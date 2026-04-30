Maharashtra Breaking News Today LIVE: विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा आजचा शेवटचा दिवस

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 April 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा दुसरा टप्पा 30 एप्रिल रोजी पार पडला आहे. या टप्प्यात एकूण 142 मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले असून, राज्यातील सात जिल्ह्यांमधील 40 हजारांहून अधिक मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया राबवली गेली. या टप्प्यात एकूण 1448 उमेदवार रिंगणात आहेत, त्यापैकी 220 महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. विधानसभेचे 5 राज्याचे एक्झिट पोल समोर,5 राज्यापैकी 3 राज्यात कमळ फुलण्याची शक्यता,ममता दीदी पश्चिम बंगालची सत्ता गमावण्याचा अंदाज,एक्झिट पोलनुसार पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला बहुमत,एक्झिट पोलनुसार तामिळनाडूमध्ये स्टॅलिन गड राखण्याची शक्यता,आसाममध्ये पुन्हा कमळ फुलण्याचा अंदाज,केरळममध्ये UDF सत्तेची हॅट्रिक करणार,तर पुदुच्चेरीत भाजप सत्तेत येण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय बारामतीत सुनेत्रा पवारांचा एकहाती विजय होण्याचा अंदाज पोल पंडितच्या एक्झिट पोलमधून वर्तवला गेलायय. एकूण 23 उमेदवारांपैकी एकट्या सुनेत्रा पवार 87% ते 92% टक्के मतं मिळवण्याची शक्यता आहे. तर इतर 22 उमेदवारांना केवळ 8% ते 12% टक्केचं मतं मिळण्याची अंदाज पोल पंडितच्या एक्झिट पोलमधून वर्तवला गेलाय. या आणि अशा अनेक घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर...
30 Apr 2026, 07:32 वाजता
नाशिकमध्ये भरधाव दुचाकीच्या कटमुळे ५ वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू
- सिडकोत भरधाव दुचाकीच्या कटमुळे ५ वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू, हिट अँड रनचा गुन्हा
- नाशिकच्या सिडको परिसरात अज्ञात दुचाकीस्वाराच्या बेदरकार कटमुळे भीषण अपघात घडला
- पाथर्डी फाटा ते मुंबई-आग्रा सर्व्हिसरोडवर कुटुंबासह प्रवास करत असताना दुचाकी स्लिप होऊन खुशी रमेश गावीत या ५ वर्षीय बालिकेचा दुर्दैवी मृत्यू
- अश्विननगर परिसरात ओव्हरटेक करताना अज्ञात वाहनचालकाने जोरदार कट मारल्याची प्राथमिक माहिती
- अपघातात बालिकेच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू
- अंबड पोलिस ठाण्यात अज्ञात दुचाकीस्वाराविरोधात हिट अँड रन प्रकरणी गुन्हा दाखल
- बेदरकार वाहनचालकामुळे एका निष्पाप जीवाचा बळी गेल्याने परिसरात हळहळ
- रस्त्यावरील एक क्षणाची बेफिकिरी, एका कुटुंबाचे आयुष्य उद्ध्वस्त करून गेली
30 Apr 2026, 07:12 वाजता
विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा आजचा शेवटचा दिवस
राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचे अजूनही गुलदस्त्यात..
पक्षात ७५ पेक्षा जास्त उमेदवार इच्छुक असताना एका जागेवर पक्ष कोणाला संधी देणार याकडे लक्ष
माजी आमदार झिशान सिद्दीकी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता..
झिशान सिद्दीकी यांच्यासह अमरसिंह पंडित आणि इतरही काही नाव सध्या अजूनही आघाडीवर
अर्ज दाखल करण्याच्या काही तासापूर्वी उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली जाणार..
नक्की कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार हे पाहण महत्वाचे ठरणार
30 Apr 2026, 07:11 वाजता
ममता दीदी पश्चिम बंगालची सत्ता गमावण्याचा अंदाज..एक्झिट पोलनुसार पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला बहुमत..
30 Apr 2026, 07:11 वाजता
एक्झिट पोलनुसार सुनेत्रा पवारांना बारामतीकरांचा कौल.. बारामती पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवारांना 87 ते 92 टक्के मतं मिळण्याचा अंदाज..
30 Apr 2026, 07:10 वाजता
भैय्यांना मराठी शिकवलं तर उद्या मराठी पुरस्कार घेताना भैय्या दिसतील, पुण्यात राज ठाकरेंची कोपरखळी, परिवहनमंत्री सरनाईकांच्या निर्णयावरुन उत्तर भारतीयांची फिरकी...
30 Apr 2026, 07:10 वाजता
झीनिया AI एक्झिट पोलनुसार 3 राज्यात कमळ फुलणार....पश्चिम बंगाल आसामसह पुदुचेरीत भाजपची सत्ता तर केरळममध्ये एलडीएफ आणि तामिळनाडूत डीएके बाजी मारणार..
30 Apr 2026, 07:09 वाजता
विधानपरिषदेच्या 9 जागांसोसबत राज्यपाल नियुक्त 5 आमदारांचीही निवड होण्याची शक्यता.. राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याची सुत्रांची माहिती..
30 Apr 2026, 07:02 वाजता
राष्ट्रवादीत विधान परिषदेच्या एकमेव जागेसाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी, उमेदवार निवडीचं सुनेत्रा पवारांपुढे आव्हान, झिशान सिद्दीकी यांचं नाव आघाडीवर असल्याची चर्चा
30 Apr 2026, 07:02 वाजता
आमदारकी, खासदारकी 100 वेळा कुर्बान...सुषमा अंधारे यांचं व्हॉट्सअप स्टेटस चर्चेत...विधानपरिषदेची उमेदवारी न मिळाल्यामुळे नाराज असल्याच्या चर्चा
30 Apr 2026, 07:01 वाजता
विधान परिषदेच्या एकमेव जागेसाठी उद्धव ठाकरेंकडून अंबादास दानवेंना संधी, राजकीय नाट्य शिगेला, काँग्रेसकडून उमेदवारी देण्याच्या हालचाली....