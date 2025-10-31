English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE:कर्जत सीएसएमटी लोकल सेवा सुरु

Maharashtra Breaking News Today LIVE: महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर. 

Mansi kshirsagar | Oct 31, 2025, 10:14 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE:कर्जत सीएसएमटी लोकल सेवा सुरु

Maharashtra Breaking News Today LIVE: गुरुवारी मुंबईत अपहरणाचा थरार घडला. 15 वर्षाखालील 17 मुलांसह 20 जणांना रोहित आर्या नावाच्या व्यक्तीने ओलिस धरले होते. तर पोलिसांनी अपहरणकर्त्याचे एन्काउंटर करत सगळ्या मुलांची सुटका केली. या पार्श्वभूमीवर राज्यात मोठ्या घडामोडींची शक्यता. तसंच, फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात अधिक खुलासे होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील तसंच देशभरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून. 

31 Oct 2025, 10:13 वाजता

31 Oct 2025, 10:12 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: गुंड निलेश घायवळच्या अडचणीत वाढ 

गुंड निलेश घायवळच्या अडचणीत वाढ पुणे पोलिसांची निलेश घायवळ याच्या आई वडिलांना नोटीस. निलेश घायवळ याला चौकशीसाठी पोलीस स्टेशनला हजर करा. पुणे पोलिसांची निलेश घायवळ याच्या आई वडिलांना नोटीस. निलेश घायवळ याच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल असून त्याला चौकशीसाठी हजर करा अन्यथा कारवाई करू असा नोटीस मध्ये उल्लेख उल्लेख. २ दिवसांपूर्वी घायवळच्या आई-वडिलांना पुणे पोलिसांनी पाठवली नोटीस

31 Oct 2025, 10:11 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: बच्चू कडूंच्या आणखी एका मागणीला यश आलंय. सोयाबीनच्या शासकीय खरेदीच्या नोंदणीला आजपासून सुरुवात झालीय.. अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर खरेदी विक्री केंद्रावर शेतकऱ्यांची नोंदणीसाठी मोठी झुंबड उडालीय. सोयाबीनच्या शासकीय नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्यात. काल रात्रीपासूनच शेतकरी रांगेत उभे आहेत . शासनाकडून सोयाबीनला 5 हजार 328 रुपये दर मिळतोय

31 Oct 2025, 09:48 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: कर्जत सीएसएमटी लोकल सेवा सुरु

वांगणी - शेलू रेल्वे स्थानकात दरम्यान मालगाडीच्या इंजिनमध्ये झाला होता बिघाड. मालगाडी मुंबईच्या दिशेनं रवाना. मात्र लोकल वाहतूक उशिराने

31 Oct 2025, 09:42 वाजता

31 Oct 2025, 09:35 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची आज दीडशेवी जयंती आहे.. सरदार पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अभिवादन केलंय. देशभरात आज राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा करण्यात येतोय..

31 Oct 2025, 09:31 वाजता

31 Oct 2025, 09:22 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मध्य रेल्वेची वाहतूत विस्कळीत; कर्जत- सीएसएमटी लोकल सेवा ठप्प

वांगणी आणि शेलु रेल्वे स्थानकादरम्यान मालगाडीच्या इंजिनात बिघाड झाल्यामुळे सीएसएमटी दिशेकडील लोकल वाहतूक ठप्प झाली आहे. कर्जतहून मुंबईच्या दिशेला निघालेल्या लोकलची वाहतूक ठप्प झाल्यामुळे चाकरमान्यांना पुन्हा एकदा लेटमार्कचा फटका सहन करावा लागणार आहे. सध्या रेल्वे कडून मालगाडीला नवीन इंजिन लावून ती रवाना करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

31 Oct 2025, 08:31 वाजता

31 Oct 2025, 08:07 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर,सोलापूरचा विजय लमकणे राज्यात पहिला

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2024 चा निकाल गुरुवारी रात्री जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत सोलापूर जिल्ह्यातील विजय लमकणे यांनी राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला असून, हिमालय घोरपडे हे राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहेत... रवींद्र भाबड हे तिसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले आहेत. एमपीएससीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आणि पात्रतागुण जाहीर केले आहेत... राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २७ ते २९ मेदरम्यान घेण्यात आली होती. त्यानंतर मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या 1516 उमेदवारांची वैयक्तिक मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखती ३० ऑक्टोबरपर्यंत घेण्यात आल्या. या मुलाखती संपल्यानंतर रात्री अंतिम निकाल जाहीर झाला...

ट्रेंडिंग न्यूज़

मुंबईच्या रस्त्यावर मनसे-मविआचा भव्य &#039;सत्याचा मोर्चा&#039;; लाखोंची होणार गर्दी; नेमका कसा असेल? जाणून घ्या A टू Z माहिती

मुंबईच्या रस्त्यावर मनसे-मविआचा भव्य 'सत्याचा मोर्चा'; लाखोंची होणार गर्दी; नेमका कसा असेल? जाणून घ्या A टू Z माहिती

सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात रणजीतसिंह निंबाळकर पहिल्यांदाच बोलले; थेट बदल्याचा उल्लेख

सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात रणजीतसिंह निंबाळकर पहिल्यांदाच बोलले; थेट बदल्याचा उल्लेख
EVM मधून वोट चोरी कशी होते? राज ठाकरेंनी महाराष्ट्राला दाखवले &#039;जादूचे प्रयोग&#039;

EVM मधून वोट चोरी कशी होते? राज ठाकरेंनी महाराष्ट्राला दाखवले 'जादूचे प्रयोग'
&#039;असा माणूस हवा जो मला प्रेग्नेंट करेल... मी 25 लाख देणार&#039;, आकर्षक ऑफर ऐकून पुण्यातील कंत्राटदार गेला अन्...

'असा माणूस हवा जो मला प्रेग्नेंट करेल... मी 25 लाख देणार', आकर्षक ऑफर ऐकून पुण्यातील कंत्राटदार गेला अन्...

मोठी बातमी! मुंबईतील पवईमध्ये माथेफिरुनं 17 मुलांना ओलीस धरलं; RA स्टुडिओमधील धक्कादायक घटना

मोठी बातमी! मुंबईतील पवईमध्ये माथेफिरुनं 17 मुलांना ओलीस धरलं; RA स्टुडिओमधील धक्कादायक घटना
IPL 2026, KKR: कोलकाता नाईट रायडर्सला मिळाला नवा मुख्य प्रशिक्षक, गौतम गंभीरच्या मित्राला मिळाली जबाबदारी

IPL 2026, KKR: कोलकाता नाईट रायडर्सला मिळाला नवा मुख्य प्रशिक्षक, गौतम गंभीरच्या मित्राला मिळाली जबाबदारी
चाहत्याच्या मजेशीर प्रश्नावर शाहरुख खानचा भन्नाट रिप्लाय &#039;माझ्याकडे राहायला घर नाही!&#039;

चाहत्याच्या मजेशीर प्रश्नावर शाहरुख खानचा भन्नाट रिप्लाय 'माझ्याकडे राहायला घर नाही!'
Sudhir Dalvi : &#039;शिर्डी के साईबाबा&#039; फेम अभिनेते सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर, 15 लाखांच्या मदतीची गरज

Sudhir Dalvi : 'शिर्डी के साईबाबा' फेम अभिनेते सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर, 15 लाखांच्या मदतीची गरज

Numerolagy: परदेशात स्थायिक होण्याचे स्वप्न होईल पूर्ण, तुमची जन्मतारीख &#039;या&#039; 3 मूलांकांपैकी आहे का?

Numerolagy: परदेशात स्थायिक होण्याचे स्वप्न होईल पूर्ण, तुमची जन्मतारीख 'या' 3 मूलांकांपैकी आहे का?

IND-W vs AUS: टीम इंडियाने कांगारुंना धूळ चारली, 339 रन्सचा डोंगर फोडला!

IND-W vs AUS: टीम इंडियाने कांगारुंना धूळ चारली, 339 रन्सचा डोंगर फोडला!