Maharashtra Breaking News Today LIVE: 'सरकारी कामं न करता बिलं काढली जातात'- जयंत पाटील

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 january 2026: अजित पवारांच्या अकाली निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अनेक राजकीय हालचाली घडत आहेत. अजित पवारांच्या शोकसभेच्या निमित्ताने बारामतीत पुन्हा एकदा पवार कुटुंब एकत्र आलं होतं. तसंच विद्या प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांच्या बैठकीत शरद पवारांनी जय पवार आणि पार्थ पवारांशी संवाद साधला. तसंच दुसरीकडे जिल्हा परिषद, नगर पंचायती निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राहुल गांधींनी डोकलामच्या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरलं आहे. लोकसभेतील 8 खासदारांना निलंबित केल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. राज्यासह देश आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या.
5 Feb 2026, 09:19 वाजता
'सरकारी कामं न करता बिलं काढली जातात'- जयंत पाटील
काम न करता खोटी बिलं काढण्याच्या प्रवृत्तीवर शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी आरोप केलाय. सरकारी कामं मंजूर केली जातात पण ती न करताच बिलं काढून १०० टक्के नफा मिळवला जात असल्याचा आरोप जयंत पाटलांनी केलाय. तसेच रायगडमध्ये काही लोकांनी काम न करता बिलं काढण्याचा सपाटा लावला असून त्याच्या मुळाशी जाऊन ही प्रवृत्ती नष्ट करणार असल्याचं जयंत पाटलांनी सांगितलं.
5 Feb 2026, 09:11 वाजता
जमीन घोटाळ्यातील आरोपीचा विखेंकडून प्रचार
१८ कोटी रुपये किमतीच्या (७२ गुंठे) सरकारी जमिनीच्या लुटीचा आरोप असलेल्या स्वाती पाचपुंडकर यांच्यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील प्रचार करत आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांच्या विरोधातला निकाल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला होता.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केलेल्या आरोपानंतर तत्कालीन महसूलमंत्री आणि विद्यमान मंत्री विखे पाटील यांनी आपण त्यावेळी स्वाती पाचुंदकर जमीन घोटाळा मान्य करत तेव्हा केलेल्या कारवाईच समर्थन केलं आहे. पण आत्ता हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे हे सांगत त्यांच्यासाठी प्रचारही केला आहे. सध्या जमीन घोटाळ्याची हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
5 Feb 2026, 08:55 वाजता
पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा
पुण्यातील जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळालाय..या प्रकरणात पार्थ पवार यांच नाव किवा सही नाही स्वाक्षरी नाही.. त्यामुळे पार्थ पवार या प्रकरणात निर्दोष असल्याचा निष्कर्ष खारगे समितीच्या अहवालात मांडण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये.
मात्र अमेडीया कंपनीला २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क मात्र भराव लागणार आहे.. पुण्यातील जमीन खरेदीप्रकरणी राज्य सरकारने खारगे यांची समिती गठीत केली होती
5 Feb 2026, 08:53 वाजता
महापालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौरांसाठी नवी वाहन खरेदी
मुंबई महापालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौरांसाठी नवी वाहन खरेदी...महापौरांसाठी इनोव्हा हायब्रीड तर उपमहापौर आणि समिती अध्यक्षांसाठी स्कॉर्पियो गाड्या घेणार....13 वाहनांसाठी महापालिका अडीच कोटी खर्च करणार..
5 Feb 2026, 08:44 वाजता
मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवरच्या वाहतूक कोंडीसंदर्भात चौकशी
मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवरच्या वाहतूक कोंडीसंदर्भात चौकशी करुन अहवाल द्या.. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आदेश.. तर मिसिंग लिंकचं काम पूर्ण करा, उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे निर्देश..
5 Feb 2026, 08:17 वाजता
वनविश्रामगृहात मांसाहाराची आशीष जयस्वाल यांची पत्राद्वारे मागणी
राखीव वनक्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य आणि व्याघ्रप्रकल्पात वनखात्याच्या असलेल्या विश्रामगृहात मांसाहाराला परवानगी देण्यात यावी, असे पत्र राज्यातील महायुती सरकारमधील राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी वनमंत्र्यांना दिलंय.. या पत्रामुळे वन खात्याचे अधिकारीही पेचात पडलेत.. तत्कालीन वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी २००४-२००५ मध्ये धोरणात्मक निर्णय घेत वनखात्याच्या विश्रामगृहात मांसाहार आणि मद्यपान बंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता आशिष जयस्वालयांनी विश्रामगृहात पुन्हा मांसाहार सुरु करण्याची मागणी केलीये.
5 Feb 2026, 07:55 वाजता
मुंबई महापौर निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट
- महापौर पदानंतर आता भाजपचा उपमहापौर पदावरही दावा
- मुंबईत भाजपला हवय महापौर पदासोबत उपमहापौर पदही
- ठाणे, कल्याण डोंबिवली आणि उल्हासनगर पालिकेत शिंदेसेनेला महापौर पद सोडल्याने भाजपला मुंबईत महापौर पदासोबत हवय उप महापौर आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष पद
- मुंबईत भाजपचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आल्याने भाजपचा तिन्ही पदावर डोळा
- मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत चर्चा होणार
- मुंबई भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याची माहिती
5 Feb 2026, 07:43 वाजता
शरद पवारांनी घेतली सुनेत्रा पवारांची भेट
शरद पवारांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची काल भेट घेतली.. बारामतीमधील सहयोग सोसायटीमधील निवासस्थानी त्यांनी सुनेत्रा पवारांची भेट घेतली.. यावेळी निवासस्थानी पोहचल्यावर शरद पवार यांनी अजित पवार यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करीत हात जोडले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे डोळे पाणावले,यावेळी हा भावनिक क्षण अनुभवताना उपस्थितांना गहिवरुन आलं..
5 Feb 2026, 07:24 वाजता
विद्या प्रतिष्ठानच्या बैठकीतली इनसाईड स्टोरी
बारामतीच्या विद्या प्रतिष्ठानच्या बैठकीतली इनसाईड स्टोरी समोर आलीये..विद्या प्रतिष्ठानच्या ट्रस्टी मिटिंग दरम्यान, आजोबा पवारांनी नातू पार्थ आणि जय यांना संस्थेच्या कामकाजाचे धडे दिले..संस्थेचं कामकाज नेमकं कसं चालतं? अजित पवारांची नेमकी भूमिका काय होती? विद्या प्रतिष्ठानमधील अजित पवारांचं काम तुम्हाला पुढे कसं नेता येईल? याबाबत पार्थ, जय पवारांना धडे दिलेत... तसंच संस्थेच्या कामकाजासंबंधी पार्थ आणि जय यांना इतर ट्रस्टींकडूनही सविस्तर माहिती दिली गेली. विद्या प्रतिष्ठानच्या ट्रस्टी मिटिंगमधे पार्थ, जय पहिल्यांदाच सहभागी झाले होते. दरम्यान संस्थेत अजित पवारांची जागा कोण घेणार याबाबत मात्र अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही...
5 Feb 2026, 07:15 वाजता
अजित पवारांच्या अपघाताबाबत भरत गोगवलेंनी व्यक्त केला संशय
अजित पवारांच्या विमान अपघाताबाबत भरत गोगावले यांची प्रतिक्रिया दिलीय. अपघात झाल्याचं दिसतंय. पवारांनी अपघात आहे राजकारण करू नका, असं म्हटलंय. मात्र तरीही काय सांगता येत नाही, असा संशय भरत गोगावले यांनी व्यक्त केलाय. त्यांचेच नेते यासंदर्भात बोलतातय हे गौडबंगाल कळत नाही, असंही भरत गोगावले म्हणाले.