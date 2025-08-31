English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Manoj Jarange Mumbai Morcha Live : मराठा आंदोलनाबाबत रात्री वर्षा निवासस्थानी खलबतं, 'दोन दिवसांमध्ये...'

Manoj Jarange Maratha Morcha Live Updates : मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा तिसरा दिवस आहे. शनिवारी रात्री मराठा आंदोलनाबाबत वर्षा निवावस्थानी बैठक पार पडली. आंदोलनाची प्रत्यके अपडेटसह राजकारणात अनेक घडामोडी आणि त्यासोबत ग्रामीण भागासोबत इतर क्षेत्रातील बातम्या पाहा एका क्लिकवर...  

Neha Choudhary | Aug 31, 2025, 07:39 AM IST
Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha Mumbai : राज्यात सध्या विविध मराठी आंदोलनाचा मुद्दावरून राजकारण रंगल आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जंरागे पाटील यांच्या आंदोलनाचा तिसरा दिवस आहे. या आंदोलनाचा तोडगा काढण्यासाठी शनिवारी रात्री उशिरा वर्षा बंगल्यावर बैठक पार पडली. तर दुसरीकडे अजून एका मराठा आंदोलनाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं आहे. या आणि अशा अनेक महाराष्ट्रातील गावपातळीवरील आणि सर्व क्षेत्रातील घडामोडीची ताज्या आणि धावता आढावा एका क्लिकवर पहा. 

31 Aug 2025, 07:19 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : आणखी एका आंदोलकाचा आंदोलनादरम्यान मृत्यू

मुंबईत सुरु असलेल्या मराठा आंदोलनादरम्यान आणखी एका मराठा आंदोलकाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झालाय.. दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील शिवनेरीजवळ एका मराठा आंदोलकाचा ह्रदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. त्यानंतर, सर्वच आंदोलकांकडून हळहळ व्यक्त करण्यात आली. मात्र, आता आणखी एका आंदोलकाचा मृत्यू झाल्यानंतर मनोज जरांगेंनी संताप व्यक्त केलाय... विजय घोगरे असं मृत आंदोलकाचं नाव आहे.. तो लातूरच्या टाकळगावचा रहिवासी आहे. त्याला उपारासाठी जे.जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

31 Aug 2025, 07:18 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : आणखी आंदोलक मुंबईत दाखल होणार?

मराठा आरक्षणाबाबत शनिवारी रात्रीपर्यंत काही तोडगा निघाला नाही तर रविवारी आणखी काही आंदोलनकर्ते गाड्या घेऊन मुंबईत दाखल होण्याची शक्यता आंदोलनकर्त्यांनी वर्तविलीये.. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांचा आदेश आल्यास मुंबईत कधीही रास्ता रोको आणि रेल रोको करण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिलाय...गेल्या दोन दिवसात काही तोडगा निघाला नाही. रविवारी जरांगे पाटील यांनी आदेश दिल्यास वाशीतच हाय-वे आणि रेल रोको करू, असे बीडचे रहिवासी गणेश आजबे यांनी सांगितले तर याच ग्रुपमधील नामदेव डोके यांनी सांगितले की, बीडहून आणखी काही गाड्या मुंबईच्या दिशेने आज-उद्या निघतील. त्यामुळे आंदोलनकर्त्याच्या संख्येत वाढ होईल. आम्ही आरक्षण घेतल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असेही डोके यांनी सांगितले.

31 Aug 2025, 07:14 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : मराठा, कुणबी एकच असल्याचा जरांगेंकडून पुनरुच्चार

मराठा, कुणबी एकच असल्याचं पुनरुच्चार मनोज जरांगेंनी केलाय.. सरसकट आरक्षण दिल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचं मनोज जरांगे म्हणालेत.. शिंदे समितीनं मनोज जरांगेची आझाद मैदानात जाऊन भेट घेतली.. यावेळी जरांगेंना  माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंनी मुदतवाढ देण्याची मागणी केलीय.. प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचं शिंदे म्हणालेत.. मात्र वेळ देण्यास जरांगेना नकार दिलाय.. उद्यापासून प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करण्याची मागणी जरांगेंनी केलीय.. तसेच तातडीनं मराठा आरक्षणाचा जीआर काढा आंदोलन मागे घेतो असं जरांगेंनी शिंदे समितीला सुनावलं.. मात्र शिंदे समिती आणि जरागेंच्या बैठकीत मराठा आरक्षणावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शिंदे समिती आणि जरांगेंची बैठक निष्फळ झाली.. 

31 Aug 2025, 07:12 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : रोजच्या परवानगीच्या अटीमुळे जरांगे संतप्त

मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत. आज या आंदोलनाचा तिसरा दिवस आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत हटणार नाही असा निर्धार जरांगे पाटील यांनी केला आहे. आज आणखी एक दिवस आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण रोजच्या परवानगीच्या अटीमुळे जरांगे पाटील संतप्त झाले आहेत. 

31 Aug 2025, 07:09 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : मराठा आंदोलनाबाबत रात्री वर्षा निवासस्थानी खलबतं

मुंबईतील मराठा आंदोलनाबाबत रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली... मुख्यमंत्री फडणवीस, विखे पाटील आणि गिरीश महाजनांमध्ये जवळपास तासभर चर्चा झाली...जरांगेंचं आंदोलनासह मुंबईतील वाहतूक कोंडीबाबत सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती आहे..तसेच जरांगे पाटलांच्या  मागण्यांबाबत कोणतीतरी भूमिका उपसमितीने ठाम करावी असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहिती आहे.. 

