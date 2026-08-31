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Maharashtra Breaking News Today LIVE: ताज्या बातम्यांचा धावता आढावा | 31 ऑगस्ट 2026

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31 Aug 2026: महाराष्ट्राबरोबरच देशातील ताज्या घडामोडींचे सर्व अपडेट्स तुम्हाला या एका ठिकाणी अगदी मोजक्या शब्दांमध्ये जाणून घेता येतील. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 31, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:43 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: ताज्या बातम्यांचा धावता आढावा | 31 ऑगस्ट 2026
31 August 2026 09:40 AM (IST)

राहुल गांधींविरोधात हल्दवानीमध्ये गुन्हा दाखल

श्रीराम सेनेच्या अमित कुमारांच्या तक्रारीनंतर राहुल गांधींविरोधात गुन्हा दाखल

अनुसूचित वर्गाच्या भावना दुखावल्याचा राहुल गांधींवर आरोप

शुद्धीकरण यज्ञ दलितविरोधीत म्हटल्याची तक्रार

31 August 2026 09:40 AM (IST)

ओबीसी नेत्यांना मोठा धक्का

1 सप्टेंबरच्या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. लक्ष्मण हाकेंना यवत पोलिसांनी नोटीस पाठवली आहे. मात्र एक सप्टेंबरच्या मोर्चावर लक्ष्मण हाके ठाम आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत मोर्चा निघणार, असं हाकेंनी म्हटलंय.

31 August 2026 09:31 AM (IST)

राज ठाकरेंनी वाहतूक सेनेची बोलवली बैठक

रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात मनसे कायदेशीर लढा लढणार आहे. या संदर्भात मनसेच्या वाहतूक सेनेची आज वकिलांबरोबर बैठक होणार आहे. राज ठाकरे यांनी वाहतूक सेनेची आज बैठक बोलवली आहे. याबाबत भूमिका राज ठाकरे वाहतूक सेनेसोबतच्या बैठकीमध्ये जाहीर करणार आहेत. राज ठाकरे बैठक घेऊन भूमिका स्पष्ट करतील. शिवतीर्थला सकाळी 10 वाजल्यानंतर बैठक घेतली जाणार आहे.

31 August 2026 09:31 AM (IST)

मुंबईत आज राष्ट्रवादी पक्षाची महत्त्वाची बैठक

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आठवड्याभरातच दुसऱ्यांदा कोअर कमिटीची बैठक पार पडणार आहे. पक्ष अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, प्रफुल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, खासदार पार्थ पवार, दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, बाबासाहेब पाटील उपस्थित राहणार आहेत. शरद पवारांच्या कोअर कमिटीचा बैठकीनंतर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची देखील कोअर कमिटीची बैठक पार पडत आहे. मुंबईत सकाळी 10 वाजता कोअर कमिटीच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. राष्ट्रवादीच्या या बैठकीत काही मोठा निर्णय घेतला जातो का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

31 August 2026 09:25 AM (IST)

भाजप प्रदेश कार्यकारिणीची पुण्यात बैठक

राष्ट्रीय कार्यकारणी झाल्यानंतर आता राज्याची कार्यकारणी घेतली जाणार आहे. भाजपचे मंत्री ,आमदार , जिल्हाध्यक्ष , पदाधिकारी, सर्व प्रकोष्ठ, आघाड्या प्रमुख बीएलओ आजच्या बैठकीला उपस्थित असणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण मार्गदर्शन करणार आहेत. सकाळी 10 ते 6 या वेळेत दिवसभर होणाऱ्या कार्यकारणीत पक्षीय ठराव सुद्धा मांडले जाणार आहेत. या बैठकीमध्ये काही संघटनात्मक निर्णय घेतले जातात का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

31 August 2026 09:24 AM (IST)

आज सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगेंच्या भेटीला जाणार

शंभूराजे देसाई, राधाकृष्ण विखे, उदय सामंत, प्रसाद लाड हे आज मनोज जरांगेंच्या आंदोलनानंतर पहिल्यांदा आंदोलनस्थळी जाणार आहेत. त्यामुळे जरांगेंच्या आंदोलनावर तोडगा निघणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

31 August 2026 09:19 AM (IST)

जरांगेंच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस

अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे आमरण उपोषण करत आहेत. मराठा आरक्षणासाठीचं त्यांचं तीन वर्षातलं हे 11 वं उपोषण आहे. अशात राज्यभरातून मराठा आंदोलक अंतरवालीत दाखल होत आहेत. 

31 August 2026 09:19 AM (IST)

सुभाष चंद्रांनी स्वत: कर्ज घेतलं नसल्याचं स्पष्ट

NCLT सेटलमेंट ऑर्डरबाबत कार्यालयाकडून निवेदन जारी करण्यात आलं आहे. 22 हजार कोटींचं कर्ज नसून केवळ हमी देण्यात आली आहे. केवळ 998 कोटींचं देणं बाकी आहे. डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी स्वतः आपल्या नावावर कोणतंही कर्ज घेतलेलं नसल्याचं स्पष्ट झालंय. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक हमी प्रकरणासंदर्भात विविध चर्चा सुरू आहेत. काही पोस्टही सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या कार्यालयाकडून 30 ऑगस्ट 2026 रोजी सविस्तर निवेदन जारी करण्यात आलं आहे.

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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