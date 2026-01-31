Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग; राज्यातील राजकारणाला कलाटणी?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31st January 2026: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे निधन झाल्यानंतर त्याचा उत्तराधिकारी कोण यासंदर्भात चर्चा सुरु असतानाच त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांकडे त्यांचं उपमुख्यमंत्रिपद सोपवलं जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. अजित पवारांच्या अस्थी विसर्जनानंतर सुप्रिया सुळे त्यांच्या दोन्ही मुलांसहीत रात्रीच मुंबईला रवाना झाल्या असून आज मुंबईमधील घडामोडींकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष असणार आहे. या राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता... लाइव्ह अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा.
31 Jan 2026, 06:42 वाजता
सुनेत्रा पवार मुलांसहीत मुंबईत दाखल
सुनेत्रा पवार पहाटे पाचच्या सुमारास त्यांच्या दोन्ही मुलांसहीत मुंबईतील निवासस्थान असलेल्या 'देवगिरी' बंगल्यावर पोहोचल्या.
31 Jan 2026, 06:38 वाजता
सुनेत्रा पवार रात्रीच बारामतीमधून रवाना
सुनेत्रा पवार रात्री बारामतीमधून पुणे मार्गे मुंबईला रवाना झाल्या. त्यांच्यासोबत त्यांचे पुत्र पार्थ पवार आणि जय पवारही आहेत.