Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: 31 डिसेंबरच्या ताज्या घडामोडींचे सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31 st December 2025: आज वर्षाचा शेवटचा दिवस असून राजकीय घडामोडींबरोबरच नवीन वर्षाच्या स्वागताची तयारी, ताज्या घडामोडींसंदर्भात आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.

Dec 31, 2025, 06:54 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31 st December 2025: महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत उलटून गेल्यानंतर आता पक्षातील नेत्यांसमोर नाराज कार्यकर्त्यांची समजून घालण्याचं मोठं आव्हान आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी अनेक ठिकाणी गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. या राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या, सामाजिक आणि दैनंदिन घडामोडींचे सर्व अपडेट्स दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स एकाच ठिकाणी पाहू शकता. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेशन करा...

31 Dec 2025, 06:53 वाजता

सातवा वेतन आयोग 31 डिसेंबर रोजी संपतोय

7 वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला होता. नियमानुसार 10 वर्षांत नवा वेतन आयोग येतो. त्यामुळे 31 डिसेंबर 2025 रोजी 7 व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाल समाप्त होत आहे. सरकारने ऑक्टोबर 2025 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाचे टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजूरी दिली होती. यानंतर नोव्हेंबरमध्ये अधिसूचना जारी झाली. यामुळे हे स्पष्ट झाले की नवा वेतन आयोगाची प्रक्रीया सुरु झाली आहे. 8 व्या वेतन आयोगाला त्याचा अहवाल तयार करण्यासाठी 18 महिन्याचा वेळ दिला आहे. या दरम्यान आयोग महागाईचा दर आर्थिक स्थिती आणि कर्मचाऱ्यांची गरज याचे अध्ययन करणार आहे. गेल्या वेतन आयोगाचा ट्रेंड पाहिला तर नवीन सॅलरी स्ट्रक्चर जुना वेतन आयोग संपताच प्रभावी होतो. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 ही संभाव्य तारीख असू शकतो.

31 Dec 2025, 06:53 वाजता

पॅन-आधार जोडण्याची आजची अंतिम तारीख

तुम्ही अजूनही तुमचे पॅन कार्ड (PAN) आधार कार्डशी (Aadhaar) लिंक केले नसेल, तर आता तुमच्याकडे फार कमी वेळ उरला आहे. पॅन-आधार लिंक करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025 आहे. विशेषतः ज्यांनी 1 ऑक्टोबर 2024 पूर्वी 'आधार एनरोलमेंट आयडी' (Aadhaar Enrolment ID) वापरून पॅन कार्ड काढले आहे, त्यांच्यासाठी ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर तुम्ही या तारखेपर्यंत हे दोन्ही दस्तावेज लिंक केले नाहीत, तर तुमचे पॅन कार्ड 'निष्क्रिय' (Inoperative) होईल. याचा थेट फटका तुमच्या खिशाला आणि गुंतवणुकीला बसू शकतो.

31 Dec 2025, 06:50 वाजता

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस घेणार 3 प्रचार सभा

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तीन प्रचार सभा घेणार आहेत. तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रचारादरम्यान, एक दिवस पुणे दौऱ्यावर येतील पण प्रचारसभा न घेता प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मार्गदर्शन करतील.

31 Dec 2025, 06:50 वाजता

शरद पवार 'एनडीए'मध्ये सामील होण्याची शक्यता

उद्योगपती अदानी यांच्या मध्यस्थीने शरद पवार 'एनडीए'मध्ये सामील होण्याची शक्यता, असल्याचा दावा काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय. मोदींनाही लोकसभेत खासदारांची गरज आहे. शरद पवार यांच्याकडेही आमदार कमी आहेत. पुण्यात दोन्ही गट एकत्र आल्याने एकत्रीकरणाची पहिली पायरी गाठल्याचे स्पष्ट झाले असून पुण्यातील ही युती स्थानिक स्तरावरची तात्पुरती युती ठरते का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे असं मोठं वक्तव्य विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय.

31 Dec 2025, 06:48 वाजता

कॅबिनेट बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर संयुक्त बैठक

कॅबिनेट बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर होणार संयुक्त बैठक. या बैठकीत बंडखोरांना आवरण्यावर  प्रमुख नेत्यांमध्ये चर्चा होणार आहे. शिवसेना , भाजपतील काही आमदारांना दिली जाणार बंडखोरांना आवर घालण्याचे, अर्ज मागे घेण्यासाठी त्यांची मनधरणी करण्याचे काम. आज 2025 ची शेवटची कॅबिनेट बैठक असून यामध्ये काही महत्वाचे निर्णय होणार का हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.

31 Dec 2025, 06:44 वाजता

आज नामनिर्देशनपत्रांची छाननी... छाननीत कोण बाद होणार? कोण माघार घेणार?

हजारो संख्येने उम्मीद्वार अर्ज भरण्यात आलेत. आज या सर्व अर्जांची छाननी होणार आहे. या छाननी प्रक्रियेत कोणा कोणाचे अर्ज बाद होतात हे पाहणं महत्वाचे आहे. अर्ज भरण्यास कमी वेळ मिळाला होता त्यामुळे अर्जात अनेक त्रुटी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. छाननी प्रक्रिया नंतर यादी तयार केली जाणार आहे. 2 जानेवारीला अर्ज मागे घेण्याची तारीख आहे, त्यामुळे आता बडे नेते आपल्या पक्षातील बंडखोरी कशी कमी करतात याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

