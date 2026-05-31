Maharashtra Breaking News Today LIVE: मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, ओव्हरहेड वायर तुटल्याने प्रवाशांचा खोळंबा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31 May 2026: राज्यासह देश आणि विदेशातील प्रत्येक घडामोडीचा वेगवान आढावा झी २४ तासच्या या लाईव्ह ब्लॉगमधून एका क्लिकवर मिळवा..... 

Written ByPooja Pawar
Published: May 31, 2026, 07:36 AM IST|Updated: May 31, 2026, 08:49 AM IST
31 May 2026 08:49 AM (IST)

भोंदू अशोक खरातचा ताबा पुन्हा सिन्नर पोलिसांकडे

भोंदू अशोक खरातचा ताबा पुन्हा सिन्नर पोलिसांकडे देण्यात आला आहे. बहुचर्चित जमीन खरेदी फसवणूक प्रकरणात तपासासाठी हा ताबा घेण्यात आला असून सिन्नर न्यायालयाने अशोक खरातला ३ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. ईडी चौकशीनंतर नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात दाखल होता. मिरगाव येथील ईशान्येश्वर मंदिर परिसरातील जमीन व्यवहार प्रकरणाचा तपास वेगात सुरु आहे. सिन्नर पोलिसांकडून फसवणूक प्रकरणातील विविध बाबींची चौकशी सुरू आहे. 

31 May 2026 07:45 AM (IST)

मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, ओव्हरहेड वायर तुटल्याने प्रवाशांचा खोळंबा 

रविवार 31 मे रोजी सकाळी मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली असून सायन आणि माटुंगा स्थानकादरम्यान ओव्हरहेड वायर तुटल्याने वाहतूक विस्कळीत झालेली आहे. मुंबईच्या दिशेने येणारी वाहतूक 20 मिनिटे उशिराने सुरु असून कुर्ला स्थानकापासून धीम्या मार्गावरची वाहतूक जलद मार्गावर वळवण्यात आली आहे. 

31 May 2026 07:44 AM (IST)

फलटणमध्ये पोलिसांचा मोठा दणका; 4 किलो 69 ग्रॅम गांजासह 2 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

साताऱ्यातील फलटणमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखा आणि फलटण शहर पोलिसांची संयुक्त धडक कारवाई केली आहे.दोन संशयितांच्या ताब्यातून तब्बल 4 किलो 69 ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला आहे.मोटारसायकल आणि दोन मोबाईलसह एकूण 2 लाख 1 हजार 725 रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे.रावरामोशी पुलाजवळ सापळा रचून ही कारवाई केली आहे.अंमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधात पोलिसांनी पुन्हा एकदा मोठा दणका दिला आहे.

31 May 2026 07:43 AM (IST)

मान्सून सात दिवसांत केरळमध्ये दाखल होणार

मोसमी पाऊस अर्थात मान्सून येत्या सात दिवसांत केरळमध्ये दाखल होण्याची शक्यता असल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) म्हटले आहे. यंदा देशभर पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहणार असल्याचा अंदाज आयएमडीने यापूर्वीच मांडला आहे. आयएमडीनुसार यंदा जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडेल. साधारणपणे पावसाळ्यात देशभर सरासरी 87 सेंमी पाऊस पडतो.

31 May 2026 07:43 AM (IST)

मुंबईमध्ये आज मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज

मुंबईमध्ये पुन्हा उष्णतेमुळे लाही लाही होत असून, अधूनमधून आभाळ ढगाळ होत आहे. मात्र तरीही पावसाचे चिन्ह नसल्याने, मुंबईकर आभाळाकडे डोळे लावून बसले आहेत. प्रादेशिक हवामान विभागाने आज, रविवारी सकाळी मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यांमध्ये उष्ण आणि दमट वातावरणाचा इशारा दिला आहे, तर दुपारनंतर हलक्या पावसाची किंवा गडगडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे हा अंदाज खरा ठरून उकाड्यातून काहीशी सुटका होण्याची आशा महामुंबईतील रहिवाशांना आहे.

31 May 2026 07:42 AM (IST)

'नशामुक्त महाराष्ट्र' मोहीम 25 जूनपासून

सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, उद्याने, मैदाने तसेच काही ठिकाणी अमली पदार्थांच्या वापरासंदर्भातील तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित यंत्रणांनी प्रभावी कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्री आशीष शेलार यांनी दिले. राज्यभरात 25 जूनपासून राबविण्यात येणाऱ्या 'नशामुक्त महाराष्ट्र अभियान' मध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी, शैक्षणिक संस्था आणि सामाजिक संघटनांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही शेलार आणि सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी शनिवारी केले.

31 May 2026 07:41 AM (IST)

विषारी दारू प्रकरणी कर्तव्यात निष्काळजीपणा 21 अधिकारी, कर्मचारी निलंबित

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात विषारी दारू प्यायल्यामुळे झालेल्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कठोर कारवाई केली आहे. कर्तव्यात निष्काळजीपणा आणि पर्यवेक्षणाचा अभाव असल्याचा ठपका ठेवत पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील एकूण 21 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

31 May 2026 07:40 AM (IST)

पुणे आणि  पिंपरी चिंचवड विषारी दारु प्रकरणी तपासासाठी सीआयडीची पाच पथके

पुणे आणि  पिंपरी चिंचवड विषारी दारु प्रकरणाची घटना उघडकीस आल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पुणे व पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यास सुरुवात केली.  राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने विषारी दारु प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यास सुरुवात केली आहे त्यासाठी पाच पथके तयार केली आहेत.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत असून मागील 5 वर्षांपासून मीडिया क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज 18 लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंडा आहे. पूजा पवार यांची शैक्षणिक पार्श्ववभूमी पाहायची झाल्यास त्यांनी BMM मध्ये पदवी घेतली असून MACJ असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे.

