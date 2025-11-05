Maharashtra Breaking News Today LIVE: 5 नोव्हेंबरच्या महत्त्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स एकाच ठिकाणी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5th November 2025: महाराष्ट्रामध्ये मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा मुहूर्त लागला आहे. जिल्हापरिषदांबरोबरच नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून मंगळवारपासूनच आचारसंहिता लागू झाली आहे. आजपासून राजकीय घडामोडींना वेग येणार असतानाच दुसरीकडे नवी दिल्लीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विश्वचषकावर नाव कोरणारा भारतीय महिलांचा संघ भेटणार असून त्यासाठी खास जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. याचसोबत राज्यातील घडामोडींसहीत देशभरातील ताज्या घडामोडींवर आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात...
5 Nov 2025, 07:20 वाजता
पावसा, आतातरी थांब! हे गाऱ्हाणं कधी ऐकणार वरुणराजा? पुढच्या 24 तासांत हवामान कसे बदलणार तालरंग? पाहा मुंबईपासून मराठवाड्यापर्यंतचा अंदाज...#weather #news #maharashtra
5 Nov 2025, 06:37 वाजता
बिहारमध्ये आज पहिल्या टप्प्यातील मतदान
बिहार निवडणुकीचा पहिल्या टप्यासाठीचे मतदान आज होणार आहे.
5 Nov 2025, 06:33 वाजता
राष्ट्रवादीची महत्त्वाची बैठक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या बैठकीला आजचा तिसरा दिवस जिल्हानिहाय आढाव्याचा असणार आहे. आज बैठकीमध्ये रागयगड, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे आणि मुंबई जिल्ह्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. सकाळी 10 वाजल्यापासून बैठकीला सुरुवात होणार.
5 Nov 2025, 06:33 वाजता
उद्धव ठाकरेंचा आजापासून चार दिवसांचा मराठवाडा दौरा
सरकारला "दगाबाज रे..." म्हणत उद्धव ठाकरे यांचा आजपासून सलग चार दिवस मराठवाडा दौरा सुरु होत आहे. सप्टेंबरमध्ये मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या गावांना उद्धव ठाकरे पुन्हा भेटी देणार आहेत. सकाळी 10 वाजता- छत्रपती संभाजीनगरमधील पैठण तालुक्यातील नांदरला उद्धव ठाकरे भेट देतील. त्यानंतर सकाळी साडेअकरा वाजता - पाली (जिल्हा बीड), दुपारी दोन वाजता -पाथ्रूड, (तालुका भूम, जिल्हा धाराशिव), दुपारी साडेतीन वाजता - शिरगाव (तालुका परंडा, जिल्हा धाराशिव), सायंकाळी पाच वाजता - घारी (तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर) सायंकाळी सात वाजता- धाराशिव, बीड, लातूरच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन उद्धव ठाकरे दौऱ्याचा पहिला दिवस संपवतील. ते धाराशिव विश्रामगृहात मुक्कामी आहेत.
5 Nov 2025, 06:27 वाजता
पंतप्रधान मोदी विश्वविजेत्या महिला संघाची घेणार भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज भारतीय महिला संघांची भेट घेणार आहे. विश्वचषक 2025 स्पर्धा जिंकल्यानंतर भारतीय संघातील सर्व सदस्यांबरोबरच प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार आणि इतर सहाय्यक सहकारीही यावेळी सोबत असतील. दिल्लीमध्ये ही भेट होणार असून यासाठी मंगळवारी रात्रीच महिलांचा संघ दिल्लीत दाखल झाला आहे.
5 Nov 2025, 06:27 वाजता
दिल्लीतून मनसेचे शिष्टमंडळ मुंबईत; राज काय बोलणार?
दिल्ली येथे केंद्रीय निवडणूक आयोगला भेटायला गेलेले विरोधकांचे आणि मनसेचे शिष्टमंडळ आज राज्यात परतणार आहे. आज मनसेचे नेते राज ठाकरेंना भेटून या भेटीतील सर्व तपशील दिला जाणार आहे. आज राज ठाकरे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत आणि त्यांच्या वक्तव्याबद्दल काही बोलणार का याकडे राज्याचं लक्ष असेल.
5 Nov 2025, 06:23 वाजता
तो नरभक्षक बिबट्या ठार; वन विभागाला मोठं यश
अखेर शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथील नरभक्षक बिबट्याला ठार करण्यात वन विभागाला यश आलं आहे. रात्री उशिरा गावामध्ये बिबट्याचा शोध घेत असताना वन विभागाला हा बिबट्या ड्रोनमध्ये दिसल्यानंतर या बिबट्याला पकडण्यासाठी डार्ट मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र या बिबट्याने वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांवरती प्रतिहल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी दोन शार्प शूटरच्या मदतीने या बिबट्यावरती तीन राऊंड फायर करत या बिबट्याला ठार करण्यात वनविभागाला मोठं यश आलं आहे. हा नरभक्षक बिबट्या सहा वर्षांचा होता.
5 Nov 2025, 06:23 वाजता
निवासी डॉक्टरांचा संप मागे; मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिसादानंतर आंदोलकांची माघार
फलटण येथील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येप्रकरणी निवासी डॉक्टरांनी सोमवारपासून सुरू केलेले काम बंद आंदोलन मंगळवारी मागे घेण्यात आले. मंगळवारी संध्याकाळी सरकारतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर राज्यव्यापी संप मागे घेण्याचा निर्णय सेंट्रल महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सने (सेंट्रल मार्ड) घेतला. गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी व महापालिकेच्या महाविद्यालयांतील रेसिडेंट डॉक्टर संपावर होते. या काळात केवळ आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येप्रकरणी न्याय मिळावा, रेसिडेंट डॉक्टरांसाठी अधिक सुरक्षित व जबाबदार यंत्रणा निर्माण व्हावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.