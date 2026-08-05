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Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स | 5 Aug

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 Aug 2026: महाराष्ट्राबरोबरच देश आणि विदेशातील ताज्या बातम्यांचा धावता आढावा एकाच ठिकाणी, ताज्या बातम्यांसाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 05, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:52 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स | 5 Aug
05 August 2026 10:51 AM (IST)

आंबोली येथे पडलेल्या पर्यटकाचा पुन्हा शोध सुरू

आंबोली महादेवगड पॉईंट येथे काल दरीत कोसळलेल्या पर्यटकाचा शोध घेण्याची मोहीम आज पुन्हा सकाळ पासून सुरू.काल दाट धुके व काळोख यामुळे हो शोध मोहीम थांबवण्यात आली होती.बेळगाव निपाणी येथील नऊ जणांचा एक ग्रुप पर्यटनासाठी आंबोलीत आला होता.त्यातील आयुब सय्यद नावाचा पर्यटक चारशे फुट खोल असलेल्या दरीत कोसळला.ताबोडतोब रेस्क्यू ऑपरेशन राबवण्यात आले होते मात्र नैसर्गिक अडथळे येत होते.काल थांबवलेली शोध मोहीम आज पुन्हा सकाळी सुरू करण्यात आली आहे.मात्र दाट धुक्क्यामुळे शोध मोहीमेला अडथळा येत आहे. 

05 August 2026 10:41 AM (IST)

शिर्डीत उपचारासाठी आलेल्या 75 वर्षीय वृद्धाची रिक्षात लूट...

शिर्डीत उपचारासाठी आलेल्या 75 वर्षीय वृद्धाची रिक्षात लूट

साईबाबा रुग्णालयात औषधोपचारासाठी मराठवाड्यातून आलेल्या एका 75 वर्षीय वृद्ध नागरिकाला रिक्षात बसवून मारहाण करत त्यांच्याकडील 7 हजार 200 रुपयांची रोकड रक्कम लुटल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. 3 ऑगस्ट रोजी रात्रीच्या सुमारास साई आश्रम फेज दोन परिसरात ही घटना घडली. याप्रकरणी शिर्डी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत तीन संशयित आरोपींना रिक्षासह जेरबंद केलय.

05 August 2026 10:39 AM (IST)

नाशिकमध्ये आज काँग्रेस कमिटी कार्यालयावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आंदोलन...

नाशिकमध्ये आज काँग्रेस कमिटी कार्यालयावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आंदोलन

नाशिकमध्ये आज काँग्रेस कमिटी कार्यालयावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आंदोलन होणार आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य काँग्रेसने केल्याने राष्ट्रवादी आंदोलन करणार आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी माफी मागावी अशी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची भूमिका आहे. 
काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयाबाहेर राष्ट्रवादी आक्रमक होणार असून नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून ते काँग्रेस कमिटी कार्यालयापर्यंत राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते घोषणा देत जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

05 August 2026 10:10 AM (IST)

आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांच्या हस्ते शिवाजी पार्क परिसरात वृक्षारोपण...

आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांच्या हस्ते शिवाजी पार्क परिसरात वृक्षारोपण 

शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि मनसे नेते अमित ठाकरे यांच्या हस्ते शिवाजी पार्क परिसरात वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. यावेळी फुलझाडांची आणि विविध जातीच्या झाडांचे रोपण करण्यात येणार आहे. यामध्ये रातराणी, बहावा ताम्हण सीता अशोक मधुमालती पारिजात रातराणी गोकर्ण असे झाडे मोठ्या प्रमाणात आहेत.

05 August 2026 10:09 AM (IST)

हनुमान चालिसा प्रकरण आणि राजद्रोहाच्या आरोपांबाबत राणा दाम्पत्य मुंबईतील सत्र...

हनुमान चालिसा प्रकरण आणि राजद्रोहाच्या आरोपांबाबत राणा दाम्पत्य मुंबईतील सत्र न्यायालयात हजर राहणार

हनुमान चालिसा प्रकरण आणि राजद्रोहाच्या आरोपांबाबत, माजी खासदार श्रीमती नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा आज, ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मुंबईतील सत्र न्यायालयात हजर राहणार आहेत.

05 August 2026 10:08 AM (IST)

मेटाच्या जागतिक टीमला केंद्राचे समन्स, हजर राहण्याचे आदेश...

मेटाच्या जागतिक टीमला केंद्राचे समन्स, हजर राहण्याचे आदेश

सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'मेटा'च्या कारभारावर भारत सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फेसबुक पोस्टवर लावलेली तात्पुरती बंदी, बाल लैंगिक शोषण सामग्री आणि पडताळणी झालेल्या खात्यांच्या सुरक्षेतील त्रुटी यासारख्या गंभीर मुद्द्यांवर उत्तर मागण्यासाठी सरकारने मेटाच्या जागतिक टीमला ५ आणि ६ ऑगस्ट रोजी भारतात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

05 August 2026 10:05 AM (IST)

रेपो दर स्थिर; आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रांची घोषणा...

रेपो दर स्थिर; आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रांची घोषणा

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या मौद्रिक धोरण समितीचा (MPC) निर्णय जाहीर केला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेली नाही असं जाहीर केलं आहे. जागतिक अनिश्चितता, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि महागाईचा दबाव लक्षात घेता रेपो दर 5.25% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. हा सर्व प्रकारच्या कर्जदारांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय आहे. यामुळे व्याजदर जैसे थे राहणार आहेत.

05 August 2026 09:26 AM (IST)

कोल्हापुरातील सुर्वे नगर स्फोट प्रकरणी तीन संशयित पोलिसांच्या ताब्यात...

कोल्हापुरातील सुर्वे नगर स्फोट प्रकरणी तीन संशयित पोलिसांच्या ताब्यात

कोट घालून परिसरात आलेल्या तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू आहे. बंद बंगला स्फोटकांनी उडवून देण्याचे कारण काय? याच्या मुळाशी जाण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न.

05 August 2026 09:26 AM (IST)

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीत जुंपली...

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीत जुंपली

राष्ट्रवादी काँग्रेस शप पक्षातील रद्द प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या करण्यावरून नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. मंगळवारी सायंकाळी प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी पक्षातील सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्याची घोषणा केली. काही तासांतच पक्षाचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते जितेंद्र आव्हाड यांनी राष्ट्रीय प्रवक्त्यांसह इतर सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्याचे लिहिले. जुलै 2025 मध्ये आव्हाड यांची पक्षाच्या मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्तेपदी नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर शिंदे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. ऑगस्ट 2025  मध्ये आव्हाड यांनी 16 राष्ट्रीय तसेच प्रदेश प्रवक्त्यांची घोषणा केली होती. मंगळवारी सायंकाळी प्रदेशाध्यक्ष शिंदे यांनी या सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या. तर आव्हाड यांनी राष्ट्रीय तसेच प्रदेश प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करत असल्याची पोस्ट 'एक्स' वर केली. मात्र त्यानंतर काही मिनिटांत या पोस्टमध्ये सुधारणा करत केवळ प्रदेश प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्याचे लिहिले.

05 August 2026 09:15 AM (IST)

रमेश म्हात्रेच्या आवाजाचे निश्चितीकरण...

रमेश म्हात्रेच्या आवाजाचे निश्चितीकरण

डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्या शिंदे गटाचा नगरसेवक रमेश म्हात्रे प्रकरणाचा तपास यंत्रणांनी अधिक सबळ पुरावे जमा करून गतीने सुरू केला आहे. सोमवारी तपास यंत्रणांनी कल्याणमधील आधारवाडी तुरुंगात जाऊन म्हात्रेच्या आवाजाचे नमुने घेतले. डॉक्टरांना मारहाण करत असताना म्हात्रेचा आवाज आणि सीसीटीव्ही चित्रीकरणात आलेला आवाज याचे निश्चितीकरण केले जाणार आहे, असे या प्रकरणाशी संबंधित सूत्राने सांगितले. कल्याण परिमंडळाचे पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे याप्रकरणाचा तपास करत आहेत. येत्या 20 दिवसांत याप्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयाला सरकारी पक्षाकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कुठेही त्रुटी राहणार नाहीत, अशा पद्धतीने तपास केला जात आहे. गेल्या आठवड्यात तपासाचा भाग म्हणून मुंबईतून न्यायवैद्यक शास्त्र विभागाचे तज्ज्ञ पथक कल्याणमध्ये आले होते. या पथकाने सलग आठ तास सीसीटीव्ही चित्रणाचे परीक्षण केले.

05 August 2026 09:15 AM (IST)

महिला डब्यातून पुरुषांनी प्रवास केल्यास अडीच हजारांचा दंड...

महिला डब्यातून पुरुषांनी प्रवास केल्यास अडीच हजारांचा दंड

रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि नियमबद्ध करण्याच्या उद्देशाने रेल्वे कायदा, 1989 मधील अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार महिला राखीव डब्यात अनधिकृत प्रवेश करणाऱ्यांवर आता 2500 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. अनधिकृत प्रवास, आरक्षित डब्यांमध्ये बेकायदा प्रवेश, महिला व अपंगांसाठी राखीव जागांवर अतिक्रमण, तसेच तिकिटांशी संबंधित गैरप्रकारांवर अधिक प्रभावी कारवाई करण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, कलम 162 नुसार महिलांसाठी राखीव असलेल्या डब्यात किंवा अन्य जागेत पुरुष प्रवाशाने प्रवेश केल्यास 500 रुपयांपर्यंत दंड अधिक जागा/बर्थ रिकामी करणे आणि पास/तिकीट जप्त करणे अशी तरतूद होती. मात्र यात सुधारणा करून 2500 रुपयांपर्यंत दंड अधिक जागा/बर्थ रिकामी करणे, पास/तिकीट जप्त करणे अशी तरतूद करण्यात आली आहे. जर दोषी व्यक्तीने दंड न भरल्यास संबंधिताला न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. अशा प्रवाशाला न्यायालयाकडून 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. या कलमांतर्गत तृतीयपंथी व्यक्तीविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. सुधारित तरतुदीनुसार, आरक्षित डब्यात अनधिकृत प्रवेश केल्यास 2 हजार रुपयांपर्यंत दंड, तर अधिकृत प्रवाशाला प्रवेश करण्यास अडथळा आणल्यास 1 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल.

05 August 2026 09:08 AM (IST)

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी 847 खारफुटींच्या कत्तलीला मुंबई उच्च न्यायालयाची...

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी 847 खारफुटींच्या कत्तलीला मुंबई उच्च न्यायालयाची मंजुरी

बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी 847 खारफुटीची झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मंजुरी दिली. मात्र, या प्रकरणाच्या निमित्ताने एक महत्त्वाचा संदेश देताना, भरपाईसाठी केले जाणारे वृक्षारोपण हा केवळ आकड्यांचा खेळ असू नये आणि शेकडो किलोमीटर दूर झाडे लावल्याने स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीची भरपाई होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी खारफुटीची झाडे तोडण्यास दिलेली मंजुरी ही 'अपवादात्मक उपाय' असून या आदेशाचा वापर भविष्यातील प्रकल्पांसाठी दाखला म्हणून केला जाऊ नये, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, भरपाईसाठीचे वृक्षारोपण अधिक पारदर्शक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अर्थपूर्ण करण्यासाठी जवळपास वर्षभरापूर्वी दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने (महाट्रान्सको) खारफुटीची झाडे तोडण्यास मंजुरी देण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली होती. कंपनीची याचिका न्यायालयाने मंजूर केली व उपरोक्त टिप्पणी केली.

05 August 2026 09:08 AM (IST)

ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफला आव्हान; 25 राज्ये कोर्टात...

ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफला आव्हान; 25 राज्ये कोर्टात

जबरदस्तीने काम करून घेऊन त्याद्वारे तयार केल्या जाणाऱ्या वस्तूंसंदर्भात भारतासह 60 देशांवर लागू केलेल्या नव्या टॅरिफला डेमोक्रेटिक पक्षाची सत्ता असलेल्या 25 राज्यांनी कोर्टात आव्हान दिले. अमेरिकेच्या एकूण आयातीपैकी 99.4 टक्के वस्तू या देशांतून आयात होतात. त्यांना 10 ते 12.5 टक्क्यांपर्यंत टैरिफ राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने लावले आहे. ही शुल्कवाढ बेकायदा असल्याचे घोषित करण्याची मागणी न्यूयॉर्कच्या महाधिवक्ता, राज्यपाल व इतर राज्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाकडे केली आहे. ट्रम्प यांना कोणत्याही देशावर मनमानी पद्धतीने व्यापक आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यूयॉर्कच्या महाधिवक्ता लेटिशिया जेम्स यांनी म्हटले आहे.

भारताची स्थिती कशी?

भारतासह 17 देशांवर सध्या 10 टक्के शुल्क लागू आहे. यापूर्वी भारतासाठी 12.5 टक्के शुल्काचा प्रस्ताव होता; मात्र भारताने 14 जूनला परराष्ट्र व्यापार धोरणात बदल करून सक्तीच्या मजुरीतून तयार वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातल्यानंतर त्यात सवलत दिली.

05 August 2026 09:08 AM (IST)

देशभरात उष्माघातामुळे 20 जणांचा मृत्यू; महाराष्ट्रात सर्वाधिक बळी...

देशभरात उष्माघातामुळे 20 जणांचा मृत्यू; महाराष्ट्रात सर्वाधिक बळी

देशात यंदा 1 मार्चपासून उष्माघातामुळे 20 जणांचा मृत्यू झाला असून 4853 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे तर तेलंगणात सर्वाधिक 915 उष्माघाताचे रुग्ण आढळले. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली. उष्माघातामुळे आंध्र प्रदेशात 4. तेलंगणा व ओडिशात प्रत्येकी 3, तर तामिळनाडूमध्ये एका मृत्यूची नोंद झाली आहे. उष्माघाताच्या प्रकरणांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये 733 रुग्ण आढळले.

05 August 2026 08:58 AM (IST)

केरळला मुसळधार पावसाचा तडाखा तर या राज्यात पावसामुळे 87 जण दगावले...

केरळला मुसळधार पावसाचा तडाखा तर 'या' राज्यात पावसामुळे 87 जण दगावले

भारतासह ईशान्येकडील राज्यांत मान्सूनच्या पावसाचा जोर कायम असून केरळ व आसाममध्ये या पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. केरळमध्ये चार जिल्ह्यांतील अनेक गावे जलमय झाली आहेत. तर, आसाममध्ये नदी-नाल्यांना आलेल्या पुरात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 87 झाली आहे. दरम्यान, बिहार व बंगालमध्ये विविध भागांत वीज कोसळून गेल्या चोवीस तासांत 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. येत्या चार ते पाच दिवसांत दहा राज्यांमध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने मांडला आहे. दिल्लीत चार दिवस पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. पंजाब-हरियाणामध्ये पावसामुळे जनजीवनावर परिणाम झाला आहे.

05 August 2026 08:58 AM (IST)

चीनसह सहा देशांना भारताचा दणका; डम्पिंगविरोधी शुल्क आकारलं जाणार...

चीनसह सहा देशांना भारताचा दणका; डम्पिंगविरोधी शुल्क आकारलं जाणार

देशांतर्गत उद्योगांना स्वस्त आयातीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने चार उत्पादनांवरील विद्यमान डम्पिंगविरोधी शुल्काची मुदत वाढवली आहे. तसेच, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जपान आणि रशियामधून आयात होणाऱ्या लो अॅश मेटलर्जिकल कोक या उत्पादनावर प्रथमच पाच वर्षांसाठी डम्पिंगविरोधी शुल्क लागू केले आहे. हा निर्णय वाणिज्य मंत्रालयाच्या व्यापार उपचार महासंचालनालयाच्या (डीजीटीआर) शिफारशींनंतर वित्त मंत्रालयाने घेतला आहे. अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका, एरिलाइड्स, सीमलेस ट्यूब, पाइप व पोकळ स्टील प्रोफाइल तसेच नॉर्मल आटेनॉल या उत्पाद‌नासाठी ही मुदत त्याग अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने जारी केल्या आहेत. एखादा देश उत्पादन अत्यंत कमी किमतीत दुसऱ्या देशात विकत असेल तर त्याला 'डम्पिंग म्हणतात.

05 August 2026 08:57 AM (IST)

यंदा पीओपी मूर्तीवर बंदी नाही, भविष्यात निर्बंध घालू; पंतप्रधानांच्या...

यंदा पीओपी मूर्तीवर बंदी नाही, भविष्यात निर्बंध घालू; पंतप्रधानांच्या आवाहनावर सरकारची हायकोर्टात भूमिका

यंदाच्या गणेशोत्सवात प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) च्या गणेशमूर्तीवर संपूर्ण बंदी घालणे शक्य नसल्याचे महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. मात्र, भविष्यात नियोजनबद्ध पद्धतीने पीओपीच्या मूर्तीचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येईल, अशी ग्वाहीदेखील दिली.
न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर ही बाब मांडण्यात आली. राज्याचे महाअधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' कार्यक्रमातून मातीच्या गणेशमूर्ती वापरण्याचे केलेले आवाहन राज्य सरकार प्रामाणिकपणे अमलात आणेल. मात्र, यंदाचा गणेशोत्सव 14 सप्टेंबरपासून सुरू होत असल्याने तत्काळ पीओपी मूर्तीवर बंदी घालणे व्यवहार्य नाही.

05 August 2026 08:50 AM (IST)

माजी राज्यपाल, पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्यावर आज अंत्यसंस्कार...

माजी राज्यपाल, पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्यावर आज अंत्यसंस्कार

सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत डी. वाय. पाटील यांचे पार्थिव यशवंत निवास, कसबा बावडा इथं त्यांच्या निवासस्थानी अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर सायंकाळी 4 वाजता अंत्ययात्रा निघणार आहे. सायंकाळी 5 वाजता कोल्हापूरातील लाईन बाजार इथल्या डॉ. डी. वाय. पाटील मेडिकल कॉलेजच्या मैदानावर शासकीय इतमामात पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

05 August 2026 08:50 AM (IST)

संसदेच्या तिसऱ्या आठवड्याचा आज तिसरा दिवस; विरोधक एकटले! सरकारचा कोंडीत...

संसदेच्या तिसऱ्या आठवड्याचा आज तिसरा दिवस; विरोधक एकटले! सरकारचा कोंडीत पकडणार?

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आठवड्याचा आज तिसरा दिवस आहे. तिस-या दिवशी सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात तीव्र राजकीय लढाई होण्याची शक्यता आहे. आजचे कामकाज गदारोळात होण्याची शक्यता आहे. सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या प्रयत्नात विरोधी पक्ष पूर्णपणे एकजूट दिसत आहे.

05 August 2026 08:50 AM (IST)

देवेंद्र फडणवीसांनी धनंजय मुंडेंना मंत्रिमंडळात घेतलं तर भाजप उद्ध्वस्त करून...

देवेंद्र फडणवीसांनी धनंजय मुंडेंना मंत्रिमंडळात घेतलं तर भाजप उद्ध्वस्त करून टाकू, मनोज जारांगेंनी दिला इशारा

देवेंद्र फडणवीसांनी धनंजय मुंडेंना मंत्रिमंडळात घेतलं तर भाजप उद्ध्वस्त करून टाकू तसेच एकनाथ शिंदे किंवा राष्ट्रवादीनं मुंडेंना साथ दिली तर मराठे त्यांचा देव्हारा करतील, असंही मनोज जरांगे म्हणालेत. मनोज जरांगे 7 ते 12 ऑगस्टदरम्यान पश्चिम महाराष्ट्र दौरा करणार आहेत. समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी दौरा, त्यानंतर इतर महाराष्ट्राचा दौरा करणार असल्याचं ते म्हणालेत.

05 August 2026 08:43 AM (IST)

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीची महत्त्वाची बैठक...

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीची महत्त्वाची बैठक

कॉकरोच जनता पार्टीची टीमचे आशुतोष रांका, सौरव दास आणि इतर सहकारी दाखल छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दाखल झाले आहे. आज आणि उद्या दोन दिवस अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थाने कॉकरोच जनता पार्टीची बैठक, तरुणाईच्या या चळवळीला कोणत्या दिशेने पुढे न्यायचं यासंदर्भात ठरविले जाणार आहे.

05 August 2026 08:43 AM (IST)

सुनेत्रा पवारांबद्दल गूंगी गुडिया टिप्पणीवर, काँग्रेसमध्ये विरोधाभास...

सुनेत्रा पवारांबद्दल गूंगी गुडिया टिप्पणीवर, काँग्रेसमध्ये विरोधाभास

विजय वडेट्टीवारांचं राष्ट्रवादीला आव्हान तर पृथ्वीराज चव्हाण यांचा काँग्रेसलाच घरचा आहेर

हिंमत असेल तर सत्ता बाजूला ठेऊन समोर या, राष्ट्रवादी सत्तेशिवाय जगू शकत नाही सांगून आले असते तर आम्हीही तयारी केली असती असं म्हणत विजय वडेट्टीवारांनी राष्ट्रवादीला आव्हान दिलं आहे तर पृथ्वीराज चव्हाणांनी आपल्याच नेत्यांचे कान टोचले आहेत. "महिलांबद्दल बोलताना पातळी सोडणं योग्य नाही. महिलांबाबत असे उद्गार टाळले असते," असं चव्हाण म्हणाले. सुनेत्रा पवारांबद्दल गूंगी गुडिया टिप्पणीवर खेदजनक, स्त्रीदाक्षिण्य आमच्यासाठी सर्वतोपर आहे ट्विट करत हर्षवर्धन सपकाळांकडून खेद व्यक्त केला.

05 August 2026 08:22 AM (IST)

वसंत डावखरे प्रकरणी ठाकरेंना समन्स, उद्धव ठाकरे यांना 5 ऑगस्टला कल्याण...

वसंत डावखरे प्रकरणी ठाकरेंना समन्स, उद्धव ठाकरे यांना 5 ऑगस्टला कल्याण कोर्टाचे समन्स, व्हिसीद्वारे उपस्थित राहणार

2009 मध्ये लोकसभेत उद्धव ठाकरे यांनी परांजपे यांच्यासाठी घेतलेल्या प्रचार सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार वसंत डावखरे यांचा एक व्हिडिओ दाखवला होता. या व्हिडिओमध्ये डावखरे कार्यकर्त्यांना निवडणूक जिंकण्यासाठी पोलिस आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांची भीती न बाळगता प्रयत्न करण्याचे आवाहन करत असल्याचे दाखवण्यात आले. या प्रकरणी उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, आनंद परांजपे यांच्या विरोधात खटला दाखल आहे.

05 August 2026 08:22 AM (IST)

शिवसेना नाव आणि पक्ष कोणाचा? आज दुपारी 2 वाजता सुरु होणार सुनावणी...

शिवसेना नाव आणि पक्ष कोणाचा? आज दुपारी 2 वाजता सुरु होणार सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादासंदर्भातील महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी तयारीसाठी काही वेळ देण्याची विनंती केली. वकिलाची बाजू ऐकून सुप्रीम कोर्टानं एका दिवसाची वेळ दिलीय. त्यामुळे आज दुपारी 2 वाजता सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून दिलेल्या मान्यतेला सुप्रीक कोर्टात आव्हान दिले आहे. ठाकरेंच्या याचिकेवर ही सुनावणी सुरू आहे.

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About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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