Maharashtra Breaking News Today LIVE: बारामती पोटनिवडणुकीत महायुती सुनेत्रा पवार यांच्या पाठीशी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 April 2026: अशोक खरात नॉमिनी असलेल्या 132 बँक खात्यांचे प्रकरण शिर्डीमध्ये गाजत आहे. उपमुख्यमंञी सुनेञा पवार बारामती पोटनिवडणुकीसाठी सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. उद्यापासून त्या बारामतीत मुक्कामी असतील. त्याआधी आज संध्याकाळी जय पवार बारामतीत युवक मेळावा घेणार आहेत. समरजितसिंह घाटगे यांचा भारतीय जनता पक्षात प्रवेश येत्या ८ तारखेला होणार असल्याची माहिती त्यांनी स्वतः दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांचा भाजप प्रवेश प्रलंबित होता. मात्र आता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे अस स्वतःच त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यासंबंधित आणि सुरु असलेल्या जागतिक घडामोडींचे अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा.
5 Apr 2026, 21:40 वाजता
बारामती पोटनिवडणुकीत महायुती सुनेत्रा पवार यांच्या पाठीशी; निवडणूक बिनविरोध करण्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे इतर सर्व पक्षांना आवाहन
बारामती विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी महायुतीकडून सुनेत्रा पवार यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. ही जागा दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनामुळे रिक्त झाली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व पक्षांनी सुनेत्रा पवार यांना पाठिंबा देत ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. ठाणे येथे माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात पोटनिवडणुका बिनविरोध करण्याची परंपरा राहिली आहे. महायुती सुनेत्रा पवार यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना याच भावनेतून सर्व पक्षांनी सकारात्मक विचार करावा, असे आवाहन केले. महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) बारामती पोटनिवडणूक लढवणार नसेल तर काँग्रेस महायुतीच्या विरोधात उमेदवार देणार असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत दिल्लीतील नेत्यांची देखील परवानगी मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे बारामतीमधून काँग्रेसकडून उमेदवार निश्चित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. एकीकडे काँग्रेसने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले असताना दुसरीकडे ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी देखील आपण उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याचे सांगितले आहे. ते उद्या उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असून विविध राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
5 Apr 2026, 21:04 वाजता
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार उद्या राज्यसभेसाठी अधिकृतपणे शपथ घेणार
मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार उद्या (सोमवारी) राज्यसभेसाठी अधिकृतपणे शपथ घेणार आहे. या शपथविधी सोहळ्यासाठी पवार आज मुंबईहून दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत
5 Apr 2026, 18:56 वाजता
मंत्रालयातील आणखी एका अधिकाऱ्याला लाच घेतला एसीबीने केली अटक
--खारघर परिसरात सापळा रचून एका अधिकाऱ्याला लाच घेताना एसीबीकडून रंगेहाथ अटक करण्यात आली.
--अर्थ व नियोजन विभागात कक्ष अधिकारी म्हणून असणारे विलास लाड यांना एसीबीने केली अटक.
--निधी मंजूर करून देण्यासाठी तब्बल 6 लाख 37 हजारांची लाच घेताना अटकेची कारवाई.
--मंत्रालयातल्या कामासाठी लाच घेण्याचा प्रयत्न केल्याचं दुसर मोठ प्रकरण.
--मंत्रालयातल्या लाचखोरीला चाप बसवण्यासाठी पुन्हा एकदा कारवाई
5 Apr 2026, 17:13 वाजता
'या सर्वांची खोल चौकशी व्हायला हवी', अंजली दमानिया यांचा सुनील तटकरे निशाणा
अंजली दमानिया यांनी अशोक खरात प्रकरणी सुनील तटकरे यांच्यावर निशाणा साधत म्हटले आहे की, सुनील तटकरे यांनी असे विधान केले की, 'अशोक खरातला फाशी दिली पाहिजे.' मात्र हे फक्त एक डायलॉग होते. सुनील तटकरे यांचे खरे म्हणणे असे आहे की, कळत-नकळत ज्यांनी अशोक खरातला मदत केली, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. यामध्ये अनेक मोठी नावे समोर येतातयत, रूपाली चाकणकर, सुनील तटकरे, एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत पाटील, दिलीप नार्वेकर. या सर्वांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि आवश्यक त्या ठिकाणी कारवाई झाली पाहिजे. मुख्यतः या प्रकरणात रूपाली चाकणकर आणि सुनील तटकरे यांची नावे ठळकपणे समोर येतात.
5 Apr 2026, 16:32 वाजता
बारामती-राहुरी पोटनिवडणुकीबाबत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षामध्ये चर्चा सुरू
बारामती आणि राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शप) नेत्यांत पक्ष कार्यालयात चर्चा सुरु. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्यात चर्चा, खासदार सुप्रिया सुळे चर्चेत नाहीत. मात्र पक्ष कार्यालयात आहेत. चर्चेनंतर शिंदे हे माध्यमांपुढे बोलण्याची शक्यता .
5 Apr 2026, 15:55 वाजता
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात काँग्रेसकडून लढणार 6 उमेदवार?
--उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात निवडणूक लढवण्यासाठी काँग्रेसकडून 6 उमेदवार इच्छुक....
--जिल्हा काँग्रेसने सहा इच्छुक उमेदवारांची नावे प्रदेश काँग्रेस हाय कमांडला पाठवली..
--आकाश मोरे, वैभव बुरगुले, रोहित बनकर, डॉक्टर अर्चना पाटिल,विजय भिसे, तुषार ओहाळ
--सहाही इच्छुक उमेदवार बारामतीतील...
--बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक काँग्रेसने लढविल्यास या सहापैकी एक उमेदवार असणार...
5 Apr 2026, 15:31 वाजता
खरात पाठोपाठ रायगडच्या खालापुरमध्ये देखील भोंदूबाबाकडून महिलांचे शोषण
खरात प्रकरणा प्रमाणेच रायगडच्या खालापुरमध्ये देखील भोंदू बाबाचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणी सांताक्रूझ मुंबई येथील पिडीत महिलेने खालापुर पोलिस ठाण्यात या भोंदू बाबा विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. पिडीत महिला पतीच्या प्रेयसी बाबत उपाय करण्यासाठी भोंदूबाबाकडे गेली होती. या वेळी उपाय करण्याच्या बहाण्याने या भोंदू बाबाने महिलेवर अत्याचार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे असून भोंदूबाबाला अटक करण्यात आली आहे. अब्दुल रशीद उर्फ बाबाजान रा. कळंबोली रा. नवीमुंबई असे या भोंदू बाबाचे नाव आहे. सदर प्रकरण रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील महड येथील निर्जन ठिकाणी असलेल्या फार्म हाऊस येथील आहे. मध्यरात्रीच्या वेळी हा अघोरी पुजाविधी करण्यात आला. महिलेच्या गुप्तांगातील द्रव काढून तो दोऱ्याला लावून तो दोरा जाळला. यावेळी सदर भोंदू बाबाने महिलेच्या शरिराला स्पर्ष केला तसेच शारिरीक संबंध करीत अत्याचार केला असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे
5 Apr 2026, 13:08 वाजता
लातूरच्या उदगीरमध्ये दोन गटांमध्ये तणाव
लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहरात रात्रीच्या सुमारास दोन गटांमध्ये तणाव निर्माण झाला. एका शाळेजवळीत मुसानगर परिसरात पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली. दगडफेकीत एक पोलीस कर्मचारी जखमी झालाय. तर पोलीस व्हॅनचं देखील नुकसान झालंय. याप्रकरणी तब्बल 47 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलीय. सध्या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.
5 Apr 2026, 12:29 वाजता
इराणमधून अमेरिकन वैमानिकाची आणि क्रू मेंबरची सुटका
इराणमध्ये पाडलेल्या अमेरिकन F-15 लढाऊ विमानातील बेपत्ता वैमानिकाची अमेरिकन कमांडोजनी थरारक मोहिमेद्वारे सुटका केलीये.. या अत्यंत जोखमीच्या ऑपरेशनमध्ये, शत्रूच्या भूमीवर भीषण गोळीबाराचा सामना करत अमेरिकन कमांडोजनी पायलटला सुरक्षित बाहेर काढले... अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या यशस्वी बचाव मोहिमेला दुजोरा दिलाय.. पायलट आणि क्रू मेंबर सुरक्षित असल्याची माहिती त्यांनी दिलीये दिली आहे.
5 Apr 2026, 12:04 वाजता
खासदार सुनिल तटकरे आज सोलापूर दौऱ्यावर
खासदार सुनिल तटकरे आज सोलापूर दौऱ्यावर आहेत.. तटकरे पंढरपूर, अक्कलकोट आणि धाराशिवच्या तुळजापुरात जाऊन दर्शन घेणार आहेत..देवदर्शनानंतर तटकरे संध्याकाळी बारामतीकडे रवाना होणार आहेत..