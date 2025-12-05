English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुनर्विकासातून गिरणी कामगारांसाठी घरे, राज्य सरकारचे आश्वासन

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 December 2025: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा येत्या शुक्रवारी द्वैमासिक मौद्रिक धोरण जाहीर करणार असून, त्यात रेपो रेट कमी होऊन व्याददर स्वस्त होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्याची टोल संकलन प्रणाली एका वर्षात टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाईल आणि त्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आणली जाणार आहे. या आणि अशा महत्वाच्या घडामोडी जाणून घेऊया एका क्लिकवर.

Pravin Dabholkar | Dec 05, 2025, 09:18 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुनर्विकासातून गिरणी कामगारांसाठी घरे, राज्य सरकारचे आश्वासन

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 July 2025:दहावी, बारावी परीक्षांसाठी मुंबई विभागीय परीक्षा मंडळाची नुकतीच बैठकी झाली. यावेळी कॉपीला प्रतिबंध करण्यासाठी संवेदनशील परीक्षा केंद्रांवर करडी नजर ठेवण्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांबाबत महसुली कामकाजाशी संबंधित प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर दक्षता पथके तसेच राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेत (एसआयआर) कार्यरत बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांवरील (बीएलओ) ताण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना गुरुवारी दिले. राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाने विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या हेल्पलाइनवर राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. आठवडाभर अगोदर सुरू केलेल्या हेल्पलाइनवर राज्यभरातून ३०८ तक्रारी आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अशा अनेक महत्वाच्या घडामोडी जाणून घेऊया. 

5 Dec 2025, 09:17 वाजता

21 डिसेंबरला मतमोजणी आणि एमपीएससी परीक्षा एकाच दिवशी

राज्यात २ डिसेंबरला झालेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांची मतमोजणी २१ डिसेंबरला होणार आहे. याच दिवशी एमपीएससीची संयुक्त पूर्व गट-ब परीक्षा ठेवण्यात आल्याने स्पर्धा परीक्षार्थी अडचणीत आले आहेत.674 पदांसाठी ही पूर्वपरीक्षा होणार आहे. मतमोजणी व परीक्षेची वेळ एकत्र आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला  आहे. असून एमपीएससीने परीक्षा पुढे ढकलावी किंवा तत्काळ स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी उमेदवारांकडून होत आहे.

5 Dec 2025, 09:14 वाजता

5 Dec 2025, 09:01 वाजता

14 गिरणी कामगार संघटनांना राज्य सरकारचे आश्वासन 

मुंबईतील एसआरए, खार जमीन, बीडीडी चाळ, रिपेरिंग बोर्ड, स्वयं समूह विकास योजना तसेच बंद एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी अधिकाधिक घरे बांधण्यासाठी चालना देणार असल्याचे आश्वासन राज्य सरकारच्च्या वतीने नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांनी आज १४ कामगार संघटनांच्या संयुक्त लढा समितीला दिले.

5 Dec 2025, 08:07 वाजता

5 Dec 2025, 07:21 वाजता

महाराष्ट्रातील 80 हजार शाळा आज बंद, लाखो विद्यार्थी घरी बसणार; काय कारण? जाणून घ्या

5 Dec 2025, 07:06 वाजता

उद्धव ठाकरे 14 डिसेंबरला दिल्ली दौऱ्यावर?

उद्धव ठाकरे यांना 14 डिसेंबरला दिल्लीत येण्याचं निमंत्रण मिळाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. रामलीला मैदानावर 14 तारखेला इंडिया आघाडीतील नेते आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनात उद्धव ठाकरे सहभागी होण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार विरोधात रॅलीचे आयोजन करण्यात आलं. दिल्लीचे निमंत्रण देण्यासाठी दिग्विजय सिंग यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट घेतल्याची माहिती मिळतेय.

5 Dec 2025, 06:44 वाजता

दहावी, बारावी परीक्षेची तयारी सुरू

दहावी, बारावी परीक्षांसाठी मुंबई विभागीय परीक्षा मंडळाची नुकतीच बैठकी झाली. यावेळी कॉपीला प्रतिबंध करण्यासाठी संवेदनशील परीक्षा केंद्रांवर करडी नजर ठेवण्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.

5 Dec 2025, 06:43 वाजता

हवेची गुणवत्ता मोजण्यासाठी पालिकेच्या ताफ्यात ५ नवी केंद्रे

हवेची गुणवत्ता मोजण्यासाठी पालिकेच्या ताफ्यात ५ नव्या केंद्रांची भर पडणार आहे. ही केंद्रे दादर, खार, गोरेगाव, दहिसर आणि मुलुंडमध्ये सुरू करण्यात येणार आहेत.

5 Dec 2025, 06:42 वाजता

विद्यापीठाच्या उन्हाळी सत्र परीक्षा १ एप्रिलपासून

मुंबई विद्यापीठाने उन्हाळी सत्र २०२६ मध्ये होणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक ४ महिने आधीच जाहीर करून विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. या परीक्षा १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहेत. या परीक्षेचे परीक्षा केंद्र आणि आसन क्रमांक यांची माहिती विद्यापीठाने जाहीर केली.

5 Dec 2025, 06:41 वाजता

राज्यातील 80 हजार शाळा आज बंद

२०२४ च्या संच मान्यता धोरण रद्द करणे आणि टीईटी परीक्षेमुळे वाढलेला संभ्रम यासाठी राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी अनुदानित ८० हजार शाळांनी शुक्रवारी ५ डिसेंबर रोजी कडकडीत बंद पाळण्याचे आवाहन शिक्षक संघटनांनी केले आहे. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

चंद्राचा रंग खरच पांढरा असतो का, आणि जर नाही तर तसे का? जाणून घ्या यामागचे गूढ रहस्य...

चंद्राचा रंग खरच पांढरा असतो का, आणि जर नाही तर तसे का? जाणून घ्या यामागचे गूढ रहस्य...
14000 उड्डाणे रद्द! मुंबई, दिल्लीसह बंगळुरूहून 8 डिसेंबरपर्यंत आणखी फ्लाइट रद्द होणार, तर 10 फेब्रुवारीपर्यंत उड्डाणे...

14000 उड्डाणे रद्द! मुंबई, दिल्लीसह बंगळुरूहून 8 डिसेंबरपर्यंत आणखी फ्लाइट रद्द होणार, तर 10 फेब्रुवारीपर्यंत उड्डाणे...
RBI कडून सेव्हिंग अकाऊंट नियमात मोठा बदल, आता मिनिमम बॅलेन्स आणि फ्री ट्रान्झाक्शन...&#039;

RBI कडून सेव्हिंग अकाऊंट नियमात मोठा बदल, आता मिनिमम बॅलेन्स आणि फ्री ट्रान्झाक्शन...'
180 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचे अहमदाबाद विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर

180 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचे अहमदाबाद विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर
शिवसेना नेत्याची सून झाली ही मराठी अभिनेत्री, ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये केलंय काम

शिवसेना नेत्याची सून झाली ही मराठी अभिनेत्री, ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये केलंय काम

Hema Malini B-grade Films: &quot;तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात..&quot; धर्मेंद्रशी लग्न केल्यानंतर हेमा मालिनी यांना बी-ग्रेड चित्रपटांमध्ये का काम करावे लागले?

Hema Malini B-grade Films: "तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात.." धर्मेंद्रशी लग्न केल्यानंतर हेमा मालिनी यांना बी-ग्रेड चित्रपटांमध्ये का काम करावे लागले?
‘साईबाबा’ फेम सुधीर दलवींवर लीलावती हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु, शिर्डी ट्रस्टकडून 11 लाखांची मदत

‘साईबाबा’ फेम सुधीर दलवींवर लीलावती हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु, शिर्डी ट्रस्टकडून 11 लाखांची मदत
सॉव्हरेन गोल्ड बाँड गुंतवणूकदारांना तब्बल 341 टक्के रिटर्न मिळणार; RBI ची मोठी घोषणा; 8 वर्षानंतर नशीब फळफळे

सॉव्हरेन गोल्ड बाँड गुंतवणूकदारांना तब्बल 341 टक्के रिटर्न मिळणार; RBI ची मोठी घोषणा; 8 वर्षानंतर नशीब फळफळे
महाराष्ट्रातील 80 हजार शाळा आज बंद, लाखो विद्यार्थी घरी बसणार; काय कारण? जाणून घ्या

महाराष्ट्रातील 80 हजार शाळा आज बंद, लाखो विद्यार्थी घरी बसणार; काय कारण? जाणून घ्या
टीसीएल हेन्डप्रिंट कार्यक्रमात प्रियांका चोप्राने भर स्टेजवर निक जोनासला केलं किस Video व्हायरल

टीसीएल हेन्डप्रिंट कार्यक्रमात प्रियांका चोप्राने भर स्टेजवर निक जोनासला केलं किस Video व्हायरल