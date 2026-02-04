Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 February 2026: महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या घटना घडत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं 28 जानेवारी रोजी बारामती येथे विमान अपघाती निधन झालं. यानंतर महाराष्ट्राचं राजकारण 360 डिग्रीमध्ये फिरलं. तसेच मुंबईच्या महानगरपालिकेवर कुणाचा महापौर बसणार याकडे सगळ्यांच लक्ष लागून राहिलं आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आहेत. आणि 9 फेब्रुवारी रोजी निकाल लागणार आहे. नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या या निवडणुकांकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिलं आहे. तसेच राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाची चर्चा जोरदार रंगली आहे. असं असताना महाराष्ट्रात अनेक घडामोडीत घडत आहेत. महाराष्ट्रात घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचे क्षणाक्षणाचे अपडेट Live Blog मध्ये पाहायला मिळणार आहे.
4 Feb 2026, 06:31 वाजता
शिंदेंच्या सोलापुरात तीन सभा
सोलापुरात आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या तीन जाहीर सभांचे आयोजन करण्यात आलं आहे. बार्शीतील महाआघाडीच्या प्रचारासाठी आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा होणार आहे. त्याचबरोबर बार्शी तालुक्यातील वैराग येथे महाआघाडीच्या प्रचारार्थ एकनाथ शिंदे यांची सभा पार पडणार आहे.
4 Feb 2026, 06:28 वाजता
11 तारखेला मुंबईला मिळणार नवा महापौर
मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदासाठीचा उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख ठरली 7 तारखेला उमेदवारी अर्ज भरला जाणार तर, 11 तारखेला निवडणूक होणार. यासंदर्भात दोन दिवसात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यंत्र्यांची मुंबई महापालिकेसाठी बैठक होणार माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
4 Feb 2026, 06:24 वाजता
सुनील तटकरेंनी आमदार महेंद्र थोरवेंना पाठवली नोटीस
खोपोलीतील मंगेश काळोखे हत्याकांड प्रकरणावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आले आहे. आमदार महेंद्र थोरवे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यावर वारंवार टीका केल्याचा आरोप होत असतानाच, तटकरे यांनी थेट कायदेशीर पाऊल उचलत आमदार थोरवे यांना नोटीस बजावली आहे.
4 Feb 2026, 06:24 वाजता
त्या शिक्षकांना इलेक्शन ड्युटी नाही
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (सी-टीईटी) देणाऱ्या शिक्षकांना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या कर्तव्यातून सूट देण्यात आली असून, तसे निर्देश सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
4 Feb 2026, 06:24 वाजता
चंद्रपूर महापौर पदाचा तिढा सुटला
चंद्रपूर महापौर पदाचा तिढा सुटल्याची सूत्रांची माहिती खासदार प्रतिभा धानोरकर यांचा महापौर होणार असल्याची सूत्रांची माहिती तर उपमहापौर पद विजय वडेट्टीवार यांच्या सांगण्यावरून दिले जाईल. स्टॅंडींग कमिटी युबीटी शिवसेनेला दिली जाईल.
4 Feb 2026, 06:22 वाजता
सुषमा अंधारे आणि कुणाल कामराला आज विधान परिषदेत उपस्थित राहण्याचे आदेश
विधान परिषदेच्या विशेषाधिकार समितीची आज दुपारी 2 वाजता बैठक सुषमा अंधारे आणि कुणाल कामरा यांना समितीकडून नोटीस बैठकीसाठी हजर राहण्याचे समितीकडून आदेश अशात, आज कुणाल कामरा आणि सुषमा अंधारे हजर राहणार का? हे बघणं महत्त्वाचे असेल कुणाल कामराकडून एकनाथ शिंदेंविरोधात बनवलं होतं गाणं तर त्याला अंधारेंकडून समर्थन देण्यात आलं होतं.
3 Feb 2026, 22:59 वाजता
3 Feb 2026, 22:59 वाजता
मुंबई एअरपोर्टवर मोठी दुर्घटना टळली इंडिगो, एअर इंडियाच्या विमानाचे पंख धडकले घटनेत कोणतीही जीवितहानी नाही.
3 Feb 2026, 22:58 वाजता
विलिनीकरणाबाबत अजितदादांसोबत 14 बैठका झाल्याचा दावा अनिल देशमुख यांनी केला आहे .यातील काही बैठकांमध्ये आपणही होतो असंही शरद पवार गटाचे नेते अनिल देशमुख यांनी सांगत पुन्हा एकदा चर्चेला खतपाणी घातलं आहे.
3 Feb 2026, 22:57 वाजता
अनिल देशमुख काय म्हणाले
अजित पवारांच्या अपघाताबद्दल फक्त आम्हालाच नव्हे तर त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना, आमदारांनाही शंका आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या नेतृत्वाखाली झाली पाहिजे अशी मागणी शरद पवार गटाचे नेते अनिल देशमुख यांनी केली...तसेच नितीन गडकरींनीही खासगी विमानाने प्रवास करू नये असं मी त्यांना सांगणार असल्याचंही देशमुख म्हणाले आहेत.