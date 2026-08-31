Maharashtra Breaking News Today LIVE: ताज्या बातम्यांचा धावता आढावा | 31 ऑगस्ट 2026

श्रीराम सेनेच्या अमित कुमारांच्या तक्रारीनंतर राहुल गांधींविरोधात गुन्हा दाखल
अनुसूचित वर्गाच्या भावना दुखावल्याचा राहुल गांधींवर आरोप
शुद्धीकरण यज्ञ दलितविरोधीत म्हटल्याची तक्रार
1 सप्टेंबरच्या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. लक्ष्मण हाकेंना यवत पोलिसांनी नोटीस पाठवली आहे. मात्र एक सप्टेंबरच्या मोर्चावर लक्ष्मण हाके ठाम आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत मोर्चा निघणार, असं हाकेंनी म्हटलंय.
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात मनसे कायदेशीर लढा लढणार आहे. या संदर्भात मनसेच्या वाहतूक सेनेची आज वकिलांबरोबर बैठक होणार आहे. राज ठाकरे यांनी वाहतूक सेनेची आज बैठक बोलवली आहे. याबाबत भूमिका राज ठाकरे वाहतूक सेनेसोबतच्या बैठकीमध्ये जाहीर करणार आहेत. राज ठाकरे बैठक घेऊन भूमिका स्पष्ट करतील. शिवतीर्थला सकाळी 10 वाजल्यानंतर बैठक घेतली जाणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आठवड्याभरातच दुसऱ्यांदा कोअर कमिटीची बैठक पार पडणार आहे. पक्ष अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, प्रफुल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, खासदार पार्थ पवार, दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, बाबासाहेब पाटील उपस्थित राहणार आहेत. शरद पवारांच्या कोअर कमिटीचा बैठकीनंतर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची देखील कोअर कमिटीची बैठक पार पडत आहे. मुंबईत सकाळी 10 वाजता कोअर कमिटीच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. राष्ट्रवादीच्या या बैठकीत काही मोठा निर्णय घेतला जातो का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
राष्ट्रीय कार्यकारणी झाल्यानंतर आता राज्याची कार्यकारणी घेतली जाणार आहे. भाजपचे मंत्री ,आमदार , जिल्हाध्यक्ष , पदाधिकारी, सर्व प्रकोष्ठ, आघाड्या प्रमुख बीएलओ आजच्या बैठकीला उपस्थित असणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण मार्गदर्शन करणार आहेत. सकाळी 10 ते 6 या वेळेत दिवसभर होणाऱ्या कार्यकारणीत पक्षीय ठराव सुद्धा मांडले जाणार आहेत. या बैठकीमध्ये काही संघटनात्मक निर्णय घेतले जातात का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
शंभूराजे देसाई, राधाकृष्ण विखे, उदय सामंत, प्रसाद लाड हे आज मनोज जरांगेंच्या आंदोलनानंतर पहिल्यांदा आंदोलनस्थळी जाणार आहेत. त्यामुळे जरांगेंच्या आंदोलनावर तोडगा निघणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे आमरण उपोषण करत आहेत. मराठा आरक्षणासाठीचं त्यांचं तीन वर्षातलं हे 11 वं उपोषण आहे. अशात राज्यभरातून मराठा आंदोलक अंतरवालीत दाखल होत आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31 Aug 2026: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंनी सुरु केलेल्या उपोषणाचा आजचा तिसरा दिवस असून आज यासंदर्भातील मोठ्या घडामोडींची शक्यता आहे. दुसरीकडे आज भाजप प्रदेश कार्यकारिणीची पुण्यात बैठक होत आहे. या बैठकीमध्ये मोठ्या निर्णयांची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचप्रमाणे आज राज ठाकरेंनी वाहतूक सेनेची बैठक बोलावली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आठवड्याभरातच दुसऱ्यांदा कोअर कमिटीची बैठक पार पडणार असल्याने आजचा दिवस राजकीय घडामोडींचा असेल असं स्पष्ट आहे. या घडामोडींसोबतच ताज्या बातम्यांचे अपडेट्स तुम्ही येथे पाहू शकता. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...