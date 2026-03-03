Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यभरातील महत्वाच्या अपडेट्स एका क्लिकवर!

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 March 2026 : राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद टिकवून ठेवण्यासाठी काँग्रेसने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या एकमेव जागेवर दावा ठोकला आहे. पालघर जिल्ह्यातील विषारी वायू गळती झालेल्या रासायनिक युनिटच्या आसपासच्या भागातून २,६०० हून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. SBL कंपनीत स्फोटातल्या जखमींना भेटण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑरेंज सिटी हॉस्पिटलला भेट दिली.
3 Mar 2026, 08:48 वाजता
इराणच्या हल्ल्यात किती अमेरिकी सैनिकांचा मृत्यू? समोर आला आकडा
इराणच्या हल्ल्यात आणखी 2 अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे, त्यामुळे अमेरिकेतील मृतांची संख्या 6 झाली आहे.
3 Mar 2026, 08:42 वाजता
इस्रायल-इराण युद्धातील मृतांचा आकडा समोर
अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये सतत गोळ्यांची देवाणघेवाण सुरू आहे. या भीषण लढाईत 555 इराणी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या लढाईत सहा इराणी सैनिक मारले गेले आहेत.
3 Mar 2026, 08:38 वाजता
होळीची पोळी करू दान या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने राबवलेल्या उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद
साताऱ्यात होळीची पोळी करू दान हा उपक्रम दरवर्षी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही ग्रामीण भागामध्ये राबवत असते. मागील तीन वर्षापासून वाढे गावासह खेड आणि इतर गावांमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने हा उपक्रम राबवण्यात येत असून. होळी मध्ये पुरण पोळीचा नैवेद्य न टाकता तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र गोळा करून गरीब लोकांच्यात वाटप केला. या उपक्रमाला या गावातील ग्रामस्थांनी मोठा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला.
3 Mar 2026, 08:38 वाजता
ग्रहणामुळे धुळवडीच्या कोंबड्या विक्रीला फटका; अनेकांची मांसाहाराकडे पाठ
धुळवडीनिमित्ताने मटण आणि कोंबड्यांवर ताव मारला जातो. मात्र धुळवडच्या दिवशीच ग्रहण आल्याने त्याचा फटका कोंबड्या विक्रीला बसल्याचं पाहायला मिळतंय. धूळवड निमित्ताने सांगलीत ठीक-ठिकाणी देशी कोंबड्याला मोठी मागणी असते. कोंबड्यांचे दर देखील मटणापेक्षा अधिक आहेत. पाचशे रुपये पासून तब्बल 1500 पर्यंत कोंबड्यांचा दर आहे.मात्र धुळडच्या दिवशीच ग्रहण आल्याने कोंबड्या खरेदीकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवल्याने त्याचा फटका कोंबड्या विक्रीवर झाल्याचे पाहायला मिळतंय. विटा या ठिकाणी चौका चौकात कोंबड्या विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात विक्रेते दाखल झाले होते, मात्र कोंबड्या खरेदीला ग्राहकांनी पाठ केली आहे.
3 Mar 2026, 08:38 वाजता
साताऱ्यात बांगलादेशी महिलांना बेकायदेशीररित्या आश्रय
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सातारा परिसरातील आलोकनगर भागात दोन बांगलादेशी महिलांना बेकायदेशीररित्या आश्रय दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) कारवाई करत संबंधित घरमालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. विनोद कडुबाळ करमासे असे गुन्हा दाखल झालेल्या घरमालकाचे नाव आहे. संबंधित दोन्ही महिलांकडे भारतात राहण्याची वैध कागदपत्रे नसल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. शिवली अख्तर (वय 39, रा. खुलना, बांगलादेश) आणि शाकिबा अख्तर निशा (वय 19, रा. मदारीपूर, बांगलादेश) अशी त्या दोन महिलांची नावे असून, त्या बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तपासादरम्यान घरमालकाने संबंधित महिलांची माहिती प्रशासनापासून लपविल्याचे समोर आल्याने त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, दोन्ही महिलांना हद्दपार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.
3 Mar 2026, 08:34 वाजता
खग्रास चंद्रग्रहणामुळे पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात विशेष वेळापत्रक
खग्रास चंद्रग्रहण मंगळवार, 3 मार्च रोजी असल्याने विठ्ठल व रुक्मिणी मातेच्या नित्योपचार पूजाविधीच्या व वेळेत शास्त्रोक्त नियमानुसार आवश्यक बदल करण्यात येत असल्याचे मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष हभप गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी सांगितले. पंचांगानुसार ग्रहणाचा स्पर्श सायंकाळी ६:३४ वाजता असून, मोक्ष सायंकाळी 6:48 वाजता आहे. पंढरपूर येथे सूर्यास्त सायंकाळी 6.34 वाजता होत असल्याने सायंकाळी 6.34 ते 6.48 (एकूण 14 मिनिटे) या कालावधीत ग्रहण नियम पाळण्यात येणार आहेत. ग्रहण काळातील प्रमुख बदल पुढीलप्रमाणेः काकड आरती व नित्यपूजा पहाटे 4 ते 5.55 वा. नेहमीप्रमाणे. महानैवेद्य सकाळी 10.45 ते 11 वा. महानैवेद्यामध्ये नेहमीचा नैवेद्य दाखविण्यात येणार नाही. त्याऐवजी सुकामेवा नैवेद्य दाखविण्यात येईल. पोशाख/दुपारचा नैवेद्य (4:30 ते 5 वा.) ग्रहणाचा वेध सुरू होणार असल्याने लाडूचा नैवेद्य दाखविण्यात येणार नाही. त्याऐवजी सुकामेवा दाखविण्यात येईल. ग्रहण स्पर्शानंतर (सायं. 6:34 वा.) विठ्ठल व रुक्मिणी माता तसेच मंदिरातील व मंदिराबाहेरील सर्व परिवार देवतांना चंद्रभागा नदी (भीमा) नदीचे पाणी आणून स्नान घालण्यात येईल. ग्रहण मोक्षानंतर (सायं. 6:48 वा.) सर्व देवतांना पुनः स्नान घालून शुद्धीकरण विधी पूर्ण करण्यात येईल.
3 Mar 2026, 07:57 वाजता
रांजणगावात सौम्य धक्के! जमीन हादरली, भूपंक नाही मग काय? नागरिकांमध्ये घबराट
पुण्याच्या रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीलगत असलेल्या गावांमध्ये सायंकाळच्या सुमारास सौम्य धक्का जाणवल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी दिलीय, अचानक जमिनीला हलकासा कंपन जाणवल्यामुळे नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, काही घरांच्या भिंतींना अतिशय किरकोळ स्वरूपाच्या चिरा पडल्याचे दिसून आले असून या घटनेचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. धक्के नेमके भूकंपामुळे जाणवले की औद्योगिक परिसरातील यंत्रसामग्री, स्फोटक कामे अथवा अन्य कारणांमुळे निर्माण झाले, याबाबत प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. दरम्यान, नागरिकांनी संबंधित प्रशासन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने तात्काळ पाहणी करून घटनेचे कारण स्पष्ट करावे तसेच परिसरातील सुरक्षिततेबाबत खात्री द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
3 Mar 2026, 07:54 वाजता
पुणे जिल्ह्यातील भोर हातनोशी गावात भरदिवसा घरफोडी; अडीच लाखांचे दागिने लंपास
बंद घराचा कडी-कोयंडा तोडून चोरट्यांनी 2 लाख 50 हजारांचे सोन्याचे दागिने आणि 5 हजार रुपये रोख रक्कम असा एकूण 2 लाख 55 हजारांचा ऐवज लंपास केला. घरमालक रंजना ज्ञानोबा थोपटे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनंतर भोर पोलीस ठाण्यात अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल झाला करण्यात आला आहे. सकाळी 10 वाजता घटना घडली. वाढत्या चोऱ्यांमुळे नागरिकांत भीती पसरली आहे पोलिस गस्त वाढवण्याची मागणी होत आहे.
3 Mar 2026, 07:50 वाजता
अमेरिकी कर्मचारी राहत असलेल्या दुबईतील इमारतीवर धडकलं इराणी ड्रोन
दुबईतील एका इमारतीवर इराणी शाहेद-136 ड्रोन आदळला. या ठिकाणी अमेरिकन कर्मचारी राहतात.
3 Mar 2026, 07:50 वाजता
शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी व मदतनिसांचं तीन महिन्यांचं मानधन रखडलं
भोर तालुक्यातील शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी व मदतनिसांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून मानधन रखडले आहे. अधिवेशन काळात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटनेची बैठक घेण्यात आली. तालुक्यात 478 कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना दरमहा केवळ 2500 रुपये मानधन मिळते. आहार शिजवणे, स्वच्छता, धान्य व्यवस्थापन आदी जबाबदाऱ्या पार पाडूनही मानधन तुटपुंजे असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. थकीत रक्कम तातडीने देऊन मानधन वाढ व शासकीय सेवेत कायम करण्याची मागणी करण्यात आली.