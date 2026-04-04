Maharashtra Breaking News Today LIVE: अंजनगावमधील शिवरायांच्या पुतळ्याचा वाद मिटला, पालकमंत्री जयकुमार गोरेंच्या मध्यस्थीला यश

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 April 2026: रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या प्रसंगी *पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, प्रदेश अध्यक्ष राजाभाऊ सरवदे, महासचिव अविनाश महातेकर यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत...MIT विरोधात मनविसे आणि शेकडो पालकांचे आंदोलन MIT विश्वशांती गुरुकुल (MIT VGS), कोथरुड येथे शाळेकडून पालकांवर टाकण्यात आलेल्या दरोड्याविरोधात व वर्षानुवर्ष सुरू असलेल्या आर्थिक लुटीच्या निषेधार्थ मनविसे व पालकांच्या वतीने “PIRATES of MIT – दरोडा आंदोलन” आयोजित करण्यात आले आहे. एलपीजीचा साठा संपल्याने गॅसरिक्षा चालकांवर मोठे संकट... रिक्षा चालकांना इंधनासाठी किमान 18 दिवसांची करावी लागणार प्रतीक्षा... सोलापुरात 18000 रिक्षांना दररोज 22 टन गॅसची गरज...सातारा जिल्हा परिषद सभापती निवड उद्या होत असून सकाळी 11 वाजता ही प्रक्रिया जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे... अवकाळी पावसामुळे नुकसान याबाबत जळगाव तालुका तसेच इतर ठिकाणच्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा नुकसान झाले...याबाबतच्या सर्व अपडेट जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.
4 Apr 2026, 20:12 वाजता
भोंदू अशोक खरात यांची नऊ तासापासून एसआयटी कडून चौकशी सुरू आहे. भोंदू अशोक खरात याचा चौकशीचा आजचा सोळावा दिवस आहे. काही डॉक्टर व अशोक खरात याची समोरासमोर बसून चौकशी झाल्याची सूत्रांची माहिती समोर आली आहे. औषध कशाप्रकारे पुरवल्या जात होती याची एसआयटीने जाणून घेतली माहिती. नाशिक मधील काही डॉक्टरांवर लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
4 Apr 2026, 18:48 वाजता
इराणमध्ये 1 किलो पीठ किती रुपयाला मिळतं? खरी महागाई म्हणजे काय? हे दर वाचून कळेल
Iran Price : इराण-इस्त्रायलच्या युद्धाचा परिणाम महागाईवर झाला आहे. अगदी रोज्यच्या वापरातील वस्तूंच्या दरांची आकाशाची उंची गाठली आहे. यामध्ये अगदी गव्हाचं पीठ, मटण आणि चिकनचे दर गगनाला भिडले आहेत. इराणमधील हे दर किती आहेत ते पाहा.
4 Apr 2026, 17:16 वाजता
रामदास आठवले यांची पुण्यात आज कार्यकारणी बैठक पार पडली
--पत्रकार परिषद केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले
--बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 19, 20 मार्च महाड सत्याग्रह केला त्याला 100 वर्षात पदार्पण केले आहे
--बाबासाहेब हिंदू असून सुद्धा पाणी प्यायला देत नव्हते
--चौदार तळ्यावर सत्याग्रह केला होता,आता सगळीकडे पाणी पोहचले आहे,मोठी प्रगती झाली आहे.
--आता बदल झाला आहे,आता वर्षभर आर पी आय वेगवेगळे कार्यक्रम घेणार आहे
--सामाजिक समता परिषद आयोजित केली जाणार,नेते विचारवंत यांना बोलवले जाणार,जाती व्यवस्था बदलली पाहिजे पूर्णपणे त्यासाठी अनेक शहरात परिषद होणार
--समता परिवर्तन यात्रा काढणार 14 ऑक्टोबरला सातारा येथून सुरू होणार समारोप पुण्यात होईल,जिल्हे तालुके ठिकाणी जाणार
4 Apr 2026, 17:09 वाजता
बारामती पोटनिवडणुकीसाठी अभिजीत बिचूकलेंकडून उमेदवारी अर्ज दाखल
बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी अभिजीत बिचुकले यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे. आतापर्यंत बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी बारा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेले आहेत. यात अभिजीत बिचुकले यांचा देखील समावेश आहे.
4 Apr 2026, 16:37 वाजता
छत्रपती शिवारायांच्या पुतळ्याच्या प्रकरणी खेलोबा मंदिराचे फरांडे बाबा यांची पहिली प्रतिक्रिया
--अंजनगाव येथील छत्रपती शिवारायांच्या पुतळ्याच्या प्रकरणी खेलोबा मंदिराचे फरांडे बाबा यांची पहिली प्रतिक्रिया
--छत्रपती शिवारायांचा पुतळा बसवन्याला आमचा विरोध कधीच नव्हता, केवळ पालखी मार्गात पुतळा येतं असल्याने पुतळ्याचे स्थलांतर करावे अशी मागणी होती
--प्रशासनाने आमची मागणी ऐकली, त्यावर आमचे समाधान झाले आहे
--या आधी गावात ज्या पद्धतीने मराठा-धनगर गुण्या गोविंदाने राहत होते या पुढे ते तसेच राहतील
4 Apr 2026, 15:49 वाजता
धाराशिव जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यामुळे द्राक्ष बागेचे मोठे नुकसान
धाराशिव जिल्ह्यात वादळी वाऱ्याने द्राक्ष बागेत मोठं नुकसान केलयं. भूम तालुक्यातील चिंचपूर ढगे येथे शेतकरी अक्षय ढगे यांची दोन एकर द्राक्ष बाग पूर्णपणे उदवस्त झाली आहे. रात्री आलेल्या जोरदार वादळी वाऱ्यामुळे काढणीला आलेली बाग अक्षरशः जमीनदोस्त झाली. लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी कुटुंबावर संकट कोसळलं आहे.
4 Apr 2026, 15:06 वाजता
'दमानियांना सीडीआर पुरवतंय कोण?' शिवसेना UBT उपनेत्या अंधारेंचा सवाल
--'आम्ही एसआयटीकडे सीडीआर मागतोय'
--'मग दमानियांकडे सीडीआर आले कुठून?'
--'दमानियांना सीडीआर पुरवतंय कोण?'
--शिवसेना UBT उपनेत्या अंधारेंचा सवाल
--खरातला भाजपच्या नेत्यांचा एकही कॉल नाही?
4 Apr 2026, 14:58 वाजता
मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात, इथेनॉलचा टँकर झाला पलटी
लोटे एमआयडीसी मधील लक्ष्मी ऑरगॅनिक कंपनीच्या टँकरचा आठ दिवसात सलग दुसऱ्यांदा अपघात....
मुंबई गोवा महामार्गावरील जगबुडी नदीवर मुंबईहून लोटे एमआयडीसी इथेनॉल घेऊन जाणारा टँकर झाला पलटी...
टँकर मधील इथेनॉल थेट जगबुडी नदीत पडत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीती...
सतत होणाऱ्या अपघातामुळे वादग्रस्त लक्ष्मी ऑरगॅनिक कंपनीच्या विरोधात स्थानिक आक्रमक...
PFAS वरून संघर्ष सुरू असताना सतत होणाऱ्या अपघातामुळे लक्ष्मी ऑर्गानिक कंपनीच्या अडचणीत आणखी वाढ...
4 Apr 2026, 14:34 वाजता
राहुरी येथे उद्धव ठाकरे आणि पदाधिकाऱ्यांची भेट, पोटनिवडणुकीबाबत होणार महत्त्वाची चर्चा
--राहुरी येथील शिवसेना ठाकरेंचे पदाधिकारी मातोश्री इथे उद्धव ठाकरेंच्या भेटीसाठी दाखल
--राहुरी पोटनिवडणूक लढविण्यासंदर्भात चर्चा होणार
--शिवसेना युबीटीचे स्थानिक पदाधिकारी रावसाहेब खेवरे राहुरी विधानसभेसाठी इच्छुक
--तर दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट हे पक्ष देखील या जागेसाठी इच्छुक
--उद्धव ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांच्या उपस्थितीत होतंय चर्चा
4 Apr 2026, 13:35 वाजता
6 तारखेला दिल्लीत पार पडणार शरद पवार यांचा राज्यसभेचा शपथविधी
--शरद पवार उद्या दिल्लीला रवाना होणार.
--शरद पवार यांचा 6 तारखेला राज्यसभेचा शपथविधी.
--शपथविधीसाठी उद्या शरद पवार दिल्लीसाठी रवाना होणार.