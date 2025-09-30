English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: फडणवीस सरकार आज मोठी घोषणा करणार; सूत्रांची माहिती

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 September 2025: राज्यातील पावसाच्या अपडेट्सबरोबरच राजकीय घडामोडी आणि महत्त्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा तुम्हाला या ठिकाणी घेता येईल. दिवसभरातील महत्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स पाहा एकाच ठिकाणी...  

Pooja Pawar | Sep 30, 2025, 08:31 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: फडणवीस सरकार आज मोठी घोषणा करणार; सूत्रांची माहिती

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 September 2025: महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये आज जोरदार ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस कोसळत आहे. या पावसाच्या अपडेट्सबरोबरच राज्यातील तसेच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या, राजकीय घडामोडीबद्दलचे सविस्तर अपडेट्स या ठिकाणी पाहता येणार आहेत. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...

30 Sep 2025, 08:31 वाजता

30 Sep 2025, 07:21 वाजता

'तुम्ही महाराष्ट्राचे लीडर नाही,' शिवसेना नेत्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी झापलं; 'तुमचं राजकारण करु नका', VIDEO तुफान व्हायरल

30 Sep 2025, 07:19 वाजता

'प्रफुल्ल पटेल यांना गुजरात पॅटर्न...', कर्जमाफीवरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; फडणवीसांना म्हणाले 'खुर्च्यांतले ढेकूण...'

30 Sep 2025, 07:18 वाजता

ऐन नवरात्रीत पावसामुळे आजारांचा फैलाव; रुग्णसंख्या 30 टक्क्यांनी वाढली

पुण्यात गेल्या दोन दिवसांच्या मुसळधार पावसामुळे ताप, सर्दी-खोकला, डेंग्यू, पोटाचे विकार आणि बुरशीजन्य आजार झपाट्याने वाढले आहेत. रुग्णसंख्या तब्बल 30 टक्क्यांनी वाढली असून दवाखान्यांत गर्दी आहे. आर्द्रता व साचलेल्या पाण्यामुळे डासांची पैदास वाढून डेंग्यू, मलेरिया, चिकुनगुनिया यांसारखे आजार पसरत आहेत. मुलांमध्ये टायफॉईड, उलट्या-जुलाब व त्वचारोग वाढल्याचे डॉक्टरांचे निरीक्षण आहे. स्वच्छता राखणे, मास्क वापरणे व वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घेणे अत्यावश्यक असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे आवाहन आहे.

30 Sep 2025, 07:18 वाजता

पुणे-सातारा महामार्गावर तीन कारचा अपघात

पुणे-सातारा महामार्गावरील नसरापूर-चेलाडी उड्डाणपुलाजवळ खड्डा समोर आल्याने कारने अचानक ब्रेक घेतला आणि मागून धावणाऱ्या आणखी दोन कार एकमेकांना धडकल्या. या अपघातात सुदैवाने कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही; मात्र गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले. घटनेनंतर महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली. करोडो रुपये खर्चूनही रस्ते व पुलांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा आरोप करत स्थानिकांनी एनएचआयवर संताप व्यक्त केला. वारंवार तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नसल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी दर्शवली आहे.

30 Sep 2025, 07:14 वाजता

30 Sep 2025, 07:13 वाजता

30 Sep 2025, 07:11 वाजता

मेट्रोची सायबर सुरक्षा मजबूत; महामेट्रो-आयआयटी कानपूर करार

पुणे आणि नागपूर मेट्रोच्या सायबर सुरक्षेसाठी महामेट्रोने आयआयटी कानपूरच्या सी३आयएचयूबसोबत सामंजस्य करार केला आहे. मेट्रो भवन येथे झालेल्या या करारावर महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर व सी३आयएचयूबीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तनिमा हाजरा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. वाढत्या सायबर धोक्यांपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी ही भागीदारी करण्यात आली आहे.कार्यक्रमास महामेट्रो व सी३आयएचयूबीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

30 Sep 2025, 07:11 वाजता

...तरच मी भारताला Asia Cup ची ट्रॉफी आणि पदकं परत करीन; पाकिस्तानी मंत्र्याची अजब अट

30 Sep 2025, 07:11 वाजता

ऊस गाळप हंगाम उशिराने सुरू होण्याची शक्यता

ऊस गाळप हंगामासंदर्भात आज बैठक होणार आहे. राज्यातील अतिवृष्टीमुळे ऊस गाळप हंगाम उशिराने सुरू होणार असल्याचे संकेत आहेत. साधारणतः 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होणारा हंगाम यंदा 25 ऑक्टोबर किंवा १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याबाबत चर्चा अपेक्षित आहे. 2025-26 च्या गाळप हंगामाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी मंत्री समितीची बैठक आज मंत्रालयात दुपारी दीड वाजता होणार आहे. त्यामुळे यंदा गाळप हंगाम उशिरा सुरू होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज़

