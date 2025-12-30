Maharashtra Breaking News Today LIVE: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एबी फॉर्म वाटले; पहिल्या फॉर्मचा मानकरी कोण?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 December 2025 : महापालिका निवडणुकांच्या धर्तीवर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अखेरची तारीख उजाडलेली असतानाच काही पक्षांमध्ये आता उमेदवार यादीवरूनही असंख्य चर्चा डोकं वर काढताना दिसत आहेत. मोजून 16 दिवसांवर आलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या धर्तीवर राज्यात सध्या राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. तर, सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या अनेक घडामोडी, नियम बदल यासंदर्भातील माहितीसुद्धा सातत्यानं समोर येत आहे. वर्ष संपण्यास एक दिवस उरलेला असतानाच, 30 डिसेंबर 2025 या दिवशी कोणत्या घडामोडी ठरणार चर्चेचा दिवस? पाहा....
30 Dec 2025, 08:25 वाजता
ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्याचा मारहाणीत मृत्यू
उत्तराखंडच्या डेहराडून येथे शिकणाऱ्या त्रिपुराच्या अँजेल चकमा या 24 वर्षीय विद्यार्थ्यांचा स्थानिकांनी केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाल्याप्रकरणी देशभरात तीव्र राजकीय पडसाद उमटत आहेत. ईशान्येकडील नागरिकांविरोधात द्वेषपूर्ण गुन्हे थांबवण्यासाठी सर्वकष प्रयत्न केले जावेत, अशी मागणी सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी केली. अँजेलला 9 डिसेंबरला सहा जणांनी मारहाण केली होती. अँजेल याचा उपचार सुरू असताना 26 डिसेंबरला मृत्यू झाला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सोमवारी अँजेलच्या वडिलांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आणि या प्रकरणातील दोषींना कठोर शासन करण्याचे आश्वासन दिले. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजीजू यांनी अँजेलच्या हत्येबद्दल निराशा आणि संताप व्यक्त केला. त्याचवेळी याचे राजकारण करू नये असे आवाहनही त्यांनी केले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या मुद्द्यावरून भाजपला लक्ष्य केले.
30 Dec 2025, 08:01 वाजता
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एबी फॉर्म वाटले; पहिल्या फॉर्मचा मानकरी कोण?
मुंबईत पालिका निवडणुकीसाठी रात्री उशिरा इच्छुक माजी नगरसेवकांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फॉर्म वाटले, यात पहिला एबी फॉर्म हा वडाळ्याचे माजी नगरसेवक अमेय घोले यांना देण्यात आला. पालिका निवडणुकीत शिवसेना 90 जागांवर लढत असून शेवटच्या जागेपर्यंत भाजपसोबत वाटाघाटीत रस्सीखेच सुरू होती. बंडखोरी टाळणयासाठी शिंदेंकडून पूर्णतहा खबरदारी घेत रात्री उशिरा शिंदेंनी कुठलिही यादी न काढता, थेट इच्छुक उमेदवारांना अर्ज वाटण्यास सुरूवात केली.
30 Dec 2025, 07:20 वाजता
महायुतीच्या बंडखोरांवर महाविकास आघाडीची नजर
जालना महानगरपालिकेसाठी 16 प्रभागांतून 65 नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. सत्तास्थानी आपणच राहावे यासाठी सर्वच पक्ष अनेक व्यूहरचना अवलंबत आहेत. नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याच्या पूर्वसंध्येपर्यंत महायुती आणि महाविकास आघाडीत जागावाटपाबाबत एकमत झालेले नाही. त्यामुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. महायुतीत जागावाटप ठरल्यानंतरच इच्छुकांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यावर महाविकास आघाडीत चर्चा सुरू आहे. अगोदर यादी जाहीर केल्यास बंडखोरी होण्याच्या शक्यतेने महायुती सावध पावले टाकत आहे. एक-दोन नव्हे, महायुतीच्या सहा मॅरेथॉन बैठकांनंतरही जागावाटप निश्चित नसल्यामुळे मंगळवारी सकाळी जे काय ठरेल त्याकडे सर्व इच्छुकांचे डोळे लागले आहेत. मात्र, बंडखोरी आणि घरवापसीला लगाम लावण्यासाठी उमेदवारांची नावे गुप्त ठेवण्यात आली आहेत.
30 Dec 2025, 07:19 वाजता
नाराजांची घर वापसी
ज्या व्यक्तीच्या घरवापसीकडे सर्व अकोला शहर चा लक्ष लागून होता ते भाजपचे नाराज हरीश अलीमचंदानी यांच्या कडे.अखेर आज अलिमचंदानी यांची घरवापसी झाली आहे. त्यांच्या तर्फे चर्चेत असलेली तिसरी आघाडी भाजपाला या निवडणुकीत डोकेदुखी ठरणार होती. विधानसभा निवडणुकीत भाजपशी बंडखोरी करत वंचित बहुजन आघाडीची उमेदवारी घेऊन निवडणूक लढवलेले हरीश अलिमचंदानी यांनी अखेर भाजपमध्ये घरवापसी केली आहे. अलिमचंदानी यांचं बंड शमवण्यासाठी भाजपला मोठी कसरत करावी लागली होती. महापालिका निवडणुकीची घोषणा होताच हरीश अलिमचंदानी यांनी तिसऱ्या आघाडीची तयारी सुरू करत भाजपविरोधात बंडाचा झेंडा फडकावला होता. त्यामुळे भाजपसमोर बंडखोरांचे मोठे आव्हान उभे राहिले होते. मात्र वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या हालचालींनंतर अखेर बंडखोरांना शांत करण्यात भाजपला यश आले आहे.आज भाजप कार्यालयात झालेल्या एका सोहळ्यात हरीश अलिमचंदानी यांनी पुन्हा एकदा भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.तर त्यांनी भाजपच्या नेत्यांचे आभार मानून पक्ष जी जबाबदारी देईल ते स्वीकारण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे.
30 Dec 2025, 07:17 वाजता
अर्ज दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस, पण भाजपची गाडी अजूनही रखडलेली
पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला असतानाही भारतीय जनता पक्ष अजूनही उमेदवारी यादी जाहीर करू शकलेला नाही. बंडखोरी टाळण्यासाठी आणि अंतर्गत असंतोष आटोक्यात ठेवण्यासाठीच उमेदवारी जाहीर करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याची चर्चा आहे. पण उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आजचा शेवटचा दिवस असल्याने इच्छुकांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. भाजपचे पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक प्रचार प्रमुख शंकर जगताप यांनी २८ डिसेंबर रोजी उमेदवारांची यादी जाहीर होईल, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. मात्र ठरलेली तारीख उलटून गेली तरी यादी प्रसिद्ध न झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे.
30 Dec 2025, 07:17 वाजता
जालन्यात राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष महापालिका निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवणार
जालना महापालिका निवडणुकीत महायुतीतून राष्ट्रवादी पक्ष बाहेर पडलीये... मागच्या काही दिवसात महायुती व्हावी यासाठी भाजप-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी तिनही पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठका पार पडल्या.. शेवटच्या बैठकीपर्यंत राष्ट्रवादी महायुती बरोबर होती.. मात्र भाजप शिवसेनेतच जागा वाटपावरून गोधंळ सुरु असून भाजपात गटबाजी असल्याचं दिसत आहे. त्याचबरोबर महायुतीत समाधानकारक जागा मिळत नाहीये. त्यामुळं राष्ट्रवादी पक्षाचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी स्वतंत्रपणे महापालिका निवडणूक लढवत आहोत अशी घोषणा जिल्हाध्यक्ष अरविंद चव्हाण यांनी केलीये.
30 Dec 2025, 07:16 वाजता
भंडाऱ्यात वनराजाचा रुबाब! कोरंभी-गोसेखुर्द मार्गावर पट्टेदार वाघाचा थरार
भंडारा जिल्ह्यातील प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ कोरंभी परिसरात एका पट्टेदार वाघाने दर्शन दिल्याने नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. रात्रीच्या सुमारास काही नागरिक चारचाकी वाहनाने गोसेखुर्द धरणाकडे जात असताना, रस्त्याच्या अगदी कडेला एका पट्टेदार वाघाचा मुक्त वावर त्यांना दिसून आला. वाघाला पाहताच पर्यटकांनी प्रसंगावधान राखून वाहन थांबवले आणि आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात या वनराजाचा रुबाबदार चालतानाचा व्हिडिओ चित्रीत केला. जंगलाच्या शांततेत वाघाचा हा राजाशाही थाट पाहून नागरिक भारावून गेले होते. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा व्हायरल झाला. या घटनेमुळे परिसरात वाघाचे अस्तित्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले असून, नागरिकांनी या मार्गावरून प्रवास करताना सतर्क राहावे, असे आवाहन निसर्गप्रेमींकडून केले जात आहे.
30 Dec 2025, 07:15 वाजता
भंडाऱ्यातील तमन्ना बारमध्ये धाड... घरगुती सिलिंडरचा काळाबाजार उघड
भंडारा जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी नरेश वंजारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भोजापूर रोडवरील तमन्ना बार अँड रेस्टॉरंटवर धाड टाकून दोन एचपी घरगुती गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. या कारवाईत एकूण 5414 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त झाला असून, हॉटेल मालकांसह तीन जणांविरुद्ध भंडारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
30 Dec 2025, 07:14 वाजता
भांडुप रेल्वे स्थानकावर बेस्ट बसचा अपघात...
भांडुप रेल्वे स्थानकावर बेस्ट बस च्या झालेल्या भीषण अपघातात चार जणांचा मृत्यू तर नऊ जण जखमी झाले आहेत रात्री 9.30 च्या दरम्यान हा अपघात घडला हे 606 क्रमांकाची बेस्ट बस यू टर्न घेत असताना अचानक हे बस प्रवाशांच्या रांगेत शिरली यावेळी रस्त्यावरील प्रवासी हे बस खाली चिडले गेले बस चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे.
30 Dec 2025, 06:56 वाजता
राष्ट्रवादी (SP) च्या मुंबई विभागीय निवडणूक प्रभारी अध्यक्षपद मिलिंद कांबळे
राष्ट्रवादी (शरद पवार) च्या मुंबई विभागीय निवडणूक प्रभारी अध्यक्षपदी मिलिंद कांबळे आणि सहअध्यक्षपदी सोहेल सुभेदार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रदेशाध्यक्ष आ. शशिकांत शिंदे यांनी सोमवारी ही नियुक्ती जाहीर केली. राखी जाधव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे कांबळे आणि सुभेदार यांच्यावर मुंबईची जबाबदारी देण्यात आली. 'लोकमत'शी बोलताना मिलिंद कांबळे म्हणाले, "ऐन निवडणुकीत पक्ष सोडण्याचा राखी जाधव यांचा निर्णय वाईट आहे. आमच्यावर नेतृत्वाने जी जबाबदारी टाकली आहे ती पार पाडू.