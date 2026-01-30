English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today LIVE: स्पष्ट सूचना...! अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीचा महत्त्वाचा निर्णय

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 January 2026 : महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं मोठ्या घडामोडींनी लक्ष वेधलं असून नवा दिवस नेमकं काय सोबत घेऊन आला आहे? पाहा बातम्यांचा वेगवान आढावा  

Sayali Patil | Jan 30, 2026, 09:49 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 January 2026 : उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अपघाती निधनाचा मोठा आघात राज्यातील नागरिकांवर झाला आणि आता हे राज्य याच आघातातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकिकडे पवार कुटुंबासाठी राज्यातील नागरिक आधार होत असतानाच राजकीय वर्तुळातही काही घडामोडींना वेग आल्याचं पाहायला मिळत आहे. अजित पवार यांचा राजकीय उत्तराधिकारी कोण होणार इथपासून राज्याचा अर्थसंकल्प कोण सादर करणार इथपर्यंतच्या चर्चांना आता वेग आला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या वाट्याला नेमकं काय येणार याकडेसुद्धा अनेकांचं लक्ष लागलं आहे. शिवाय महापौर पदाच्या निवडीची प्रक्रिया कधी पार पडणार आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तयारीला नेमकं कसं वळण मिळणार याच्याही घडामोडींना वेग येणार आहे. अर्थातच अजित पवार यांच्या आठवणींतून अद्यापही अनेकांनाच सावरण्यासाठी काही वेळ द्यावा लागणार असल्यानं येत्या दिवसांत राज्यात नेमकं काय घडणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. तूर्तास, दिवसभरातील घडामोडी पाहा Live Blog मध्ये.... 

30 Jan 2026, 09:49 वाजता

करमाळ्यात वृद्धाला मारहाण 

करमाळा तालुक्यातील शेलगाव वांगी येथे आजोबा आणि आत्याला मुलाकडून मारहाण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मारहाणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला असून, शेतीच्या कारणावरून भांडण झाल्याची माहिती आहे. करण भालचंद्र केकाण, मयूर विशाल केकाण,विशाल महादेव केकाण व एक जण अनोळखी अश्या चार जणांविरुद्ध करमाळा पोलिसात गुन्हा दाखल. 

30 Jan 2026, 09:13 वाजता

हेसुद्धा वाचा : Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांना हिरावणाऱ्या विमान अपघातातील ब्लॅक बॉक्सचा डेटा आगीमुळे...; नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाची माहिती

30 Jan 2026, 09:12 वाजता

रायगड जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचारात रंगत, शिंदेंची शिवसेना- शेकाप आणि अपक्षांची काय स्थिती? 

रायगड जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचारात आता रंगत यायला सुरुवात झाली आहे. युती आघाडीच्या राजकारणात प्रत्येक पक्षाच्या वाट्याला कमी अधिक जागा आल्या असल्या तरी शिवसेनेने सर्वाधिक 40 जागांवर उमेदवार उभे केलेत. भाजप 30 जागा लढवत आहे. मागील वेळी 23 जागा जिंकणारा शेतकरी कामगार पक्षाला केवळ 19 जागांवरच उमेदवार देता आलेत. यावेळच्या निवडणुकीत 59 जागांसाठी 173 उमेदवार आपले भवितव्य आजमावत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस 29, ठाकरेंची शिवसेना 19, काँग्रेस 9 जागा लढवत आहे मनसेने 3 ठिकाणी उमेदवार दिले आहेत. वंचित, आप आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्येकी एक जागा लढवत आहे. यावेळी 21 अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

30 Jan 2026, 08:35 वाजता

स्पष्ट सूचना...! अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीचा महत्त्वाचा निर्णय 

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका तोंडावर असतानाच राष्ट्रवादीनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रवादीने झेडपी निवडणुकीचा प्रचार थांबवला असून, अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे प्रचार थांबवण्यात आला आहे. यानुसार राष्ट्रवादी प्रचारसभा, रोड शो घेणार नाही. मतदारांना केवळ पत्रके वाटून प्रचार केला जाणार असून, उमेदवारांनी घरोघरो जाऊन पत्रके वाटून निवडणूक लढवावी, पक्षाच्या उमेदवारांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. शिवाय निवडून आल्यांनतर कुठलाही मिरवणूक काढली जाणार नाही असंही एकमतानं ठरवण्यात आलं आहे. 

30 Jan 2026, 08:32 वाजता

सत्य बोलावंच लागेल...राज्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार ?

राज्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार अशी चर्चा सुरू झालीये. अजित पवारांसह दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेंनी याबाबत भाष्य केलंय. आता सत्य बोलावंच लागेल, महापालिका निवडणुकीनंतर एकत्र येऊ, असं अजित पवार म्हणाले होते, बैठकाही झाल्या होत्या, असं शशिकांत शिंदेंनी म्हटलंय. 

 

30 Jan 2026, 08:01 वाजता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करणार? 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याची शक्यता आहे. 23 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाल्याने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्पाच्या तयारी आणि सादरीकरणाचा अनुभव आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्रात आर्थिक आणि आर्थिक तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाणारे फडणवीस यांच्यावर जबाबदारी येण्याची शक्यता आहे.राज्याचे कर्ज 9.6 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढलंय. त्यामुळे लाडकी बहिण योजना, शेतकऱ्यांना मोफत वीज हे अर्थसंकल्प एक कठीण काम असणार आहे. 

 

30 Jan 2026, 07:54 वाजता

अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूबाबत सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केले प्रश्न 

अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूबाबत सुषमा अंधारे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. धुकं आणि कमी दृश्यमानता यामुळे अपघात झाल्याचं कारण सांगण्यात आलंय. मात्र अपघाताच्या CCTV मध्ये विमान स्पष्ट कसं दिसतं असा सवाल सुषमा अंधारे यांनी केलाय. एक्स समाजमाध्यमावर पोस्टद्वारे त्यांनी हे प्रश्न विचारलेत..तसंच ममता बॅनर्जींनी उपस्थित केलेला प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचंही अंधारेंनी म्हटलंय..  

 

30 Jan 2026, 07:53 वाजता

एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणार

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावावी, अशी मागणी वरिष्ठ नेत्यांकडून होताना दिसत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित केले जाण्याची शक्यता आहे..पक्षातील अंतर्गत चर्चा अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली जाऊ शकते, असे संकेत सूत्रांकडून देण्यात आले आहेत.

 

30 Jan 2026, 07:53 वाजता

"दादांकडची खाती एनसीपीलाच मिळावीत"; पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना करणार विनंती

अजित पवारांकडच्या महत्वाच्या खात्यांबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवणार आहे.. अजित पवारांकडची खाती राष्ट्रवादीलाच मिळावी, म्हणून आज राष्ट्रवादीकडून पत्रव्यवहार केला जाणार आहे. इतर पक्षातल्या मंत्र्यांकडे ही खाती जाऊ नये, याची काळजी राष्ट्रवादीकडून घेतली जाणार आहे. अजितदादांकडे असलेल्या महत्वांच्या खात्यापैकी अर्थ खातं हे सगळ्यात महत्त्वाचं खातं होतं. तसंच उत्पादन शुल्क आणि नियोजन खात्याची जबाबदारीही त्यांच्याकडे होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर असताना, राष्ट्रवादीच्या कोणत्या नेत्याच्या नावाचा प्रस्ताव दादांच्या खात्यांसाठी दिला जातो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

 

30 Jan 2026, 07:52 वाजता

ZP, पंचायत समिती निवडणुकीच्या तारखा बदलल्या? 

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या तारखा बदलण्यात आल्या आहेत. 5 फेब्रुवारीऐवजी 7 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर 9 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. अजित पवारांच्या निधनामुळे शासकीय दुखवटा असल्यानं निवडणूक आयोगानं हा निर्णय घेतलाय. 

 

