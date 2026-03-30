Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबई गोवा महामार्गावर केमिकलचा टँकर उलटला, वाहतुकीवर काय परिणाम?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 March 2026: राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अवकाळी पाऊस पडत आहेत. अवकाळी पावसामुळे शेतपिकांचे, फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे.मुंबईत घर घेण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, म्हाडा मुंबई मंडळातर्फे 2640 सदनिकांच्या सोडत आजपासून सुरु होणार आहे. देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये, अशी माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिली आहे.पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना भवनात राज्यातील जिल्हा संपर्क प्रमुख आणि जिल्हा प्रमुख यांच्या सोबत महत्वाची बैठक होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या बाजूने उभा राहिलेल्या भटक्या विमुक्त समाजाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत संधी द्यावी, अशी मागणी जय मल्हार क्रांती संघटनेच्या मेळाव्यात करण्यात आली.
30 Mar 2026, 07:46 वाजता
जमिनीची मोजणी खासगी भूमापकांच्या हाती
मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे राज्यात जमिनीची मोजणी वेळेवर होत नाही. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जागेची मोजणी न झाल्यामुळे अनेक कामे थांबून राहतात. उद्योजक आणि नवीन व्यवसायासाठी सुरुवात देखील करता येत नाही. त्यामुळे राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात आता खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाने घेतला आहे. राज्य सरकारकडील एका आकडेवारीनुसार राज्यात जमीन मोजणीची 3 लाख 12 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कारण मनुष्यबळाची कमतरता आहे. सध्या भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोजणीचे काम केले जाते. तथापि, मोजणीसाठी वाढते अर्ज व मर्यादित शासकीय मनुष्यबळामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे जिल्हास्तरावर परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणाऱ्या एजन्सीकडून करण्यात येणार आहे. जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा अचूक, जलद, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी पद्धतीने व्हावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन एजन्सी नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
30 Mar 2026, 07:42 वाजता
खरातप्रकरणी आता रुपाली चाकणकरांचीही चौकशी होण्याची शक्यता
भोंदूबाबा अशोक खरातप्रकरणी आता रुपाली चाकणकरांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. रुपाली चाकणकरांना SITनं चौकशीसाठी समन्स बजावल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये.. शिवनिका संस्थानचे सर्व व्यवहार SITच्या रडावर आलेत. त्यामुळे या संस्थानच्या सर्व आजी-माजी सदस्यांना SIT चौकशीला बोलावणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये. त्या आधारे आता रुपाली चाकणकरांचीही SIT चौकशी होण्याची शक्यता असून मुंबई किंवा नाशिकमध्ये त्यांची चौकशी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये.
30 Mar 2026, 07:37 वाजता
महत्त्वाची बातमी : लग्न आटोपून वऱ्हाड निघालं, वाटेत मृत्यूनं गाठलं; भीषण अपघातात स्कॉर्पिओ चक्काचूर, 6 ठार!
30 Mar 2026, 07:02 वाजता
भोस्ते घाटात पलटी झाला केमिकलचा टँकर
मुंबई-गोवा महामार्गावर खेड तालुक्यातील भोस्ते घाटात केमिकल टँकर पलटला. महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात भोस्ते घाटात केमिकल वाहतूक करणारा एक टँकर पलटल्याची घटना घडली आहे. हा टँकर लोटे एमआयडीसी येथील एका कंपनीचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. केमिकल असल्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांनी घटनास्थळी कडक बंदोबस्त ठेवला आहे. तसेच अग्निशमन दलाची टीमही तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही, मात्र प्रशासन पूर्णपणे सतर्क आहे.
30 Mar 2026, 07:01 वाजता
लासलगाव येथे अग्नि तांडव ; स्टेशन रोड परिसरात पाच टपऱ्या जळून खाक
लासलगाव रेल्वे स्टेशन रोडवरील टपऱ्यांना भीषण आग. गुरुद्वारा समोरील ध्रुवी कॉम्प्लेक्स शेजारी घटना. पाच टपऱ्या जळून खाक. आगीत टपऱ्याजवळ भाग झाल्याने टपरी धारकांची मोठे नुकसान. सिद्ध वीर हनुमान मित्र मंडळाच्या छोट्या अग्निशामक दलाच्या तत्परतेमुळे आग आटोक्यात आणण्यात यश. उर्वरित 12 ते 13 टपऱ्या आगीतून बचावल्या. साडेआठ वाजेच्या सुमारास घटना. आग लागली यावेळी परिसरात बघ्यांची गर्दी.
30 Mar 2026, 06:35 वाजता
वाळवा येथे जुन्या भांडणातून तरुणाचा निर्घृण खून
जुन्या भांडणाच्या रागातून एका तरुणाचा सांगलीच्या वाळव्यामध्ये निर्घृण खून करण्यात आला आहे.दारू पाजून डोक्यात दगड घालत तीस वर्षीय संदेश उर्फ साहिल अशोक कदम याचा खून करण्यात आला आहे.संदेश याचे गावातल्याच तरुणा बरोबर भांडण झालं होतं,त्या भांडणाचा वचपा काढण्यासाठी त्याला संशयितांनी घरी बोलवून दारू पाजली,त्यानंतर काठी व डोक्यात दगड घालून हत्या करत मृतदेह घरा बाहेर टाकण्यात आल्याचा आरोप कदम कुटुंबाकडुन करण्यात आला आहे. याप्रकरणी तिघांच्या विरोधात आष्टा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास पोलीस करत आहेत.
30 Mar 2026, 06:32 वाजता
एमआयएम – काँग्रेस नगरसेवकांमध्ये हाणामारी,घटनेला राजकीय किनार
अकोल्यातील अकोट फाईल पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एमआयएम आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांमध्ये आपसी संघर्ष झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे शहरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून या प्रकरणाला आता स्पष्टपणे राजकीय किनार मिळाल्याचे चित्र दिसत आहे. काल रात्रीच्या सुमारास एमआयएमचे नगरसेवक सय्यद रहीम सय्यद हाशम आणि काँग्रेसचे नगरसेवक अब्दुल सलाम अब्दुल करीम यांच्यात जुन्या वादातून जोरदार वाद झाला. सुरुवातीला दोघांमध्ये शाब्दिक वाद झाला, मात्र काही वेळातच दोन्ही बाजूंचे समर्थक मोठ्या संख्येने घटनास्थळी जमा झाले आणि परिस्थिती चिघळली.यानंतर दोन्ही नगरसेवकांसह त्यांच्या समर्थकांमध्ये जोरदार धक्काबुक्की आणि हाणामारी झाली.
29 Mar 2026, 20:51 वाजता
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अवकाळी पाऊस
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अवकाळी पाऊस पडत आहेत. अवकाळी पावसामुळे शेतपिकांचे, फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही भागांत तर चक्क गारपीट होत आहे. त्यातच आता पुढील सहा दिवस राज्यात अवकाळी पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर सोमवार आणि मंगळवारी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट दिला आहे.
29 Mar 2026, 20:50 वाजता
नाशिक नगरीत ऐतिहासिक राम रथाची मिरवणूक
प्रभू रामचंद्र यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नाशिक नगरीत राम जन्मोत्सवाचा सोहळा अत्यंत जल्लोषात साजरा करण्यात आला.या उत्सवाचे मुख्य आकर्षण असलेल्या ऐतिहासिक राम रथाची मिरवणूक पारंपरिक पद्धतीने काढण्यात आली.
29 Mar 2026, 20:48 वाजता
सलग तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर निवड, रामदास आठवलेंचा पक्षाकडून सत्कार
रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्षाच्या दक्षिण मध्य मुंबई जिल्हयाच्या वतीनं फाईन आर्ट्स सभागृहात सत्कार करण्यात येत आहे.सलग तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर निवड झाल्याबद्दल हा सत्कार समारंभ पार पडत आहे.