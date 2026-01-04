Maharashtra Breaking News Today LIVE: पश्चिम रेल्वेची सेवा विस्कळीत, वसई-नालासोपारा रेल्वे स्थानकांदरम्यान ट्रेन खोळंबल्या

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 July 2025: राज्यात महापालिका निवडणुकांचा प्रचाराचा धुरळा आता उडू लागला आहे. सर्व पक्षांच्या नेत्यांकडून राज्यभरात दौरे आणि प्रचार सुरु आहेत. महायुतीच्या मुंबईतील पहिला संयुक्त मेळावा पार पडला असून, आता लक्ष ठाकरे बंधूंच्या सभांकडे आहे. अमित ठाकरे आज सोलापूर दौऱ्यावर असून, उद्धव ठाकरेही शाखांना भेट देणार आहे. निवडणुकीच्या या रणसंग्रामाची प्रत्येक अपडेट तुम्ही येथे जाणून घेऊ शकता. राज्यासह देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्व अपडेट्स एकाच ठिकाणी जाणून घ्या.
4 Jan 2026, 08:10 वाजता
पश्चिम रेल्वेची सेवा विस्कळीत
वसई - नालासोपारा रेल्वे स्थानाकांदरम्यान लोकल सेवा विस्कळीत
विरारहून चर्चगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकलमध्ये झाला होता तांत्रिक बिघाड
कॅपिटल मॉल जवळ तांत्रिक बिघाड झाल्याने अनेक लोकल ट्रेन होत्या खोळंबल्या
तसेच याच दरम्यान बोरिवली येथे होता मेगाब्लॉक
परिणामी पश्चिम रेल्वे झाली होती विस्कळीत
मात्र बिघाड तात्काळ दुरुस्त करून आता पश्चिम रेल्वे येत आहे पूर्व पदावर येत असल्याची पश्चिम रेल्वेची माहिती...
4 Jan 2026, 07:31 वाजता
Live Updates: विद्याविहार, कांजूरमार्ग, नाहूर येथील लोकल थांबा रद्द
विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामे करण्यासाठी मध्य रेल्वेवर रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार असून या मेगाब्लॉकमुळे मध्य रेल्वेच्या धीम्या मार्गावरील विद्याविहार, कांजूरमार्ग, नाहूर या रेल्वे स्थानकाचा थांबा रद्द असेल. जलद मार्गावरील फलाट उपलब्ध नसल्याने मेगाब्लाॅकमध्ये या तीन रेल्वे स्थानकांवर लोकल थांबा नसेल.
मध्य रेल्वेमुख्य मार्ग
कुठे: माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर
कधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंत
परिणाम : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथून सकाळी १०.१४ ते दुपारी ३.३२ वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकल माटुंगा ते मुलुंड स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवल्या जातील. या लोकल शीव, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड स्थानकांवर थांबतील आणि मुलुंड स्थानकावर डाऊन धीम्या मार्गावर पुन्हा वळवल्या जातील. तर, नियोजित वेळेनुसार १५ मिनिटे उशिराने लोकल इच्छित स्थानकात पोहोचतील. ठाणे येथून सकाळी ११.७ ते दुपारी ३.५१ वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील लोकल, मुलुंड येथे अप जलद मार्गावर वळवल्या जातील. या लोकल मुलुंड ते माटुंगादरम्यान मुलुंड, भांडूप, विक्रोळी, घाटकोपर, कुर्ला आणि शीव स्थानकांवर थांबतील. त्यानंतर माटुंगा येथे पुन्हा अप धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील आणि निर्धारित स्थानकावर या लोकल नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे १५ मिनिटे उशिरा पोहोचतील.
ट्रान्सहार्बर मार्ग
कुठे: ठाणे ते वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर
कधी: सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंत
परिणाम: ब्लॉक काळात ठाणे ते वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान अप व डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा बंद राहतील. ठाणे येथून सकाळी १०.३५ ते दुपारी ४.०७ वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या वाशी/नेरुळ/पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन मार्गावरील लोकल सेवा, पनवेल/नेरुळ/ वाशी येथून सकाळी १०.२५ ते दुपारी ४.०९ वाजेपर्यंत ठाण्याकडे जाणाऱ्या अप मार्गावरील लोकल रद्द राहतील.
4 Jan 2026, 06:57 वाजता
Live Updates: राज आणि उद्धव ठाकरे आज प्रसिद्ध करणार जाहीरनामा, दुपारी 1 वाजता घेणार पत्रकार परिषद
मनसे आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यांचा मुंबई महानगरपालिकेसाठी आज संयुक्त वचननामा जाहीर करण्यात येणार आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे आज दुपारी १ वाजता संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेना भवन येथे जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहेत.
4 Jan 2026, 06:55 वाजता
Live Updates: भाजप कार्यालयातून एबी फॉर्म चोरीला; सायन पोलिसांत गुन्हा
भाजप कार्यालयातून एबी फॉर्म चोरी झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी मुंबई भाजप कार्यालयातील ऑफिस सेक्रेटरी दिनेश जगताप (५०) यांनी सायन पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार, शिल्पा दत्ताराम केळुसकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रभाग क्रमांक १७३ साठी भाजप उमेदवार म्हणून शिल्पा दत्ताराम केळुसकर यांना २९ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी दादर येथील वसंत स्मृती भाजप कार्यालयातून एबी फॉर्म देण्यात आला होता. मात्र, नंतर शिंदेसेना-भाजप यांच्यात झालेल्या बैठकीत सदर जागा शिंदेसेना उमेदवार पूजा रामदास कांबळे यांना देण्याचा निर्णय झाल्याने केळुसकर यांना एबी फॉर्म परत करण्यास सांगण्यात आले.
त्यानंतर २९ डिसेंबर रोजी सायंकाळी शिल्पा केळुसकर यांनी भाजप कार्यालयात येऊन एबी फॉर्म परत केला.
4 Jan 2026, 06:54 वाजता
Live Updates: समाजवादी पक्षात ऐन निवडणुकीत पेटला वाद, रईस शेख, अबू आझमी यांच्यात तू तू मैं मैं
महापालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला वेग येत असताना समाजवादी एवं पक्षाच्या नेत्यांमधील वाद विकोपाला गेला आहे. प्रदेशाध्यक्ष आ. अबू आझमी व आ. रईस शेख एकमेकांविरोधात ठाकले आहेत. ऐन उभे संभ्रमाचे जागावाटपात निवडणुकीच्या धामधुमीत हे वाद विकोपाला गेल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये वातावरण आहे. एकाधिकारशाही केल्याचा, हुकूमशाही पद्धतीने काम केल्याचा व षडयंत्र रचल्याचा आरोप करणारे पत्र शेख यांनी थेट पक्षाध्यक्ष खा. अखिलेश यादव यांना पाठवले आहे. या पक्षाध्यक्षांनी प्रकाराची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे.
4 Jan 2026, 06:54 वाजता
Live Updates: २९ महानगरपालिकांसाठी १५,९३१ उमेदवार रिंगणात
मुंबईत सर्वाधिक १७०० मैदानात, सर्वात कमी उमेदवार इचलकरंजीमध्ये
राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला होणाऱ्या निवडणुकीत २,८६९ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. त्यासाठी १५,९३१ उमेदवार रिंगणात आहेत. अनेक ठिकाणी तिरंगी, चौरंगी वा बहुरंगी लढती होणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिमतः किती उमेदवार रिंगणात आहेत, याची अधिकृत आकडेवारी शनिवारी दिली.
मुंबईमध्ये २२७ जागांसाठी १७०० उमेदवार रिंगणात असून, सर्वात कमी म्हणजे २३० उमेदवार इचलकरंजीमध्ये आहेत. तेथे ६५ जागांसाठी मतदान होत आहे. इचलकरंजी आणि जालना महापालिकेत पहिल्यांदाच निवडणूक होत आहे.
मुंबईनंतर उमेदवारांचा हजाराचा आकडा पार केला आहे तो पुणे शहराने. तेथे १६५ जागांच्या निवडणुकीत ९६८ उमेदवारांनी माघार घेऊनदेखील ११६६ उमेदवार भाग्य आजमावत आहेत. उपराजधानी नागपुरात १५१ नगरसेवक निवडून दिले जाणार असून, तेथे ९९३ उमेदवार लढत आहेत.
२९ महापालिकांसाठी एकूण ३३,४२७ उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्यातील २४,७७१ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले. ८,८४० उमेदवारांनी त्यांचे अर्ज मागे घेतले.
4 Jan 2026, 06:52 वाजता
Live Updates: सिंधुदुर्ग विमानतळ आता 24 तास खुले राहणार
सिंधुदुर्ग विमानतळावर कमी दृष्यमानता आणि वातावरणात अचानक बदल झाला तरी विमान सेवा पूर्णपणे कार्यान्वित राहील. यासंदर्भात आवश्यक त्या उपाययोजना पूर्ण झाल्याने हे विमानतळ २४ तास खुले ठेवण्याला नागरी डीजीसीएने हिरवा कंदील दिला.
आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चरतर्फे हे विमानतळ चालवले जाते. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ते सुरू
झाले. मात्र, तेथून मर्यादित विमान सेवा उपलब्ध होत्या. पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी अनुकूल यंत्रणा आता पूर्णपणे कार्यरत झाली आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे विमान येथून चालवले जाते. डीजीसीएच्या या परवानगीमुळे अनेक विमान कंपन्या तिथे आपली सेवा सुरू करतील. त्यामुळे याचा मोठा फायदा कोकणात जाणाऱ्या लोकांना होणार आहे.
4 Jan 2026, 06:51 वाजता
Live Updates: अमित ठाकरे आज सोलापूर दौऱ्यावर
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष बाळासाहेब पांडुरंग सरवदे (वय ३६, रा. जोशी गल्ली, रविवार पेठ, सोलापूर) यांचा निघृण खून करण्यात आली. अमित ठाकरे आज सकाळी 11 वाजता सरवदे कुटुंबीयांची त्यांच्या निवासस्थानी सांत्वनपर भेट घेणार आहेत.