English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग; राज्यातील राजकारणाला कलाटणी?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31st January 2026: महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून दिवंगत नेते अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आज राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. महाराष्ट्राला पहिली महिला उपमुख्यमंत्री मिळणार असं सांगितलं जात असून यासंदर्भातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्सबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी आपण या ठिकाणी पाहू शकता...

Swapnil Ghangale | Jan 31, 2026, 06:48 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग; राज्यातील राजकारणाला कलाटणी?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31st January 2026: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे निधन झाल्यानंतर त्याचा उत्तराधिकारी कोण यासंदर्भात चर्चा सुरु असतानाच त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांकडे त्यांचं उपमुख्यमंत्रिपद सोपवलं जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. अजित पवारांच्या अस्थी विसर्जनानंतर सुप्रिया सुळे त्यांच्या दोन्ही मुलांसहीत रात्रीच मुंबईला रवाना झाल्या असून आज मुंबईमधील घडामोडींकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष असणार आहे. या राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता... लाइव्ह अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा.

31 Jan 2026, 06:42 वाजता

सुनेत्रा पवार मुलांसहीत मुंबईत दाखल

सुनेत्रा पवार पहाटे पाचच्या सुमारास त्यांच्या दोन्ही मुलांसहीत मुंबईतील निवासस्थान असलेल्या 'देवगिरी' बंगल्यावर पोहोचल्या.

31 Jan 2026, 06:38 वाजता

सुनेत्रा पवार रात्रीच बारामतीमधून रवाना

सुनेत्रा पवार रात्री बारामतीमधून पुणे मार्गे मुंबईला रवाना झाल्या. त्यांच्यासोबत त्यांचे पुत्र पार्थ पवार आणि जय पवारही आहेत.

ट्रेंडिंग न्यूज़

&#039;विलास, तू केस वाढवून मी मुख्यमंत्री होणार नाही&#039;, अजित पवारांच्या निष्ठावंताने घेतला मोठा निर्णय; पाहा VIDEO

'विलास, तू केस वाढवून मी मुख्यमंत्री होणार नाही', अजित पवारांच्या निष्ठावंताने घेतला मोठा निर्णय; पाहा VIDEO
स्वयंपाकघरातील भांड्यांमुळं कर्करोगाचा धोका? राज्यसभेत खासदारांनी मांडला गंभीर मुद्दा

स्वयंपाकघरातील भांड्यांमुळं कर्करोगाचा धोका? राज्यसभेत खासदारांनी मांडला गंभीर मुद्दा
...तर उद्याच सुनेत्रा पवार घेणार उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ, राज्याला मिळणार पहिली महिला उपमुख्यमंत्री, NCP च्या मोठ्या नेत्याचा खुलासा

...तर उद्याच सुनेत्रा पवार घेणार उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ, राज्याला मिळणार पहिली महिला उपमुख्यमंत्री, NCP च्या मोठ्या नेत्याचा खुलासा
अजित पवारांच्या चितेसमोर सूरज नतमस्तक! दादांच्या आठवणीत काय म्हणाला? पाहा Video

अजित पवारांच्या चितेसमोर सूरज नतमस्तक! दादांच्या आठवणीत काय म्हणाला? पाहा Video
ऑफिसमधून सुट्टी हवीय? वापरा &#039;ही स्मार्ट ट्रिक खडूस बॉसही लगेच सुट्टी देईल!

ऑफिसमधून सुट्टी हवीय? वापरा 'ही स्मार्ट ट्रिक खडूस बॉसही लगेच सुट्टी देईल!
Aajche Rashi Bhavishya 31 January 2026 : शनि देवाचा खास संयोग, 5 राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Aajche Rashi Bhavishya 31 January 2026 : शनि देवाचा खास संयोग, 5 राशीच्या लोकांना होणार फायदा
Mumbai Taxi Driver Scam: अबब! 400 मीटरसाठी 18000 रुपये...टॅक्सी चालकाकडून परदेशी महिलेची लूट; आरोपी अटकेत

Mumbai Taxi Driver Scam: अबब! 400 मीटरसाठी 18000 रुपये...टॅक्सी चालकाकडून परदेशी महिलेची लूट; आरोपी अटकेत
राजकारणाच्या पडद्यामागची कहाणी; अजित पवार–सुनेत्रा पवार यांची ‘Arranged Love Story&#039;’

राजकारणाच्या पडद्यामागची कहाणी; अजित पवार–सुनेत्रा पवार यांची ‘Arranged Love Story'’
Cooking Oil Price Hike: अर्थसंकल्पाआधी जेवणातलं &#039;तेल&#039; पळवणारी बातमी; दरवाढीचे आकडे अन् कारणं समोर

Cooking Oil Price Hike: अर्थसंकल्पाआधी जेवणातलं 'तेल' पळवणारी बातमी; दरवाढीचे आकडे अन् कारणं समोर
जेनिफर विंगेटसोबत लग्नाची अफवा; करण वाहीने दिलं स्पष्ट उत्तर

जेनिफर विंगेटसोबत लग्नाची अफवा; करण वाहीने दिलं स्पष्ट उत्तर