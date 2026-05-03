Maharashtra Breaking News Today LIVE: नागपूरमधील भीषण आगीत निम्म्या गावाची राखरांगोळी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 May 2026: पुणे भोर येथे अत्याचार आणि हत्याप्रकरण-नसरापूर घटनेनंतर नातेवाईक आक्रमक होते, मुंबई- बंगलुरू महामार्ग रोखला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जोपर्यंत पुण्यातील नवले ब्रिज या ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनास्थळी येणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही असं म्हणत आंदोलन आक्रमक झाले. चार वर्षाच्या चिमुर्डीचा मृतदेहसह नवले ब्रिजवरचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलून आंदोलन संपले याचे अपडेट्स आज बघायला मिळतील. पुणे–मुंबई एक्सप्रेस हायवेवर सलग दुसऱ्या दिवशी वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली, आज काय होईल याकडे लक्ष असेल. नंदुरबार- नवापूरला बर्ड फ्लूने विळखा घातला आहे. बाधित क्षेत्राला निर्जंतुकीकरण करण्याच कामं युद्ध पातळीवर करत आहे. सुमारे दीड लाख कोंबड्या तर दहा लाखांपर्यंत अंडी नष्ट केली जाणार आहेत. या आणि अनेक घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर. सतत नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी या ब्लॉगच्या पेजला रिफ्रेश करत राहा.
3 May 2026, 08:13 वाजता
नागपूरमधील भीषण आगीत निम्म्या गावाची राखरांगोळी
नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर तालुक्यातील धामणगाव विद्यामंदिर येथे भीषण आगीत निम्म्या गावाची राखरांगोळी झाली. या आगीत शेतक-यांच्या गोठ्याला बांधलेली जनावरे दगावली असून अनेकांची घरे जळाल्याने संसार उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालंय...धामणगाव विद्यामंदिर या गावाला लागूनच शेती आहे. शेतीमध्ये एका व्यक्तिने पालापाचोळा जाळला. सायंकाळी आलेल्या सोसाट्याच्या वा-याने जळालेला पालापाचोळा गावापर्यंत पोहोचला. उन्हाळा असल्याने अनेकांनी घरासमोर लाकडे जमा गोळा केली होती. त्यामुळे आगीने वेग घेतला. बघता बघता निम्म्या गावातील घरं आगीच्या विळख्यात सापडली.. घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार अचानक लागलेल्या आगीने काही वेळातच भीषण रूप धारण केले आणि वा-याच्या वेगामुळे आग झपाट्याने संपूर्ण गावात पसरली अनेक कुटुंबांना आपले संसार वाचवण्यास वेळच मिळाला नाही. घरातील धान्य, कपडे तसंच इतर जीवनावश्यक साहित्याची जळून राखरांगोळी झाली.
3 May 2026, 08:04 वाजता
नाशिक धर्मांतर प्रकरणी नवा ट्विस्ट
पीडित महिलेला गुंगीकारक औषध दिल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी कोर्टात केलाय... तर पुढील तपासासाठी कोर्टाने चारही आरोपींना 4 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावलीय... पुढील चार दिवसात तपासाला निर्णायक दिशा मिळण्याची शक्यता
3 May 2026, 07:51 वाजता
नसरापूर चिमुरडीवरील अत्याचार आणि प्रकरणी आज निषेधार्थ बंदची हाक
भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे एका चार वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या पाशवी अत्याचार आणि निर्घृण हत्येच्या घटनेचे पडसाद सर्वत्र उमटताना दिसत आहेत..या घटनेच्या निषेधार्थ आज बंदची हाक देण्यात आलीये.. पुण्यातील भोर, राजगुरुनगर आणि राजगड तालुक्यात बंदची हाक देण्यात आलीये..बंदच्या आवाहनाला दुकानदारांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालाय.. नागरिकांना सहकार्य करण्याचं आवाहन करण्यात आलंय..
3 May 2026, 07:21 वाजता
नसरापूर घटनेची महिला आयोगाकडून दखल
-महिला आयोगाकडून कडक कारवाईचे निर्देश
-महिला आयोगाचे बाल हक्क संरक्षण आयोगाला पत्र
-पोक्सो अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्याची शिफारस
-तसंच विशेष जलदगती न्यायालयातील सुनावणीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याची शिफारस
3 May 2026, 06:58 वाजता
खेडमध्ये 3 वर्षीय मुलाची अनैसर्गिक अत्याचार करून हत्या
तीन वर्षाच्या मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार करून गळा चिरून खून केल्याची घटना खेड तालुक्यातील खालुंब्रेत घडलीय. चाकणच्या म्हाळुंगे दक्षिण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत खालुंब्रे येथे तीन वर्षाच्या अल्पवयीन चिमुरड्यावर लैंगिक अत्याचार करून त्याची धारदार सुरीने गळा चिरून हत्या करण्यात आली असल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.. मूळचा बिहार राज्यातील असलेल्या एका सोळा वर्षे अल्पवयीन तरुणानं हे कृत्य केलंय. दक्षिण महाळुंगे पोलिसांनी या नराधमाला ताब्यात घेतलंय. मृत चिमुकल्याचे कुटुंब मूळचे मध्य प्रदेश मधील असून काम निमित्तानं चाकण परिसरात वास्तव्यास होते..फिर्यादी यांचा तीन वर्षीय मुलगा शेजारी राहणाऱ्या एका मुलीला बोलावण्यासाठी गेला होता. मात्र, तो बराच वेळ घरी परत न आल्याने कुटुंबीयांनी आजूबाजूला शोधाशोध सुरू केला. त्यानंतर पोलिसांच्या मदतीने शोध घेत असताना शेजारी राहणारा सत्यम कुमार याच्या खोलीत एका सुटकेसमध्ये रियान्सचा मृतदेह आढळून आला.
3 May 2026, 06:57 वाजता
मंत्री संजय शिरसाटांचं सूचक विधान
राजकारणात काहीही शाश्वत नाही... मंत्री संजय शिरसाटांचं सूचक विधान... तर सेनेबद्दल बोलण्याचा अधिकार एकनाथ शिंदेंना, शिवसेनेकडून स्वबळाच्या तयारीवर मुख्यमंत्र्यांचं विधान..
3 May 2026, 06:56 वाजता
नराधमाचा एन्काऊंटर झाला तरच मानू
नराधमाचा एन्काऊंटर झाला तरच मानू हे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचं आहे...नसरापूर प्रकरणी अभिनेते प्रवीण तरडे यांची संतप्त प्रतिक्रिया...
3 May 2026, 06:56 वाजता
आज भोर, राजगुरूनगर तालुका बंद
तर मराठा समाजही राज्यभर आंदोलन करणार…