Maharashtra Breaking News Today LIVE: ...म्हणून चौकशीला येऊ शकत नाही; चाकणकरांनी सांगितलं अजब कारण

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31 March 2026: महाराष्ट्रात सध्या सगळीकडे कॅप्टन भोंदूबाबा अशोक खरात हे प्रकरण गाजत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित अनेक घडामोडी महाराष्ट्रात घडत आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात गारांसह अवकाळी पाऊस पडत आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंमध्ये वर्षावर बैठक झाली. या बैठकीत मुंबईच्या महापालिकेच्या आयुक्तपदासंदर्भात चर्चा झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच अश्विनी भिडे आणि असीम गुप्ता यांची नावं चर्चेत असल्याची सूत्रांची माहिती समोर आली आहे. 'आम्हाला कुणीच हरवू शकत नाही, आम्हीच सर्वस्वी, या अहंकारात भाजपनं राहू नये भाजप काँग्रेसच्या वळचळणीला गेला तर RSS 10 भाजप उभी करेल', राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात अभिनेते शरद पोंक्षेंनी असा इशारा भाजपला दिला आहे. तसेच मनुस्मृतीवरही पोंक्षे यांनी भाष्य केल आहे. यासह सर्व घडामोडींचे अपडेट्स आपण येथे पाहणार आहेत.
31 Mar 2026, 07:45 वाजता
पालिकेच्या इमारती थंड ठेवण्यासाठी नवा उपाय
मुंबईत सातत्याने वाढणारा उन्हाचा कडाका कमी करण्यासाठी महापालिकेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शहरातील पालिकेच्या इमारतींचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी सौर परावर्तक रंग म्हणजेच म्हणजेच कूल रूफ पेंट लावण्याचा पथदर्शी प्रकल्प महापालिका राबवणार आहे. या उन्हाळ्यात वरळी, प्रभादेवी आणि लोअर परळचा समावेश असलेल्या जी-दक्षिण विभागात हा प्रयोग सर्वप्रथम राबवला जाणार आहे. हा एक विशेष प्रकारचा पांढऱ्या रंगाचा थर असतो, जो इमारतीच्या छतावर ला वला जातो. यामध्ये 'टायटॅनियम डायऑक्साइड'सारख्या घटकांचा वापर केलेला असतो. हा थर सूर्याची अतिनील किरणे शोषून घेण्याऐव जी ती परावर्तित करतो. त्यामुळे इमारतीच्या छताचा पृष्ठभाग थंड राहतो आणि पर्यायाने आतील तापमानात पाच टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जी-दक्षिण विभाग कार्यालयाने यापूर्वीच नेट झीरो आणि पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवले आहेत.
31 Mar 2026, 07:39 वाजता
मुंबई-सुरतदरम्यान 'नमो भारत' ट्रेन
पश्चिम रेल्वेकडून मुंबई -सुरतदरम्यान उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू असून, या मार्गावर नमो भारत ट्रेन धावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
31 Mar 2026, 06:54 वाजता
मुंबईकरांना एक रुपयाने स्वस्त वीज; बेस्ट, टाटा, अदानीच्या दरात कपात! महावितरणच्या वीज दरात कपात
झाल्यानंतर राज्यभरातील वीज ग्राहकांना दिलासा मिळाला असतानाच आता मुंबई शहर आणि उपनगरात विजेचा पुरवठा करणाऱ्या बेस्ट, अदानी इलेक्ट्रिसिटी आणि टाटा पॉवरच्या वीज दरात 1 एप्रिलपासून कपात होणार असल्याने वीज ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. सध्या असलेल्या विजेच्या दरात प्रतियुनिट सुमारे एक रुपयाची कपात होणार आहे. त्यामुळे छोट्या आणि घरगुती ग्राहकांना दिलासा मिळेल बहुवार्षिक वीज दर निश्चितीअतंर्गत वीज नियामक आयोगाने मार्च 2025 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, 2026-27 या नव्या आर्थिक वर्षासाठी बेस्ट, अदानी आणि टाटा या तिन्ही वीज कंपन्यांच्या ही वीज दरात कपात होणार आहे. दरम्यान, नव्याने लागू होणारे विजेचे दर 1 एप्रिलपासून अंमलात येणार असून, मे महिन्यात येणाऱ्या बिलात ग्राहकांना दिलासा असेल
31 Mar 2026, 06:38 वाजता
गोळीचं उत्तर गोळीनंच मिळणार!” अमित शाह यांचा लोकसभेत नक्षलवाद्यांना थेट इशारा
"जो कोणी शस्त्र उचलेल, त्याला परिणामांना सामोरे जावे लागेल. गोळीचे उत्तर गोळीनेच मिळणार”, असे गृहमंत्री अमित शाह लोकसभेत नक्षलवादावर बोलताना म्हणाले. “चर्चा करण्यासाठी तयार असणाऱ्यांबरोबर चर्चा करायला हवी आणि जे गोळीची भाषा करतील त्यांना गोळीच मारायला हवी”, असे परखड मत शाह यांनी मांडले.
31 Mar 2026, 06:32 वाजता
देशभरात उद्यापासून जनगणना! नागरिकांना 'स्व-गणने'ची सोय; दोन टप्प्यांत प्रक्रिया
देशभरातील जनगणना (2027) प्रक्रियेला 1 एप्रिलपासून प्रारंभ होत असून, यंदा ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडेल. केंद्रीय पातळीवर यासाठी यंत्रणा कामाला लागली असून त्यादृष्टीने नियोजन आखले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची नोंदणी व गृहनिर्माण गणना केली जाईल. प्रथमच 'स्व-गणने'चा पर्याय देण्यात आला आहे. मोबाइल अॅपसह डिजिटल माध्यमांतून माहिती संकलित करण्यात येईल, असे जनगणना आयुक्त आणि महानियंत्रक मृत्युंजयकुमार नारायण यांनी आज दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत सांगितले. दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येची गणना केली जाणार असून, यात जातिनिहाय जनगणनेचा समावेश आहे.
31 Mar 2026, 06:32 वाजता
मुंबईला आज मिळणार नवा आयुक्त? 'हे' नाव आघाडीवर
मुंबईचे महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी मंगळवारी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागेसाठी अश्विनी भिडे आणि असीम गुप्ता यांच्या नावांची जोरदार चर्चा असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. आज नव्या आयुक्तांच्या नावाची घोषणा होऊ शकते. या शर्यतीमध्ये अश्विनी भिडेंचं नाव आघाडीवर आहे. अश्विनी भिडे या फडणवीसांच्या मर्जीतील अधिकारी मानल्या जातात.
31 Mar 2026, 06:32 वाजता
ऐतिहासिक निर्णय: शतकांपासूनच्या भेदभावसाठी नेपाळ सरकार दलित समुदायाची माफी मागणार
नेपाळच्या नवनिर्वाचित सरकारने दलित आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित समुदायांना शतकांपासून चालत आलेल्या व्यवस्थित दडपशाही, भेदभावासाठी माफी मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
31 Mar 2026, 06:30 वाजता
इराण युद्धात सहभागी अमेरिकेच्या विमानांना स्पेनच्या आकाशात ‘नो एंट्री’; स्पेन ठाम
अमेरिका आणि इराण यांच्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर स्पेनने अमेरिका आणि इराणच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. स्पेनने इराण युद्धात सहभागी असलेल्या अमेरिकेच्या विमानांसाठी आपली हवाई हद्द बंद केली आहे. स्पेनच्या संरक्षण मंत्री मार्गरिटा रोब्लेस यांनी सोमवारी याबद्दल माहिती दिली आहे. स्पेनने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, अमेरिका संयुक्तपणे ऑपरेट केल्या जाणाऱ्या लष्करी तळांचा इराणमधील संघर्षात वापर करू शकणार नाही. तसेच स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ हे या युद्धाबाबत बोलताना, ते बेकायदेशीर, बेपर्वा असल्याचे म्हणाले होते. त्यानंतर आता स्पेनच्या संरक्षण मंत्री रोब्लेस यांनी सोमवारी स्पेनच्या हवाई क्षेत्राचा या संघर्षात वापर करण्याबाबतही तोच तर्क लागू होतो, असे म्हणत स्पेनची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्टकेली आहे.
31 Mar 2026, 06:22 वाजता
मुंबईला मिळणार नवा आयुक्त! मेट्रो वुमनच्या हाती आर्थिक राजधानीची धुरा?
आज मुंबई महापालिकेला मिळणार नवा आयुक्त! मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात महापालिका आयुक्त पदाबाबत मंगळवारी सायंकाळी 25 मिनिटांसाठी विशेष बैठक झाली. त्यानंतर आयुक्तपदासाठी चर्चेत असणाऱ्या मेट्रो वुमन अश्विनी भिडे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. अश्विनी भिडे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे.
30 Mar 2026, 23:21 वाजता
रुपाली चाकणकरांची SIT चौकशीला टाळाटाळ
खरात प्रकरणात SIT चौकशीसाठी रुपाली चाकणकर टाळाटाळ करत असल्याचं समजत आहे. नाशिकमध्ये चौकशीला येण्यास त्यांनी नकार दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. महिला असल्यामुळे नाशिकला जाता येत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. रूपाली चाकणकर काय लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का, म्हणूनच त्या चौकशीसमोर जात नाहीत, असा सवाल अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे.