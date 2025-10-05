English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यभरातील महत्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 October 2025: राज्यातील महत्वाच्या घडामोडी लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेऊया. 

Pravin Dabholkar | Oct 05, 2025, 07:19 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यभरातील महत्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 October 2025: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत तेही जानेवारी २०२६ महिन्याच्या अखेरपर्यंत घेण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने खडसावल्यानंतर या निवडणुका मुदतीत घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या हालचालींना वेग आला आहे.एसईबीसी अंतर्गत मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पिठासमोर सुरू असलेली आजची सुनावणी पुढे ढकलली.ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी शुभमन गिल कॅप्टन असणार आहे. सकल ओबीसी समाजाचा मोर्चा 10 ऑक्टोबर रोजी निघणार आहे.

5 Oct 2025, 07:19 वाजता

ट्रेंडिंग न्यूज़

अंबानींना हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच,&#039;तो&#039; शब्द काढणार नाही; 2929000000 रुपयांचं नुकसान

अंबानींना हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच,'तो' शब्द काढणार नाही; 2929000000 रुपयांचं नुकसान

TCS कंपनीने कामगार कायद्याचे उल्लंघन केले; IT क्षेत्रात खळबळ माजवणाऱ्या प्रकरणात सरकारला तात्काळ हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन

TCS कंपनीने कामगार कायद्याचे उल्लंघन केले; IT क्षेत्रात खळबळ माजवणाऱ्या प्रकरणात सरकारला तात्काळ हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन
World Para Athletics Championships स्पर्धेत भारताची नाचक्की! स्टेडियममध्ये घुसले कुत्रे अन्....

World Para Athletics Championships स्पर्धेत भारताची नाचक्की! स्टेडियममध्ये घुसले कुत्रे अन्....
‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’चित्रपटात महेश मांजरेकरांची वेगळी भूमिका, याआधी कधीच साकारली नाही, लूक व्हायरल

‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’चित्रपटात महेश मांजरेकरांची वेगळी भूमिका, याआधी कधीच साकारली नाही, लूक व्हायरल
रोहित आणि विराट 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार नाही? चीफ सेलेक्टर आगरकरांच्या वक्तव्याने फॅन्सना धक्का

रोहित आणि विराट 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार नाही? चीफ सेलेक्टर आगरकरांच्या वक्तव्याने फॅन्सना धक्का

Washington Sundar Birthday: हिंदू असूनही असं नाव का? वॉशिंगटन सुंदरच्या नावामागचं किस्सा जाणून घ्या

Washington Sundar Birthday: हिंदू असूनही असं नाव का? वॉशिंगटन सुंदरच्या नावामागचं किस्सा जाणून घ्या

शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या नेत्याचं आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव, दि.बा. पाटील कोण होते?

शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या नेत्याचं आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव, दि.बा. पाटील कोण होते?
&#039;एकनाथ शिंदेंना अडचणीत आणण्यासाठी रामदास कदम...&#039; &#039;टू द पॉइंट&#039;मध्ये सुषमा अंधारेंचा गौप्यस्फोट!

'एकनाथ शिंदेंना अडचणीत आणण्यासाठी रामदास कदम...' 'टू द पॉइंट'मध्ये सुषमा अंधारेंचा गौप्यस्फोट!
Mumbai Crime : &#039;500 रुपयात शरीरसंबंध...&#039;; मुंबईत तरूणासोबत &#039;त्या&#039; रूममध्ये घडला भयानक प्रकार

Mumbai Crime : '500 रुपयात शरीरसंबंध...'; मुंबईत तरूणासोबत 'त्या' रूममध्ये घडला भयानक प्रकार
&#039;... आपण लायकीचे आहोत का?&#039; मला विचारण्याअगोदर स्वतःला हा प्रश्न विचारा, उद्धव ठाकरे कुणाला म्हणाले?

'... आपण लायकीचे आहोत का?' मला विचारण्याअगोदर स्वतःला हा प्रश्न विचारा, उद्धव ठाकरे कुणाला म्हणाले?