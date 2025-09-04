English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: पीओपी संदर्भात आज कोर्टात सुनावणी; बाणगंगामध्ये विसर्जनाला परवानगी मिळणार की नाही?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 september : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरुन चर्चा सुरु असून दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. यासह राज्य आणि देशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकर जाणून घ्या.  

Soneshwar Patil | Sep 04, 2025, 08:35 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 september : मनोज जरांगे यांच्या आरक्षणाबाबतच्या काही मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. याबाबत सरकारने जीआर देखील काढला आहे. मात्र, त्यानंतर राजकीय वर्तुळात अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. यामध्ये आता ओबीसी नेते देखील आक्रमक झाले आहेत. ओबीसींसाठी उपसमिती नेमण्यात आली आहे. तसेच राज्यभरात गणेश विसर्जन देखील जवळ आले असून राज्यभरात पोलिस देखील सर्तक झाले आहेत. दुसरीकडे राज्यात गणेश उत्सवाचा उत्साह असून अनंत चतुर्थीच्या दृष्टीने तयारी सुरु झाली आहे. मराठा आंदोलनानंतर आता सर्व पोलिसांचं लक्ष गणेश विसर्जन सुरळीत व्हावे याकडे आहे. तसेच इतर घडामोडी वाचा एका क्लिकवर. 

4 Sep 2025, 08:34 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : बीड पुन्हा एकदा हत्येच्या घटनेनं हादरलं 

तरुणाच्या हत्येने बीड पुन्हा एकदा हादरले आहे. बीड शहरातील स्वराज्यनगर भागात चाकूने हल्ला करून एका 25 वर्षीय तरुणाचा खून करण्यात आला. मित्रांमध्ये किरकोळ वाद झाला आणि मित्रानेच मित्राची धारदार शस्त्राने हत्या केली. या प्रकरणातील आरोपीला पाठलाग करून मोठ्या शिताफीने अटक केली आहे. मध्यरात्री दोन वाजता विजय काळे हा गणपतीच्या समोर मित्रांसोबत नृत्य करत होता, त्याने त्या नृत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर देखील पोस्ट केला होता. मात्र थोड्याच वेळात मित्र अभिषेक गायकवाड याच्यासोबत किरकोळ वाद झाला होता. त्यानंतर आरोपी अभिषेक याने विजयच्या छातीत धारदार शस्त्र घुसवले. त्याला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते, मात्र उपचारावेळी त्याचा मृत्यू झाला. 

4 Sep 2025, 08:28 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : मुंबईत एसी ट्रेनची संख्या वाढणार

मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी मुंबईत एसी लोकलची संख्या वाढणार आहे. रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीसाठी 238 वातानुकूलित रेल्वे गाड्या करण्याचा प्रस्तावास मंजुरी मिळालीये. यासाठी 4 हजार 826 कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे बोर्ड आणि राज्य सरकारकडून उभारला जाणार आहे. यात राज्य सरकार 50 टक्के खर्चाचा भार उचलणार आहे. एसी ट्रेनची संख्या वाढल्यानं मुंबईकरांचा लोकल प्रवास अधिक आरामदायी होणार आहे. 

4 Sep 2025, 08:09 वाजता

गणपतीतच सर्वसामान्यांची दिवाळी... मोदी सरकारचं GST गिफ्ट! दैनंदिन वस्तू स्वस्त, लक्झरी गोष्टी महागल्या\

4 Sep 2025, 08:08 वाजता

GST Reforms: जीवन आणि आरोग्य विमा योजनेच्या हफ्त्यांसंदर्भात केंद्राचा मोठा निर्णय! यापुढे भरावा लागणार इतका Tax

4 Sep 2025, 08:07 वाजता

GST च्या नव्या दरांमधून सवलतीचा पाऊस... 'या' गोष्टी स्वस्त, काय महागलं? 40% कर कशावर? पाहा यादी

4 Sep 2025, 07:24 वाजता

झेलम एक्स्प्रेसचा मार्ग कमी 

जम्मू-काश्मीरमधील मुसळधार पावसामुळे रुळांवर पाणी साचल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी झेलम एक्स्प्रेसचा मार्ग कमी करण्यात आला आहे.

 पुणे-जम्मू तावी झेलम एक्स्प्रेस दोन सप्टेंबर ते २९ सप्टेंबर या काळात फक्त आंबाला कँटोन्मेंट जंक्शनपर्यंतच धावणार आहे. 

त्यामुळे प्रवाशांना पुढील प्रवासासाठी इतर पर्यायांचा आधार घ्यावा लागणार आहे.

 थेट जम्मूपर्यंत सेवा देणारी आणि पुण्यातील महत्त्वाची मानली जाणारी ही गाडी कायमच गर्दीची असते. तीन दिवसांत तब्बल २१७१ किमीचा प्रवास करणाऱ्या या रेल्वेची वेळेवर धावणारी गाडी म्हणून ख्याती आहे.

4 Sep 2025, 07:23 वाजता

गणपती विसर्जन मिरवणुकीत बैलजोडीचा वापर थांबवा, राज्य सरकारकडे मागणी

गणपती विसर्जन मिरवणुकीत बैलजोडीचा वापर थांबवावा

अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने राज्य सरकारकडे केली आहे

सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांना दिलेल्या निवेदनात कार्यकर्ते विलास लेले आणि विजय सागर यांनी सांगितले की, दरवर्षी विसर्जन मिरवणुकीत बैलांना ३० तासांहून अधिक काळ त्रास सहन करावा लागतो

यंदा सरकारने गणेश मंडळांना पर्यायी स्वरूपात छोटे ट्रॅक्टर किंवा योग्य वाहन उपलब्ध करून द्यावेत, ज्यामुळे मुक्या प्राण्यांवरील अत्याचार थांबतील.

4 Sep 2025, 07:22 वाजता

पुरंदर विमानतळासाठी जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेला गती 

पुरंदर विमानतळासाठी जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. 

आठवडाभरात सुमारे ५६ टक्के म्हणजे १,३१० शेतकऱ्यांनी १,५८० एकर जमीन देण्यास संमती दर्शवली आहे

. पारगाव, एखतपूर आणि खानवडी गावांमधून सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.

 सुरुवातीला साडेसात हजार एकर संपादनाचा निर्णय होता; मात्र आता फक्त तीन हजार एकर जमीन घेण्यात येणार आहे. 

उर्वरीत ४४ टक्के शेतकऱ्यांचीही संमती मिळेल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी व्यक्त केला.

 १८ सप्टेंबरपर्यंतच संमतीची मुदत असून मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

4 Sep 2025, 07:21 वाजता

पुण्यात उभारणार चार नवी कारागृहे

राज्यात वाढत्या कैदी संख्येमुळे चार नवीन कारागृहे उभारली जाणार आहेत.

 पुणे  हिंगोली, भुसावळ आणि गोंदिया येथे ही कारागृहे उभारण्यात येणार आहेत. 

 त्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडून नकाशा आणि आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

 येरवडा येथे ४,०६४ कैदी क्षमतेचे कारागृह आणि ६३३ निवासस्थानांसाठी १६३१ कोटींचा खर्च मंजूर झाला आहे. हिंगोली, भुसावळ आणि गोंदिया येथील प्रत्येकी ५०० कैदी क्षमतेच्या कारागृहांसाठी १८० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

3 Sep 2025, 23:29 वाजता

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेची प्रतीक्षा संपली

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेची प्रतीक्षा संपली. महापालिकेने जाहीर केला नवा नकाशा. 4 नगरसेवकांचे 19 प्रभाग तर 5 नगरसेवकांचा 1 प्रभाग होणार. जवळपास 24 ते 28 हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग असणार. 9 ऑक्टोबर अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होणार. महानगरपालिका इथं दुपारी प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ यांच्या उपस्थितीत प्रभाग रचना जाहीर.  

