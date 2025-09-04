English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरुन चर्चा सुरु आहे. यावरुन महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. यासह राज्य आणि देशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकर जाणून घ्या

Dakshata Thasale | Sep 04, 2025, 23:03 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 september : मराठा आंदोलनानंतर मराठा आरक्षणांसदर्भात जीआर काढल्यानंतर ओबीस समाजाचा उद्रेक शांत करण्यासाठी बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींच्या आरक्षण आणि इतर मुद्यांसाठी मंत्र्याच्या उपसमितीची घोषणा करण्यात आली.. मराठा उपसमितीमध्ये भाजपा नेत्यांचा भरणा होता. मनोज जरांगे यांचे आंदोलन शमविण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मराठा उपसमितीमधील भाजपा नेते अग्रणी होते. यानंतर आंदोलनाबाबत चर्चा करण्याच्यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्या नेत्यांना दुय्यम स्थान दिले होते. तशाच प्रकारचं चित्र आता ओबीसी उपसमितीमध्ये दिसत आहे.  मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ओबीसी उपसमितीमध्ये महायुतीच्या तिन्ही पक्षांचे दोन-दोन सदस्य नेमले जाणार असल्याचे सांगितले जाणार आहे असे सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात या उपसमितीमध्ये  भाजपाच्या मंत्र्यांची संख्या जास्त असल्याने या समितीवरही भाजपाचा  वरचष्मा आहे. 

4 Sep 2025, 23:02 वाजता

मुंबईत हलक्या ते मुसळधार पावसाची शक्यता 

शुक्रवारपर्यंत आयएमडीचा इशारा आहे. वाहतूक विस्कळीत झाली आहे, विशेषतः सखल भागात. ५-६ सप्टेंबर रोजी पाऊस कमी होण्यापूर्वी तो वाढेल.

4 Sep 2025, 23:00 वाजता

मुंबईतील कांदिवलीत लाठ्याकाठ्यांनी राडा

मुंबईतील कांदिवलीमध्ये लाठ्याकाठ्यांनी राडा घालण्यात आला. कांदिवली पश्चिमेतील गणेशनगर, लाल तिवारी रोड परिसरातली ही घटना आहे. एका दुकानातून वृद्धासह आणखी एकाला खेचून बाहेर आणून मारहाण करण्यात आली. हा सारा प्रकार CCTVत चित्रित झाला आहे. या हाणामारीत एकाला गंभीर दुखापत झाल्याची माहिती मिळतेय. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, ही मारामारी जागेच्या वादातून झाली असून मारहाणीचं नेतृत्व समाजवादी पक्षाचा स्थानिक नेता संजय चौहान करत होता असा आरोप होतोय. कांदिवली पोलीस प्रकरणाची चौकशी करताहेत.

4 Sep 2025, 22:58 वाजता

आरक्षणाबाबत सरकारकडून दिशाभूल- भुजबळांचा सरकारवर आरोप

आरक्षणाबाबत सरकारकडून दिशाभूल करण्यात आली आहे. मंत्री छगन भुजबळांचा सरकारवर आरोप केला आहे. आरक्षणाबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावं आरक्षणाला धक्का नाही तर ही घुसखोरी आहे

4 Sep 2025, 22:56 वाजता

उद्योग मंत्री उदय सामंत थोडक्यात बचावले 

गणेशोत्सवात उद्योग मंत्री उदय सामंत मुंबईत वांद्रे येथील गणेश मंडळांच्या गणपती दर्शनाला आले असता… उत्साही कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी केली… यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या पाया जवळ फटाक्यांच्या पाऊस फुटला आणि आग लागली… उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या पायाजवळच आगीने भडका घेतला होता. मात्र प्रसंगावधान राखत सुरक्षा रक्षकांनी उदय सामंत यांना आगी पासून वाचवले.

