Maharashtra Breaking News Today LIVE: निलेश घायवळ प्रकरणात EDची एन्ट्री, 3 वर्षातील संपत्तीचा आकडा थक्क करणारा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 October 2025: दिवाळी आणि छटपूजेच्या पार्श्वभूमीवर पुणे रेल्वे विभागाने एक हजार विशेष गाड्या सोडल्या असल्या तरी अनेक गाड्यांना चार ते आठ तासांपर्यंत उशीर होत आहे. तसेच दिवाळीनंतर ताप, सर्दी, खोकल्याने मुंबईकर हैराण झाले आहेत. सकाळी ऊन, सायंकाळी पाऊस, रात्री थंडीमुळे आरोग्यावर परिणाम होत आहे. ऑक्टोबर संपला तरी मुंबईत व पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. दिवसा उन्हाचे चटके, सायंकाळी पडणारा पाऊस आणि रात्री जाणवणारी थंडी, यामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. खोकला, सर्दी, ताप आणि घशाच्या संसर्गाचे 5 रुग्ण शहरातील खासगी दवाखान्यांत आणि शासकीय रुग्णालयांच्या ओपीडीत वाढले आहेत.
30 Oct 2025, 09:11 वाजता
मोंथा चक्रीवादळाचा कोकणाला फटका
अरबी समुद्रात मोंथा चक्रीवादळच्या पार्श्वभूमीवरती कोकणात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. जोरदार पावसामुळे कोकणातल्या कापणी योग्य झालेल्या भातशेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. कापून ठेवलेली भात पिकं पूर्णपणे पाण्यामध्ये बुडालेत. तर, जोरदार वारा आणि पाऊस यामुळे भात शेती पूर्णतः जमीनदोस्त झालीय. एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 70 हजार हेक्टरहुन जास्त जागेवरती भात लागवड केली जाते. पावसामुळे भात शेतीचे झालेले नुकसान पाहता भात उत्पादक शेतकऱ्याचे पुढील वर्षभराचे संपूर्ण गणित बिघडले आहे.
30 Oct 2025, 08:53 वाजता
30 Oct 2025, 08:46 वाजता
मुंबईतल्या एल्फिन्स्टन पूलामुळे बाधित झालेल्या रहिवाशांना लवकरच घरं मिळणार
मुंबईतल्या एल्फिन्स्टन पूलामुळे बाधित झालेल्या रहिवाशांना लवकरच घरं मिळणार आहे. या 83 रहिवाशांना लवकरच नव्या घराच्या चाव्या मिळणार. सध्या म्हाडाकडून घरांची आवश्यक ती दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी केली जात आहे. त्यानंतर येत्या 15 दिवसांत म्हाडा ही घरं MMRDAला सुपूर्द करणार आहे. त्यानंतर रहिवाशांना घरांचं वाटप करण्याची जबाबदारी MMRDAवर असेल. संबंधित रहिवाशांना दादर, माहीम, माटुंगा, वडाळा, प्रभादेवी, लोअर परळ या भागातील म्हाडाची ८३ घरे मालकी तत्त्वावर दिली जाणार आहेत.
30 Oct 2025, 08:23 वाजता
30 Oct 2025, 08:22 वाजता
निलेश घायवळ प्रकरणात EDची एन्ट्री होण्याची शक्यता
पुणे पोलिसांसह आता ईडी निलेश घायवळ प्रकरणी तपास करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पुणे पोलिस लवकरच अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) तपासासाठी पत्र पाठवणार आहेत. निलेश घायवळने 3 वर्षांत जमवली 58 एकर जमिनीचा व्यवहार केल्याच आढळलं आहे. जमिनीच्या व्यवहारात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्यामुळे निलेश घायवळ प्रकरणी ई डी तपास करण्याची शक्यता आहे. गँगस्टर निलेश घायवळचे आर्थिक साम्राज्याचे तपशील समोर आले आहेत. जमिनीचे व्यवहार स्वतःसह आई-वडील, भाऊ, पत्नी आणि नातेवाईकांच्या नावावरघायवळ ने 2022 ते 2025 या काळात जामखेड परिसरातील 12 वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून जमीन खरेदी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या व्यवहारांची किंमत कोट्यवधी रुपयांत असल्याचा अंदाज असल्याने याचा तपास ई डीकडून होण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी आधीच गायवळ आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची 10 बँक खाती गोठवली आहेत. घायवळ ने धाराशीव व बीड जिल्ह्यातील सोलार प्रकल्पांचे टेंडर मिळविल्याचंही समोर आलं आहे.
30 Oct 2025, 08:21 वाजता
पवित्र पोर्टलचा वापर काटेकोरपणे करा : हायकोर्ट
शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारच्या 'पवित्र पोर्टल'चा काटेकोरपणे वापर करण्यावर भर द्या. तसेच, सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना या प्रणालीचा लाभ मिळण्यासाठी 'त्रुटीविरहित' मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. सध्या अनेक शैक्षणिक संस्था पोर्टलला कार्यान्वित नसल्याचे कारण देऊन खासगी पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवत असल्याचे निरीक्षण न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर रोजी नोंदविले होते. शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी किमान त्रिसदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. ही समिती शैक्षणिक संस्थांची तपासणी करून अहवाल सादर करेल. त्यानंतर सरकारने दोषी संस्थांवर कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले. तसेच 'पवित्र पोर्टल' कार्यान्वित राहील याची खात्री करून संस्थांना लॉगिन आयडी उपलब्ध करून द्यावेत, असे आदेशात नमूद केले आहे.
30 Oct 2025, 08:19 वाजता
राज्यात एक लाखाहून अधिक विद्यार्थी झाले 'ड्रॉप आऊट', दहावीनंतर इतर कोर्सेसकडे कल
राज्यातील युडायस प्रणालीतील विद्यार्थ्यांची संचमान्यता आणि नोंदणी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. तरीही १ लाख १० हजार २४४ विद्यार्थी गळती असल्याची आकडेवारी शिक्षण विभागातील प्राथमिक परिषदेच्या ताज्या माहितीतून समोर आली. यामध्ये मुंबई जिल्हा प्रथम, तर पालघर जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अनेक विद्यार्थी आयटीआय, पॉलिटेक्निक आदीकडे वळतात, त्यामुळे ते ड्रॉप आऊटमध्ये गणले जातात. यु-डायस सांख्यिकी प्रणालीसाठी संचमान्यता, विद्यार्थी नोंदणीसंदर्भात ३० सप्टेंबर ही तारीख होती. शिक्षक संघटनांच्या मागणीवरून २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र अर्ध्यावर शाळा सोडतात त्याना ड्रॉप आऊटमध्ये गणले जाते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. उच्च माध्यमिक स्तरावर विविध कारणामुळे विद्यार्थी शाळा सोडतात. त्यामुळे त्या शैक्षणिक स्तरात ही गळती असू शकते. प्राथमिक स्तरावर मात्र गळती नाही.
30 Oct 2025, 08:17 वाजता
फेक कॉलपासून होणार सुटका, अनोळखी नंबरवरुन येणाऱ्या कॉलरचं दिसणार नाव
अनेकदा आपण मोबाईलवर येणाऱ्या फेक आणि अनोळख्या कॉलने हैराण होता. पण तुमचा हा प्रश्न आता कायमचा सोडवला आहे.
30 Oct 2025, 07:44 वाजता
30 Oct 2025, 07:13 वाजता
सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी १,६४७ कोटी रुपयांचा जादा निधी मंजूर; मंत्रिमंडळाची मान्यता…
सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 1647 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता दिली. सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे ब्रॅाडगेज रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी तीन हजार 295 कोटी 74 लाख रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 50 टक्के हिस्सा म्हणजेच 164786 लाख रुपयांचा अधिक निधी देण्यात येणार आहे. यामुळे साडे तीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेले तुळजापूर शहर शक्तीपीठ रेल्वे मार्गाशी जोडले जाणार आहे. यामुळे विविध राज्यातून येणाऱ्या भाविकांची सोय होणार आहे.