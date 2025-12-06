Maharashtra Breaking News Today LIVE: घोडबंदर रोड उद्या वाहतुकीसाठी बंद

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 December 2025: आज भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ६९व्या महापरिनिर्वाण दिन आहे. त्यानिमित्त अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने चैत्यभूमी, छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान (शिवाजी पार्क), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान 'राजगृह' येथे अनुयायी येणार आहेत. 'इंडिगो विमान कंपनीची गेल्या 3 दिवसात 1 हजार 300हून अधिक विमान उड्डाणे कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे रद्द करावी लागली, तर अनेक विमानांच्या उड्डाणाला विलंब झाला. याशिवाय क्रीडा क्षेत्रातील भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात तिसरा ODI सामना रंगणार आहे. याकडे लक्ष असेल तर याशिवाय इतर प्रत्येक बातम्याचे अपडेट्स आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या
घोडबंदर रोड उद्या वाहतुकीसाठी बंद
घोडबंदर रोडवरील गायमुख ते फाऊंटनदरम्यान रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. रविवार ७ डिसेंबर रोजी ग्राऊटिंग व मास्टिक अस्फाल्टचे काम करण्यात येणार आहे. त्याकरिता घोडबंदर रोड अवजड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी दिवसभर बंद ठेवण्यात येणार आहे. शनिवार मध्यरात्री १२ ते रविवार मध्यरात्री १२ या कालावधीत संपूर्ण रस्ता बंद राहणार आहे. यावेळी प्रवाशांची वाहतूककोंडी होऊ नये म्हणून पर्यायी मार्गांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ६९वा महापरिनिर्वाण दिन
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने चैत्यभूमी, छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान (शिवाजी पार्क), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान 'राजगृह' यासह आवश्यक त्या विविध ठिकाणी नागरी सेवा-सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. अनुयायांसाठी जलप्रतिबंधक निवासी मंडप, धूळ प्रतिबंधक आच्छादन, प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी, सुरक्षा व आरोग्यविषयक सेवा-सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. यासाठी ८ हजारांहून अधिक कामगार, कर्मचारी, अधिकारी कर्तव्यतत्पर असणार आहेत. चैत्यभूमीतील आदरांजलीचे मोठ्या पडद्यांवर व महानगरपालिकेच्या विविध समाजमाध्यमांद्वारे थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईतील वाहतुकीत बदल, पर्यायी मार्ग जाणून घ्या
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईतील वाहतुकीत बदल करण्यात आलाय. मुंबईकरांची गैरसोय टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आलेत. कोणते मार्ग बंद आहेत ते जाणून घ्या.
हिंदूजा हॉस्पिटल येथील स्थानिक नागरिक एस. बँक जंक्शन येथे डावे वळण घेवून पांडुरंग नाईक मार्गे राजाबडे चौक येथे जावू शकतील. तसेच, एस. के. बोले रोड उत्तर वाहिनी सिध्दीविनायक मंदिर जंक्शनपासून पोर्तुगिज चर्च जंक्शनपर्यंत एक दिशा मार्ग राहील. म्हणजेच या मार्गाच्या दक्षिण वाहिनीवरून पोर्तुगिज चर्च जंक्शन येथून सिध्दीविनायक मंदिर जंक्शनकडे सर्व वाहनांना प्रवेश बंद राहील. त्याशिवाय रानडे रोड, ज्ञानेश्वर मंदिर, जांभेकर महाराज रोड, केळुस्कर रोड दक्षिण आणि केळुस्कर रोड उत्तर, एम. बी. राऊत मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. टी. एच. कटारिया मार्ग एल. जे. रोडच्या शोभा हॉटेल जंक्शन ते आसावरी जंक्शन पर्यंत वाहतुकीस बंद राहील.
दरम्यान, वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाल्यास दक्षिण वाहिनी पश्चिम द्रुतगती मार्गे माहीम एल. जे. रोड किंवा सेनापती बापट मार्गे दक्षिणेकडे जाणाऱ्या वाहनांनी कलानगर जंक्शन येथून डावे वळण घेऊन धारावी टी जंक्शन ते शीव रेल्वे स्थानक किंवा ६० फूट रोड, कुंभारवाडामार्गे शीव रुग्णालय येथे उजवे वळण घ्यावे. वांद्रे -वरळी सागरी उड्डाणपुल मार्गे (सी लिंक) दक्षिण मुंबईकडे प्रस्थान करण्याचे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे.
तसेच, उत्तर वाहिनी कुलाबा येथून बी. ए. मार्गाने किंवा हाजीअली मार्गे ॲनी बेजंट मार्गाने उत्तर वाहिनी वरून जाणाऱ्या प्रवाशांना पी. डीमेलो रोड, बॅरिस्टर नाथ पै रोड, जकेरिया बंदर रोड, आर. ए. के. मार्ग यांचा वापर करून माटुंगा येथील अरोरा ब्रिजखाली उजवे वळण घेवून शीव हॉस्पीटल जंक्शन मार्गावरून पुढे जाता येईल.
किंवा वरळी- वांद्रे सागरी उड्डाणपूल मार्गे उत्तर मुंबईकडे जाता येईल. दरम्यान, महालक्ष्मी रेल्वे स्थानक जंक्शनकडून उत्तर वाहीनीवरून जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी डॉ. ई. मोझेस रोड, रखांगी चौक येथे उजवीकडे वळण घेऊन सेनापती बापट मार्गे पुढे जाण्याची सोय करण्यात आली आहे.
मुंबई मध्ये जिंकायचे असेल तर महायुती झाली पाहिजे - संजय गायकवाड
शिवसेना भाजपा महायुती असेल आणि त्यांच्या जागा जास्त आल्या तर त्यांचाच महापौर होईल . आमचा जागा जास्त आल्या तर आमचा महापौर होईल . मुंबई मध्ये जिंकायचे असेल तर महायुती झाली पाहिजे . जे नगर पालिकेत झाले आणि त्यांचा फटका आम्हाला बसला .याचा फायदा महा विकास आघाडीला होणार आहे . याची काळजी दोन्ही पक्षाचे नेते घेतील . जास्त जागा भाजपा लढणार असल्याने ते ठामपणे सांगू शकतात की महापौर आमचा होईल .. जर महायुती झाली नाही तर आम्ही आमचा महापौर करू – संजय गायकवाड
DGCA ने विकली रेस्ट नियमाचा आदेश रद्द केलाय
कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे इंडिगो विमान कंपनीला फटक बसल्यानंतर DGCA ने विकली रेस्ट नियमाचा आदेश रद्द केलाय. विमान कर्माच-यांच्या नियमाचा आदेश रद्द केल्यामुळे एअरलाईन्स कंपन्यांना दिलासा मिळणारेय.
3 दिवसात 1 हजार 300हून अधिक विमान उड्डाणे रद्द
'इंडिगो विमान कंपनीची गेल्या 3 दिवसात 1 हजार 300हून अधिक विमान उड्डाणे कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे रद्द करावी लागली, तर अनेक विमानांच्या उड्डाणाला विलंब झाला. प्रामुख्याने मुंबई, दिल्ली, बंगळूर येथील विमानसेवा विस्कळीत झाली. दरम्यान, 'इंडिगो'कडून विमानसेवा सुरळीत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असून नियामक संस्था 'डिजीसीए'ने या प्रकाराची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई, हैदराबाद, नवी दिल्ली आणि बंगळूरसह देशभरातील प्रमुख विमानतळांवर प्रवाशांना बराच वेळ ताटकळत राहावे लागल्याने प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला.
शीतल तेजवानीच्या घराची झडती
शीतल तेजवानीला घेऊन पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी तिच्या घराची झडती घेतली. पुणे पोलीस आयुक्तालयातून पोलीस तेजवानीला घेऊन कोरेगाव पार्कमधील तिच्या घरी पोहोचले. तिथे सुमारे दीड तास पोलिसांनी तिच्या घराची झडती घेतली.
महाडमधील शिवसेना राष्ट्रवादी राड्या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक
महाडमधील शिवसेना राष्ट्रवादी राड्या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक दोन्ही आरोपींना 8 डिसेंबर पर्यंत पोलिस कोठडी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी सुशांत जाबरे यांच्या सोबत असलेला अंगरक्षक गोपालसिंह दानसिंह आणि मनजोतसिंग तेजोदरसिंग अशी अटक केलेल्या आरोपीतांची नावं 2 डिसेंबर रोजी महाड नगर पालिका निवडणुकी दरम्यान महाड