English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील सर्व शाळा 5 डिसेंबरला राहणार बंद

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 December 2025: राज्यात सध्या अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. याशिवाय देशविदेशातही अनेक घटना घडत आहेत. याचेच दिवसभरातील महत्त्वाचे ताज्या बातम्यांचे अपडेट्स एकाच क्लिकवर या ब्लॉगच्या माध्यमातून मिळवा.   

Tejashree Gaikwad | Dec 04, 2025, 07:27 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील सर्व शाळा 5 डिसेंबरला राहणार बंद

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 December 2025: झी २४ तासनं उघड केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाती आरोपी शीतल तेजवानी हिला पुणे पोलिसांनी अटक केली असून, तिला आज कोर्टात हजर केलं जाणार आहे. याचे अपडेट्स असतील. पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशीसाठी खारगे समितीची नियुक्ती करण्यात आली असून या समितीला चौकशी करता यावी यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील सर्व शाळा 5 डिसेंबरला बंद राहणार आहेत. महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी 5 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे. याचे आणि यासह बाकी सगळ्याच बातम्यांचे अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून घ्या... 

4 Dec 2025, 07:27 वाजता

IND VS SA सामना सुरु असतानाच भारताच्या क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा! पोस्ट शेअर करत दिली माहिती 

 

4 Dec 2025, 06:54 वाजता

राज्यातील सर्व शाळा 5 डिसेंबरला राहणार बंद

महाराष्ट्रातील सर्व शाळा 5 डिसेंबरला बंद राहणार आहेत. महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी 5 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे. 

4 Dec 2025, 06:53 वाजता

शीतल तेजवानीला कोर्टात हजर करणार 

झी २४ तासनं उघड केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाती आरोपी शीतल तेजवानी हिला पुणे पोलिसांनी अटक केली असून, तिला उद्या कोर्टात हजर केलं जाणार आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांनी ही माहिती दिली. शीतल तेजवानीची सखोल चौकशी केली जाईल. त्याआधारे पुढील कारवाई केली जाईल असं पोलिसांनी सांगितलं. 

4 Dec 2025, 06:44 वाजता

खारगे समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ

पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशीसाठी खारगे समितीची नियुक्ती करण्यात आली.  या समितीला चौकशी करता यावी यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

4 Dec 2025, 06:39 वाजता

दिग्विजय पाटील यांची 5 डिसेंबरला चौकशी होणार

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांची 5 डिसेंबरला चौकशी होणार आहे. खारगे समितीसमोर दिग्विजय पाटलांची चौकशी होणार आहे. 

4 Dec 2025, 06:38 वाजता

 दिग्विजय पाटलांचा वकील पुणे जिल्हा मुद्रांक शुल्क कार्यालयात येणार

पुणे पोलीस ठाण्यात दिग्विजय पाटलांचा वकील पुणे जिल्हा मुद्रांक शुल्क कार्यालयात येणार आहे. झी 24 तासने उघडकीस आणलेल्या मुंढवा जमीन गैर व्यवहार प्रकरणातील नोंदणी दस्त रद्द झाला असला तरी अमेडिया कंपनीने 42 कोटींची स्टँम्प ड्यूटी अजूनही भरलेलीच नाही म्हणूनच पुणे जिल्हा मुंद्राक शुल्क कार्यालयाने आता याप्रकरणी दिग्विजय पाटीलला आज सुनावणीसाठी हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठवलीय...पण सूञांच्या माहितीनुसार तो या सुनावणीस हजर राहणारच नाहीये तर हाईकोर्टातले वकिल प्रशांत पाटील मुंद्राक शुल्क अधिकाऱ्यांसमोर अमेडिया कंपनीची बाजू मांडणार आहेत...पुणे जिल्हा निबंधक कार्यालयात यासंबंधीची सुनावणी होईल. आज १२ वाजता सुनावणी होणार आहे. 

 

4 Dec 2025, 06:37 वाजता

महाराष्ट्रातील भाजप खासदारांची मोदींसोबत बैठक 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रातील भाजप खासदारांची बोलविली बैठक सकाळी साडे दहा वाजता होणार बैठक संसदेतील पंतप्रधान कार्यालयात होणार बैठक बैठकीला राज्यसभा आणि लोकसभा भाजप खासदारांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना राज्यसभेतून धनंजय महाडीक अनिल बोंडे भागवत कराड अशोक चव्हाण मेधा कुलकर्णी अजित गोपछडे धैर्यशील पाटील उज्ज्वल निकम तर लोकसभेतून नितीन गडकरी नारायण राणे मुरलीधर मोहोळ हेमंत सावरा अनुप धोत्रे स्मिता वाघ पियुष गोयल उपस्थित राहणार,  पंतप्रधानांच्या बैठकीपूर्वी पियुष गोयल यांच्या कार्यालयात महाराष्ट्रातील भाजप खासदारांची बैठक होणार त्यानंतर पियुष गोयल यांच्या सोबत सर्व खासदार पंतप्रधान मोदींच्या भेटीला जाणार. 

4 Dec 2025, 06:36 वाजता

राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त भागासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव 

राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त भागासाठी केंद्राकडे मदतीचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आधीच गेलेला आहे. मदत आणि पुनर्वसन प्रधान सचिवांची माहिती राज्य सरकारकडून प्रस्ताव गेल्यानंतरच केंद्राच्या पथकाकडून राज्यात पाहणी  शेतकऱ्यांच्या  मदतीचा प्रस्ताव यापूर्वीच केंद्राकडे सादर झाल्याची माहिती तसेच राज्यातील दुसरा पायाभूत सुविधा नुकसानीचा प्रस्ताव तयार असून आज त्यावर दिल्लीत बैठक आहे. 

4 Dec 2025, 06:35 वाजता

पुतिन आजपासून दोन दिवसीय भारत दौऱ्यावर 

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन आजपासून दोन दिवसीय भारत दौऱ्यावर  आहेत. दौऱ्यादरम्यान ऊर्जा, संरक्षण आणि द्विपक्षीय व्यापार या महत्त्वाच्या विषयांवर व्यापक चर्चा केली जाणारेय. त्यामध्ये प्रामुख्याने रशियन तेल, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि लढाऊ विमानांची खरेदी यांचा समावेश असेल.

4 Dec 2025, 06:35 वाजता

राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व पालिका आयुक्तांची बोलावली बैठक

राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व पालिका आयुक्तांची बोलावली बैठक पालिका निवडणुकांच्या तयारीच्या संदर्भात तसंच मतदार याद्याबाबत बैठक असल्याची माहिती मोठ्या प्रमाणात मतदार याद्यांमध्ये त्रुटी असल्याने पुढे काय करायचं याबाबत बैठक असल्याची माहिती आज सकाळी 11.30 वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

कतरिना विक्कीच्या मुलाचं बारसं झालं? नाव काय ठेवलं विचारताच अभिनेत्याने दिलं रंजक उत्तर

कतरिना विक्कीच्या मुलाचं बारसं झालं? नाव काय ठेवलं विचारताच अभिनेत्याने दिलं रंजक उत्तर

1 रुपयांच्या प्लानमध्ये रोज 2जीबी डेटा, कॉलिंग आणि...., BSNL च्या प्लानमुळे Jio, VI चं वाढलं टेन्शन!

1 रुपयांच्या प्लानमध्ये रोज 2जीबी डेटा, कॉलिंग आणि...., BSNL च्या प्लानमुळे Jio, VI चं वाढलं टेन्शन!
एकाच वेळी पोटच्या तीन मुलांना अग्नी, आईचा आक्रोश; &#039;लेकरं गेली...&#039; बापाचे काळीज चिरणारे शब्द

एकाच वेळी पोटच्या तीन मुलांना अग्नी, आईचा आक्रोश; 'लेकरं गेली...' बापाचे काळीज चिरणारे शब्द
Pune Breaking: हिंजवडीतील प्रतिष्ठित शाळेला बॉम्बची धमकी, पिंपरी-चिंचवड पोलिसांचा तपास सुरू

Pune Breaking: हिंजवडीतील प्रतिष्ठित शाळेला बॉम्बची धमकी, पिंपरी-चिंचवड पोलिसांचा तपास सुरू
हिवाळ्यातलं ऊन ऊबदार वाटतं पण..., &#039;सनबाथ&#039;बद्दलचा सर्वात मोठा गैरसमज ऐकून थक्क व्हाल!

हिवाळ्यातलं ऊन ऊबदार वाटतं पण..., 'सनबाथ'बद्दलचा सर्वात मोठा गैरसमज ऐकून थक्क व्हाल!
IND VS SA सामना सुरु असतानाच भारताच्या क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा! सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

IND VS SA सामना सुरु असतानाच भारताच्या क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा! सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

समांथाच्या लग्नानंतर तिच्या नणंदेची पोस्ट व्हायरल, वाचून चाहते आश्चर्यचकित, नेमकं पोस्टमध्ये काय?

समांथाच्या लग्नानंतर तिच्या नणंदेची पोस्ट व्हायरल, वाचून चाहते आश्चर्यचकित, नेमकं पोस्टमध्ये काय?
200 विमानांचे उड्डाण अचानक कॅन्सल झाले; मुंबई एअपोर्टवर प्रचंड गोंधळ, कारण जाणून प्रवासी संतापले, चिडले

200 विमानांचे उड्डाण अचानक कॅन्सल झाले; मुंबई एअपोर्टवर प्रचंड गोंधळ, कारण जाणून प्रवासी संतापले, चिडले
12 वर्षांनी लहान अभिनेत्यासोबत वन-नाईट स्टँड, &#039;या&#039; अभिनेत्रीने 14 वेळा केला गर्भपात, सरोगसीद्वारे झाली आई

12 वर्षांनी लहान अभिनेत्यासोबत वन-नाईट स्टँड, 'या' अभिनेत्रीने 14 वेळा केला गर्भपात, सरोगसीद्वारे झाली आई
डॉ. आंबेडकर यांच्या नावावरुन ठेवा मुलांसाठी प्रेरणादायी नावे, बाबासाहेबांचे गुण मुलांमध्ये नक्कीच अनुभवाल

डॉ. आंबेडकर यांच्या नावावरुन ठेवा मुलांसाठी प्रेरणादायी नावे, बाबासाहेबांचे गुण मुलांमध्ये नक्कीच अनुभवाल