Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: भाजपा हा बाटलेला पक्ष आहे- माणिकराव कोकाटे

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 November 2025: राज्यातील राजकीय तसेच देशविदेशातील प्रत्येक अपडेट्स आणि प्रत्येक बातमीची माहिती मिळवा या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा.    

Soneshwar Patil | Nov 30, 2025, 08:16 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 November 2025: राज्यात सध्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार असून सध्या सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार प्रचार सुरु केला आहे. तसेच अनेक ठिकाणी वेगवेगळी आश्वासने देखील देण्यात येत आहेत. याचसंदर्भातील आणि मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्रातील प्रत्येक महत्त्वाच्या घडामोडी पाहा फक्त एका क्लिकवर 

30 Nov 2025, 07:20 वाजता

30 Nov 2025, 07:19 वाजता

भाजपा हा बाटलेला पक्ष आहे- माणिकराव कोकाटे

भाजपा हा बाटलेला पक्ष आहे…त्यांना फोडाफोडीशिवाय काहीच येत नाही…क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटेंची जहरी टीका…

30 Nov 2025, 07:18 वाजता

मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून जाहीरनामा समिती जाहीर 

- - मुंबईचा जाहीरनामा तयार केला जाणार 

- - अमित साटम यांच्याकडून समितीची घोषणा

- - जाहीरनामा समितीमध्ये 11 जणांचा समावेश

- आमदार पराग अळवणी, आमदार योगेश सागर, आमदार संजय उपाध्याय, आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश 

- मुंबई भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा देखील समावेश 

30 Nov 2025, 07:17 वाजता

केंद्रात NDA,राज्यात फडणवीसांसोबत राहणार- सुनील तटकरे

- आम्ही केंद्रात NDA आणि राज्यात फडणवीसांसोबत राहणार... 
- राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी रायगडमध्ये मोठं विधान केलं. 
- तसंच आम्ही सूरत, गुवाहाटीमार्गे गोव्यात गेलो नाही असं सांगत, तटकरेंनी थेट शिवसेनेला डिवचलं. 

30 Nov 2025, 07:16 वाजता

युतीधर्मावरून एकनाथ शिंदेंनी भाजपला सुनावल्यानंतर भाजपही आक्रमक

युतीधर्मावरून एकनाथ शिंदेंनी भाजपला सुनावल्यानंतर भाजपही आक्रमक.... उमरग्यात शिवसेनेची काँग्रेससोबत युती हा कोणता धर्म?
प्रवीण दरेकरांचा शिंदेंवर पलटवार.

30 Nov 2025, 07:15 वाजता

शिवसेना युतीधर्म पाळते भाजपनंही पाळावा-एकनाथ शिंदे

शिवसेना युतीधर्म पाळते भाजपनंही पाळावा... नाहीतर संघर्ष होणारच... झी २४ ताच्या टू द पॉईंट या विशेष कार्यक्रमातून एकनाथ शिंदेंचे भाजपला खडे बोल..

30 Nov 2025, 07:14 वाजता

"शिवसेना युतीधर्म पाळते भाजपनंही पाळावा" - एकनाथ शिंदे

भाजपनं युतीधर्म पाळलाच पाहिजे अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मित्रपक्ष भाजपला सुनावलं. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत त्यांनी भाजप-शिवसेना संघर्षावर थेट भाष्य केलं. त्यानंतर भाजपही आक्रमक झाली. उमरग्यात शिवसेनेनं काँग्रेससोबत युती केली हा कोणता युतीधर्म असा सवाल करत, भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी एकनाथ शिंदेंवर पलटवार केला. 

30 Nov 2025, 07:12 वाजता

 "भाजपनं युतीधर्म पाळलाच पाहिजे" - एकनाथ शिंदेंनी भाजपला टू द पॉईंट सुनावलं

भाजपनं युतीधर्म पाळलाच पाहिजे अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मित्रपक्ष भाजपला सुनावलंय. टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत त्यांनी भाजप-शिवसेना संघर्षावर थेट भाष्य केलंय. शिवसेना युतीधर्म पाळते त्यामुळं युतीधर्म भाजपनंही पाळावा असं एकनाथ शिंदेंनी निक्षून सांगितलंय. युतीधर्म पाळला नाहीतर संघर्ष होणारच असं सांगताना त्यांनी भविष्यातल्या संभाव्य संघर्षाचेही संकेत दिलेत. भाजपनं शिवसैनिकांना फोडल्यामुळं शिवसेना आक्रमक झाली होती त्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदेंनी थेट भाजपला सुनावलंय. 

29 Nov 2025, 23:02 वाजता

मुंबईकरांच्या स्वच्छ हवेसाठी काँग्रेस ‘मुंबई क्लिन एअर ऍक्शन प्लॅन’ घेऊन येणार

मुंबईतील वायूप्रदूषणानिमित्तचा जाहिरनामा आज सकाळी 10.30 वाजता जाहीर करण्यात येणार आहे. मुंबईकरांच्या स्वच्छ हवेसाठी काँग्रेस ‘मुंबई क्लिन एअर ऍक्शन प्लॅन’ घेऊन येणार आहे. मुंबईतील वायूप्रदूषणानिमित्तचा जाहिरनामा रविवार दिनांक 30 नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी 10.30 वाजता मरीन ड्राइव्ह, पिझ्झा बाय द बे समोर, मुंबई येथे जाहीर करण्यात येणार आहे.

29 Nov 2025, 23:01 वाजता

मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून जाहीरनामा समिती जाहीर

मुंबईचा जाहीरनामा तयार केला जाणार ..अमित साटम यांच्याकडून समितीची घोषणा..जाहीरनामा समितीमध्ये 11 जणांचा समावेश..आमदार पराग अळवणी, आमदार योगेश सागर, आमदार संजय उपाध्याय, आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश  मुंबई भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा देखील समावेश

 

