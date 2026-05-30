Maharashtra Breaking News Today LIVE: मनोज जरांगेंचं आजपासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 May 2026: आज पासून पुन्हा एकदा मनोज जरांगे हे अंतरावाली सराटीमध्ये आंदोलन करणार आहेत. याशिवाय राज्याच्या राजकारणात अनेक घडामोडी आहेत. या सर्वांचे अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवा. नवीन अपडेट्ससाठी सतत पेज रिफ्रेश करत राहा.
मनोज जरांगेंचं आजपासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण…तळपत्या उन्हात मंडपाशिवाय उपोषणाला बसणार...मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाड यांची मध्यस्थी निष्फळ…
महायुतीत विधान परिषदेच्या 14 जागांचा तिढा सुटला... पुणे, रायगड, संभाजीनगरचा पेच कायम.... भाजपच्या वाट्याला 10 जागा...
यंदा १० वर्षातील सर्वात कोरडा पावसाळा…सरासरीच्या ९० टक्के पावसाचा हवामान विभागाचा अंदाज…खरीप हंगामातील पेरण्यांवर संकट…तर राज्यात जूनमध्येही उकाडा कायम राहणार…
पुण्यात विषारी दारुने घेतला 18 जणांचा बळी, 5 जण अत्यवस्थ...आरोपींनी गावठी दारुमध्ये घातक मिथेनॉल मिसळल्याचं उघड...तर पोलीस आयुक्तांकडून हडपसर पोलीस स्टेशनच्या तीन अधिका-यांवर निलंबनाची कारवाई..
नीट पेपरफुटी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे एनटीए, केंद्र सरकारवर ताशेरे…जबाबदारी निश्चित नसल्याने गैरप्रकार झाल्याचं निरीक्षण…एनटीएला यूपीएससीकडून धडा घेण्याचा सल्ला
तनपुरेंपाठोपाठ राजेश टोपेही भाजपच्या वाटेवर असल्यची चर्चा...तर आपण कुठेही जाणार नाही, माझ्याबाबत येणाऱ्या बातम्या चुकीच्या…भाजप प्रवेशाच्या चर्चांवर राजेश टोपेंचं स्पष्टीकरण
राष्ट्रवादी SPचे प्राजक्त तनपुरे हाती कमळ घेणार....मुंबईत भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश होणार...
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट...दोन्ही नेत्यांमध्ये रायगडच्या जागेबाबत चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती...
विधान परिषदेसाठी महाविकास आघाडीचं जागावाटप ठरलं.... काँग्रेस 8, शिवसेना UBT 6 तर शरद पवारांची राष्ट्रवादी 3 जागांवर लढणार... मुंबईत झालेल्या बैठकीत समन्वयानं निर्णय....
सोलापूरच्या जागेवरून महायुतीत रस्सीखेच... विधान परिषदेसाठी सामतांकडून दावा... तर ज्या ठिकाणी शिवसेनेच ताकद... त्या ठिकाणी भाजपचीही ताकद...जयकुमार गोरेंचं उदय सामंतांना उत्तर....
महायुतीत विधान परिषदेच्या 14 जागांचा तिढा सुटला... पुणे, रायगड, संभाजीनगरचा पेच कायम.... भाजपच्या वाट्याला 10 जागा...
58 लाख नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, मराठ्यांसाठी वेगळं मंत्रालय स्थापन करा…मनोज जरांगेंची सरकारच्या शिष्टमंडळाकडे मोठी मागणी…
मनोज जरांगेंचं आजपासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण…तळपत्या उन्हात मंडपाशिवाय बसणार उपोषणाला...मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाड यांची मध्यस्थी निष्फळ…
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 May 2026: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे हे 30 मे पासून अंतरावाली सराटीमध्ये आंदोलन करणार आहेत. महायुतीतील १४ जागांचा तिढा सुटला, भाजपच्या 10 जागा स्पष्ट, अजूनही तीन जागाचा पेच कायम , पुणे, रायगड आणि संभाजीनगरचा पेच कायम आहेत. याशिवाय सर्वांचे लक्ष हे पावसाकडे लागले आहेत. रोज गरमीचा पारा वाढत जात आहे. भारताला लवकरच पहिली प्लास्टिकची नोट मिळण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक आपल्या या अनेक वर्षे जुन्या संकल्पनेवर पुन्हा एकदा गांभीर्यानं विचार करत आहे. जर हा निर्णय प्रत्यक्षात आला. तर तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एक खूप मोठा बदल ठरेल. या आणि अशा प्रत्येक घडामोडींचे सर्व अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर ....