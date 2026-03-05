Maharashtra Breaking News Today LIVE: भारतातील सीएनजी-पीएनजी पुरवठ्यावर मोठं संकट येण्याची शक्यता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 March 2026: राज्यात सध्या राज्यसभेच्या निवडणुकांच्या हालचालींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जागांसाठी पक्षापक्षांमध्ये रस्सीखेंच होताना पाहायला मिळतेय. आज होणाऱ्या पत्रकारपरिषदेत राज्यसभेचे उमेदवार म्हणून शरद पवार यांच्या नावाची घोषणा या पत्रकार परिषदेत होणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाकडून सुप्रिया सुळे, शशिकांत शिंदे आणि शिवसेना युबीटीच्या वतीने अनिल परब, सुनील प्रभू जाणार असल्याची माहिती आहे. तसेच अमेरिका-इस्रालय विरुद्ध इराणच्या युद्धाचा आज 6वा दिवस आहे. याबाबातच्या सर्व लाइव्ह अपडेट जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.
5 Mar 2026, 09:05 वाजता
महाराष्ट्रात राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध नाही?
शिवसेना शरद पवारांच्या विरोधात 2 उमेदवार देणार?
शिवसेना पवारांसमोर आव्हान उभं करण्याची शक्यता
राज्यसभा निवडणुकीत चूरस वाढणार
रात्री उशिरा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे आणि मंत्री उदय सामंत यांच्यात बैठक पार पडल्याची माहिती आहे.. यात शरद पवारांसमोर मोठं आव्हान उभं केलं जाण्यावर चर्चा झाल्याचं बोललं जात आहे..त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीत चूरस पाहयला मिळणार आहे..
5 Mar 2026, 09:05 वाजता
भारतातील सीएनजी-पीएनजी पुरवठ्यावर मोठं संकट येण्याची शक्यता
भारतातील सीएनजी-पीएनजी पुरवठ्यावर मोठं संकट येण्याची शक्यता आहे. अमेरिका-इराण युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीत अनेक जहाजं अडकली आहे. त्यामुळे भारतात कच्च्या तेलात तुटवडा पडण्याची शक्यता आहे. इराणने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे कतारमधील जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पातील उत्पादन बंद झाले आहे. त्यामुळे कतारकडून भारताला होणारा एलएनजी गॅसचा पुरवठा ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' हा सागरी मार्ग अत्यंत धोकादायक बनलाय. कतारचे 'रास लफान' हे मुख्य लोडिंग बंदर याच मार्गावर असल्याने भारताचे 'पेट्रोनेट एलएनजी'चे टँकर तिथे पोहोचू शकत नाहीत. भारताच्या एकूण कच्चे तेल आयातीपैकी ५० टक्के आणि एलएनजी पुरवठ्यापैकी ५४ टक्के हिस्सा हॉर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून येतो. हा मार्ग बंद झाल्याने, आयओसी आणि बीपीसीएल यांसारख्या कंपन्यांपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे
5 Mar 2026, 09:04 वाजता
मविआकडून शरद पवारांना राज्यसभेची उमेदवारी
शरद पवारांना राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी काँग्रेसनं पाठिंबा जाहीर केला असल्याची घोषणा, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. तर शरद पवारांना पाठिंबा दिल्याबद्दल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काँग्रेसचे आभार मानले. आज पवारांचा उमेदवारीचा अर्ज भरणार असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं. दरम्यान शरद पवार अर्ज भरण्यासाठी येतील का हे आता निश्चित नाही. झूमच्या माध्यमातून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया त्यांना करता येईल का, हेही तपासून बघणार असल्याचं सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं..
5 Mar 2026, 08:40 वाजता
पुण्यात दोन तास रिक्षा संघटना आणि प्रवासी मालवाहतूक संघटनाच्या आंदोलनामुळे वाहतूक बंद असणार
ई चलनाविरुद्ध पुण्यात आज रिक्षा संघटना आणि मालवाहतूकदार संयुक्त कृती समितीचे निदर्शने
आंदोलनादरम्यान दोन तास रिक्षा आणि महार प्रवासी मालवाहतूक बंद असणार*
पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने होणार पोलिसांच्या ई-चलना विरुद्ध निदर्शने
घटनाबाह्य व बेकायदेशीर जबरदस्तीची वसुली बंद करण्याचा मागणीसाठी निदर्शने
अकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनेचे निदर्शने
5 Mar 2026, 08:39 वाजता
आमदार रोहित पवार यांचा गंभीर आरोप
एकनाथ शिंदेंचे दावोसला जाणारं विमान इराण पाडणार होतं.... आमदार रोहित पवार यांचा गंभीर आरोप...परवानगीशिवाय हद्द ओलांडल्यानं धमकी दिल्याचा दावा...
5 Mar 2026, 08:35 वाजता
संदीपान भुमरेंच्या चालकांवरील आरोपात तथ्य नाही
संदीपान भुमरेंच्या चालकांवरील आरोपात तथ्य नाही... खोट्या हिबानाम्याने 1हजार150 कोटी लाटल्याचा अंबादास दानवेंचा दावा खोटा... समृद्धी महामार्ग प्रशासनाचा अहवाल सादर...
5 Mar 2026, 08:34 वाजता
इराणचा इस्त्रायलविरोधात कडवा प्रतिकार
इराणचा इस्त्रायलविरोधात कडवा प्रतिकार... इस्त्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या इमारतीवर हल्ला.... इराणचा प्रतिकार वाढल्यानं युद्ध लांबण्याची शक्यता
5 Mar 2026, 08:34 वाजता
B-2, B-1, B-52 सारख्या शक्तिशाली बॉम्बरनं हल्ला
अमेरिका-इस्रायलनं 100 तासात इराणवर टाकले 2 हजार बॉम्ब.... B-2, B-1, B-52 सारख्या शक्तिशाली बॉम्बरनं हल्ला
5 Mar 2026, 08:32 वाजता
अण्वस्त्र कच-यापासून बनवलेलं ब्रह्मास्त्र
अण्वस्त्र कच-यापासून बनवलेलं ब्रह्मास्त्र इराण इस्त्रायलविरोधात वापरणार.... इराणचा डर्टी बॉम्ब अमेरिकेला फोडणार घाम
5 Mar 2026, 07:08 वाजता
मुंबई सेंट्रल आरटीओची 12 स्कूल बसवर कारवाई
मुंबई सेंट्रल प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) यांनी सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष तपासणी मोहीम राबवत सोमवारपासून आतापर्यंत १२ स्कूल बसवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित वाहनधारकांकडून एक लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ही तपासणी मोहीम पुढील महिनाभर सातत्याने सुरू राहणार आहे, असे आरटीओने सांगितले