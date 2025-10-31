Maharashtra Breaking News Today LIVE: गुरुवारी मुंबईत अपहरणाचा थरार घडला. 15 वर्षाखालील 17 मुलांसह 20 जणांना रोहित आर्या नावाच्या व्यक्तीने ओलिस धरले होते. तर पोलिसांनी अपहरणकर्त्याचे एन्काउंटर करत सगळ्या मुलांची सुटका केली. या पार्श्वभूमीवर राज्यात मोठ्या घडामोडींची शक्यता. तसंच, फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात अधिक खुलासे होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील तसंच देशभरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून.
31 Oct 2025, 10:13 वाजता
31 Oct 2025, 10:12 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: गुंड निलेश घायवळच्या अडचणीत वाढ
गुंड निलेश घायवळच्या अडचणीत वाढ पुणे पोलिसांची निलेश घायवळ याच्या आई वडिलांना नोटीस. निलेश घायवळ याला चौकशीसाठी पोलीस स्टेशनला हजर करा. पुणे पोलिसांची निलेश घायवळ याच्या आई वडिलांना नोटीस. निलेश घायवळ याच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल असून त्याला चौकशीसाठी हजर करा अन्यथा कारवाई करू असा नोटीस मध्ये उल्लेख उल्लेख. २ दिवसांपूर्वी घायवळच्या आई-वडिलांना पुणे पोलिसांनी पाठवली नोटीस
31 Oct 2025, 10:11 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: बच्चू कडूंच्या आणखी एका मागणीला यश आलंय. सोयाबीनच्या शासकीय खरेदीच्या नोंदणीला आजपासून सुरुवात झालीय.. अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर खरेदी विक्री केंद्रावर शेतकऱ्यांची नोंदणीसाठी मोठी झुंबड उडालीय. सोयाबीनच्या शासकीय नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्यात. काल रात्रीपासूनच शेतकरी रांगेत उभे आहेत . शासनाकडून सोयाबीनला 5 हजार 328 रुपये दर मिळतोय
31 Oct 2025, 09:48 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: कर्जत सीएसएमटी लोकल सेवा सुरु
वांगणी - शेलू रेल्वे स्थानकात दरम्यान मालगाडीच्या इंजिनमध्ये झाला होता बिघाड. मालगाडी मुंबईच्या दिशेनं रवाना. मात्र लोकल वाहतूक उशिराने
31 Oct 2025, 09:42 वाजता
31 Oct 2025, 09:35 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची आज दीडशेवी जयंती आहे.. सरदार पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अभिवादन केलंय. देशभरात आज राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा करण्यात येतोय..
31 Oct 2025, 09:31 वाजता
31 Oct 2025, 09:22 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मध्य रेल्वेची वाहतूत विस्कळीत; कर्जत- सीएसएमटी लोकल सेवा ठप्प
वांगणी आणि शेलु रेल्वे स्थानकादरम्यान मालगाडीच्या इंजिनात बिघाड झाल्यामुळे सीएसएमटी दिशेकडील लोकल वाहतूक ठप्प झाली आहे. कर्जतहून मुंबईच्या दिशेला निघालेल्या लोकलची वाहतूक ठप्प झाल्यामुळे चाकरमान्यांना पुन्हा एकदा लेटमार्कचा फटका सहन करावा लागणार आहे. सध्या रेल्वे कडून मालगाडीला नवीन इंजिन लावून ती रवाना करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
31 Oct 2025, 08:31 वाजता
31 Oct 2025, 08:07 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर,सोलापूरचा विजय लमकणे राज्यात पहिला
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2024 चा निकाल गुरुवारी रात्री जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत सोलापूर जिल्ह्यातील विजय लमकणे यांनी राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला असून, हिमालय घोरपडे हे राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहेत... रवींद्र भाबड हे तिसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले आहेत. एमपीएससीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आणि पात्रतागुण जाहीर केले आहेत... राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २७ ते २९ मेदरम्यान घेण्यात आली होती. त्यानंतर मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या 1516 उमेदवारांची वैयक्तिक मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखती ३० ऑक्टोबरपर्यंत घेण्यात आल्या. या मुलाखती संपल्यानंतर रात्री अंतिम निकाल जाहीर झाला...