजित पवारांनी 45 मिनिटांत पुराव्यानिशी भाजपची जाहीर पोलखोल केली; कुत्र्यांच्या नसबंदीसह कोणत्या कामात कुणी आणि कसा पैसा खाल्ला?

Bachchan कुटुंबाला Paparazziनी बॅन का केलं होतं? ऐश्वर्या-अभिषेकच्या लग्नावर 19 वर्षांनी उघडलं रहस्य!

