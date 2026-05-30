Maharashtra Breaking News Today LIVE: मनोज जरांगेंचं आजपासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 May 2026: आज पासून पुन्हा एकदा मनोज जरांगे हे अंतरावाली सराटीमध्ये आंदोलन करणार आहेत. याशिवाय राज्याच्या राजकारणात अनेक घडामोडी आहेत. या सर्वांचे अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवा. नवीन अपडेट्ससाठी सतत पेज रिफ्रेश करत राहा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: May 30, 2026, 06:32 AM IST|Updated: May 30, 2026, 08:49 AM IST
30 May 2026 08:48 AM (IST)

मनोज जरांगेंचं आजपासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण…तळपत्या उन्हात मंडपाशिवाय उपोषणाला बसणार...मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाड यांची मध्यस्थी निष्फळ…

30 May 2026 06:50 AM (IST)

महायुतीत विधान परिषदेच्या 14 जागांचा तिढा सुटला

महायुतीत विधान परिषदेच्या 14 जागांचा तिढा सुटला... पुणे, रायगड, संभाजीनगरचा पेच कायम.... भाजपच्या वाट्याला 10 जागा...

30 May 2026 06:49 AM (IST)

यंदा १० वर्षातील सर्वात कोरडा पावसाळा

यंदा १० वर्षातील सर्वात कोरडा पावसाळा…सरासरीच्या ९० टक्के पावसाचा हवामान विभागाचा अंदाज…खरीप हंगामातील पेरण्यांवर संकट…तर राज्यात जूनमध्येही उकाडा कायम राहणार…

30 May 2026 06:49 AM (IST)

आरोपींनी गावठी दारुमध्ये घातक मिथेनॉल मिसळल्याचं उघड

पुण्यात विषारी दारुने घेतला 18 जणांचा बळी, 5 जण अत्यवस्थ...आरोपींनी गावठी दारुमध्ये घातक मिथेनॉल मिसळल्याचं उघड...तर पोलीस आयुक्तांकडून हडपसर पोलीस स्टेशनच्या तीन अधिका-यांवर निलंबनाची कारवाई.. 

30 May 2026 06:49 AM (IST)

नीट पेपरफुटी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे एनटीए, केंद्र सरकारवर ताशेरे

नीट पेपरफुटी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे एनटीए, केंद्र सरकारवर ताशेरे…जबाबदारी निश्चित नसल्याने गैरप्रकार झाल्याचं निरीक्षण…एनटीएला यूपीएससीकडून धडा घेण्याचा सल्ला

30 May 2026 06:48 AM (IST)

भाजप प्रवेशाच्या चर्चांवर राजेश टोपेंचं स्पष्टीकरण

तनपुरेंपाठोपाठ राजेश टोपेही भाजपच्या वाटेवर असल्यची चर्चा...तर आपण कुठेही जाणार नाही, माझ्याबाबत येणाऱ्या बातम्या चुकीच्या…भाजप प्रवेशाच्या चर्चांवर राजेश टोपेंचं स्पष्टीकरण

30 May 2026 06:48 AM (IST)

राष्ट्रवादी SPचे प्राजक्त तनपुरे हाती कमळ घेणार

राष्ट्रवादी SPचे प्राजक्त तनपुरे हाती कमळ घेणार....मुंबईत भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश होणार... 

30 May 2026 06:47 AM (IST)

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट...दोन्ही नेत्यांमध्ये रायगडच्या जागेबाबत चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती...

30 May 2026 06:47 AM (IST)

विधान परिषदेसाठी महाविकास आघाडीचं जागावाटप ठरलं

विधान परिषदेसाठी महाविकास आघाडीचं जागावाटप ठरलं.... काँग्रेस 8, शिवसेना UBT 6 तर शरद पवारांची राष्ट्रवादी 3 जागांवर लढणार... मुंबईत झालेल्या बैठकीत समन्वयानं निर्णय....

30 May 2026 06:46 AM (IST)

सोलापूरच्या जागेवरून महायुतीत रस्सीखेच

सोलापूरच्या जागेवरून महायुतीत रस्सीखेच... विधान परिषदेसाठी सामतांकडून दावा... तर ज्या ठिकाणी शिवसेनेच ताकद... त्या ठिकाणी भाजपचीही ताकद...जयकुमार गोरेंचं उदय सामंतांना उत्तर....

30 May 2026 06:46 AM (IST)

पुणे, रायगड, संभाजीनगरचा पेच कायम

महायुतीत विधान परिषदेच्या 14 जागांचा तिढा सुटला... पुणे, रायगड, संभाजीनगरचा पेच कायम.... भाजपच्या वाट्याला 10 जागा...

30 May 2026 06:45 AM (IST)

मनोज जरांगेंची सरकारच्या शिष्टमंडळाकडे मोठी मागणी

58 लाख नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, मराठ्यांसाठी वेगळं मंत्रालय स्थापन करा…मनोज जरांगेंची सरकारच्या शिष्टमंडळाकडे मोठी मागणी…

30 May 2026 06:45 AM (IST)

मनोज जरांगेंचं आजपासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण…तळपत्या उन्हात मंडपाशिवाय बसणार उपोषणाला...मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाड यांची मध्यस्थी निष्फळ…

Tejashree Gaikwad

वृषभसह 3 राशीच्या लोकांना मिळणार आनंद, प्रत्येक कामात मिळेल यश

